Declararon la emergencia fitosanitaria en la Patagonia por la presencia de un insecto que destruye los cultivos

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declaró el Alerta Fitosanitaria en las provincia de Río Negro, Chubut y Santa Cruz por la presencia y expansión de la Tucura Sapo (Bufonacris claraziana).

Este insecto es endémico de la región patagónica y las autoridades sanitarias señalaron que “representa una seria amenaza para los pastizales naturales, como así también para la producción agropecuaria”, aunque no transmite enfermedades ni conlleva un peligro para los humanos.

Sin embargo, y por sus características biológicas, debe ser circunscripta a su hábitat natural para evitar mayores daños.

La emergencia fue publicada este martes en el Boletín Oficial, mediante la Resolución 816/2025 y regirá hasta el 31 de marzo de 2026.

Mediante esta medida se pretende reforzar “las tareas de control, prevención y vigilancia de esta plaga, que en los últimos años mostró una expansión significativa en toda la estepa patagónica”.

Según el organismo nacional, el avance territorial de la Tucura Sapo —una especie nativa que se alimenta de forraje y diversas plantas herbáceas— pone en riesgo la base productiva de pequeños productores, agricultores familiares y comunidades rurales.

Por su aspecto es similar a una langosta o un saltamontes: pertenecen al grupo de acrídidos, con cuerpo robusto y patas grandes posteriores que le permiten saltar, además de poseer largas antenas.