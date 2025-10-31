Terminó el escrutinio definitivo en CABA: Lousteau fue electo diputado

El escrutinio de la Ciudad de Buenos Aires finalizó hoy y confirmó que el senador nacional y titular de la UCR, Martín Lousteau, fue electo diputado nacional.

“Como marcó el escrutinio provisorio, casi cien mil porteños eligieron nuestra propuesta para que los represente como diputado nacional. En el escrutinio definitivo subimos 1.294 votos y a LLA le faltaron 8.688 votos para poder sumar un diputado más”, destacó Lousteau.

El escrutinio provisorio había ubicado cuarto al radical, con 6%, 3 puntos menos que el Frente de Izquierda, que también obtuvo una banca. En CABA ganó 7 bancas La Libertad Avanza con el 47%, mientras el peronismo de Fuerza Patria regoció 4 bancas al sacar el 26%

Lousteau publicó en sus redes sociales y en el que agradeció a los electores que lo acompañaron y cuestionó a La Libertad Avanza: “Durante estos cinco días hemos tenido que soportar agravios y una inédita campaña de desinformación por parte del oficialismo que instaló que nuestra diputación estaba en riesgo cuándo no era así. Decidimos esperar el recuento definitivo en silencio, sin responder ninguna de las mentiras porque creemos en las instituciones y porque sabíamos cuál era el resultado gracias al trabajo de nuestros fiscales”, dijo el radical.

Para finalizar, resaltó que “los escrutinios provisorios son consistentes con los definitivos y que no hay riesgo de fraude ni de manipulaciones”.

“A partir de diciembre voy a trabajar en la Cámara de Diputados para honrar la confianza que depositaron en nosotros. Muchas gracias”, finalizó Lousteau que dejará el Senado en diciembre para saltar a la Cámara baja.

MC