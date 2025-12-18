Lecturas: 10 libros sobre presidentes argentinos

La historia política de Argentina está marcada por figuras presidenciales que han definido el destino del país en momentos clave, desde la consolidación de la nación hasta las crisis contemporáneas. Leer sobre estos líderes permite comprender no solo sus decisiones, sino también los contextos sociales y económicos que moldearon sus gestiones, incluyendo guerras civiles, reformas electorales y transiciones democráticas.

Esta selección de 10 libros ofrece un recorrido por biografías, memorias y análisis críticos, ideales para lectores argentinos interesados en profundizar en el legado presidencial, desde Domingo Faustino Sarmiento hasta Javier Milei, pasando por íconos como Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner, cuya influencia persiste en el debate actual.

Estos textos combinan rigor histórico con perspectivas personales, ayudando a desentrañar mitos y realidades de la política nacional, desde la oligarquía del siglo XIX hasta la polarización contemporánea. Ya sea para estudiantes, periodistas o curiosos, estas obras iluminan cómo presidentes como Perón, los Kirchner o Mauricio Macri enfrentaron desafíos que resuenan hoy, como la inflación crónica y las tensiones sociales.

Los presidentes argentinos: quiénes fueron, qué hicieron, cómo vivieron (Fernando L. Sabsay)

Esta obra exhaustiva recorre las presidencias constitucionales desde 1853, detallando aspectos políticos, económicos e internacionales de cada mandato, con énfasis en eventos como las guerras civiles post-unificación y la Ley Sáenz Peña de 1912 que introdujo el voto secreto y universal masculino.

Sabsay describe la vida personal de líderes como Bartolomé Mitre, quien consolidó el Estado nacional tras Pavón, y Julio Argentino Roca, responsable de la modernización con ferrocarriles e inmigración masiva, aunque también del genocidio indígena en la Conquista del Desierto que expandió fronteras a costa de miles de vidas originarias.

El libro expone contradicciones como el auge oligárquico de la Generación del 80, que convirtió a Argentina en potencia agroexportadora, pero generó desigualdades que alimentaron el radicalismo de Hipólito Yrigoyen. Incluye análisis de dictaduras y retornos democráticos, haciendo de esta referencia un panorama completo de más de 150 años de evolución institucional, ideal para contextualizar gestiones actuales.

Política Económica Contrarreloj (Javier Milei)

El libro de Milei se centra en un diagnóstico crudo y sin concesiones de la economía argentina reciente, caracterizada por una persistente inflación que para el momento de la publicación rondaba el 200% anual. Milei utiliza argumentos matemáticos y modelos económicos para demostrar la nocividad de la emisión monetaria excesiva y el gasto público descontrolado.

Como solución, propone un programa riguroso que incluye el déficit cero, la dolarización parcial de la economía y la privatización masiva de empresas estatales. Su obra anticipa los lineamientos económicos que aplicaría en su presidencia iniciada en 2023, cuando impulsó reformas de choque destinadas a reducir el tamaño del Estado y reordenar las cuentas públicas

En sus páginas, El libro de Milei incluye gráficos que relacionan las fluctuaciones inflacionarias con los periodos de gobierno peronista y no peronista, criticando sistemáticamente los ciclos de gasto público que, según su visión, fomentan la inestabilidad monetaria. Influenciado por economistas austriacos como Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, el discurso de Milei aboga por una economía libre de intervenciones estatales y un mercado sin restricciones.

Argirópolis (Domingo Faustino Sarmiento)

Escrito por el propio Sarmiento en 1850 durante su exilio, este texto utópico propone una confederación comercial en el Río de la Plata con “Argirópolis” como puerto libre y centro educativo para unir Argentina, Uruguay y Paraguay contra caudillos como Rosas. Refleja su visión liberal, influida por Tocqueville, que prioriza educación y progreso sobre barbarie federal, ideas que aplicó en su presidencia creando 800 escuelas y normalizando la educación pública.

La obra Argirópolis critica el atraso gaucho y aboga por inmigración europea y ferrocarriles, anticipando políticas que Sarmiento impulsó entre 1868-1874 pese a resistencias internas. Su vigencia radica en debates sobre Mercosur y integración regional, ofreciendo una visión profética de desarrollo económico sin centralismo porteño.

Sinceramente (Cristina Fernández de Kirchner)

Las memorias de Cristina Fernández de Kirchner revelan su visión sobre los gobiernos kirchneristas, desde la recuperación post-2001 con retenciones al campo hasta la nacionalización de YPF en 2012 y la Asignación Universal por Hijo que sacó millones de la pobreza. Aborda crisis como el conflicto agropecuario de 2008, la muerte de Néstor y tensiones con Alberto Fernández, defendiendo inclusión social contra “golpistas” y el FMI.

El Pibe (Gabriela Cerruti)

Esta biografía crítica de Néstor Kirchner traza su ascenso desde intendente de Río Gallegos hasta presidente en 2003, destacando pragmatismo en alianzas con Duhalde y manejo de la crisis 2001 con devaluación y default selectivo. Cerruti explora su carisma patagónico, escándalos como el de José López y tensiones con Menem, cuestionando el mito del “renovador”.

La razón de mi vida (Eva Perón)

Evita narra su rol junto a Perón, desde radionovelas hasta Fundación Eva Perón que construyó hospitales y escuelas para descamisados, culminando en voto femenino de 1947 que incorporó a mujeres al peronismo. Mezcla autobiografía con doctrina justicialista, criticando oligarquía y exaltando justicia social.

Refleja fervor popular de 1946-1955, con Evita como puente entre Perón y masas, distribuyendo viviendas y leche. Clásico para fenómeno Evita, cuyo culto persiste en política y cultura argentina pese a censura post-golpe 1955.

Primer Tiempo (Mauricio Macri)

Macri relata presidencia 2015-2019, desde fin de cepo y blanqueo de capitales hasta acuerdo FMI 2018 por US$57.000 millones amid recesión. Admite tarifazos y despidos estatales como errores, pero celebra obras como Paseo del Bajo y transparencia vía licitaciones abiertas.

Doctrina peronista (Juan Domingo Perón)

En 1947, Perón expuso los pilares del justicialismo, soberanía política, independencia económica y justicia social como una tercera vía. Detalló medidas como la nacionalización de los ferrocarriles y de Aerolíneas Argentinas, la aplicación de convenios colectivos y el aumento del salario real al 13% del PIB. Este modelo influyó en América Latina como una alternativa frente a la bipolaridad de la Guerra Fría.

Además, destacó avances sociales como el voto femenino, el aguinaldo y el papel de la CGT. El peronismo, caracterizado por su perfil obrero y nacionalista, fue adaptado en la década del 90 por Menem. A pesar de exilios y proscripciones, su legado perduró en los presidentes sucesores.

Presidencias y presidentes constitucionales argentinos 1862-1930 (Fernando Sabsay)

En este estudio, Fernando Sabsay realiza un análisis profundo de la etapa que comienza con la presidencia de Bartolomé Mitre luego de la batalla de Pavón, que marcó el inicio del gobierno constitucional organizado en Argentina. Sabsay detalla cómo tras esta victoria se dio paso a la pacificación formal y a la unificación del país, con la mudanza de la capital de Paraná a Buenos Aires y la posterior reforma constitucional que consolidó la estructura del Estado nacional.

La obra enfatiza la hegemonía de la oligarquía de la época, representada por figuras clave como Julio Argentino Roca y José Figueroa Alcorta, en cuyo mandato Argentina experimentó un auge del modelo agroexportador que la posicionó entre las diez economías más grandes del mundo durante fines del siglo XIX y comienzos del XX.

El peronismo de Cristina (Diego Genoud)

Diego Genoud, reconocido politólogo y periodista, realiza en esta obra un exhaustivo análisis del peronismo contemporáneo a través del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner luego de la muerte de Néstor Kirchner. El libro describe cómo Cristina logró redefinir el movimiento peronista, superando crisis internas entre sectores afines como los liderados por Daniel Scioli y Sergio Massa, y también recuperando espacio político tras las derrotas electorales de 2015 frente a Mauricio Macri. Genoud examina cómo la fórmula presidencial Fernández-Fernández ha consolidado un frente opositor robusto frente a gobiernos liberales y al reciente auge de Javier Milei.

El texto enfatiza la adaptabilidad ideológica de Cristina, capaz de combinar discursos de justicia social con pragmatismo político para garantizar la unidad y recuperación de aliados clave dentro del peronismo, a pesar de un contexto social y económico complejo, marcado por alta inflación y protestas. Además, Genoud dedica atención al rol de Cristina como vicepresidenta desde 2019, subrayando su influencia en la política argentina pese al atentado sufrido en 2022.