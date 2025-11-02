Trump monta una megafiesta de Halloween a lo 'Gran Gatsby' mientras 42 millones de personas pierden la ayuda para alimentos

Donald Trump estaba de fiesta por todo lo alto en Mar-a-Lago (Florida) la misma noche en la que expiraban las ayudas para alimentos para uno de cada ocho estadounidenses. El mismo día en que 42 millones de personas se veían al borde del abismo, con un cierre del gobierno que está llevando a las colas de los bancos de alimentos de miles y miles de empleados públicos, Donald Trump se reunía en una cena de gala con su secretario de Estado, Marco Rubio, bailarinas, música en directo y todo tipo de lujos.

El tema de la fiesta, según la Casa Blanca, era “A Little Party Never Killed Nobody”, canción que forma parte de la banda sonora de la película de 2013 El Gran Gatsby.

La fiesta, el viernes por la noche, víspera de que expirara el programa SNAP de alimentos por falta de financiación federal, Trump se encontraba en medio de una fiesta con invitados vestidos con trajes de los años 20 en mesas elegantemente decoradas mientras una banda tocaba en directo

En la mesa del presidente, además de Rubio y su esposa, estaban sus hijas Tiffany Trump y su esposo, e Ivanka y Jared Kushner.

Aproximadamente una de cada ocho personas en Estados Unidos depende del programa que subvenciona alimentos, a unos 190 dólares de media por persona. Un programa que ya había sufrido un recorte considerable, de 186 millones, con la megaley económica de Trump aprobada en julio.

El gobernador de California, Gavin Newsom, tuiteó: “Donald Trump organiza una fiesta al estilo de El Gran Gatsby mientras los beneficios del programa SNAP estaban a punto de desaparecer para 42 millones de estadounidenses. No le importas nada”.

La portavoz de la Casa Blanca Anna Kelly despreció este sábado las críticas de la oposición por la fiesta: “Estos demócratas están completamente equivocados. El presidente les ha pedido reiteradamente que hagan lo correcto y reabran el gobierno, algo que podrían hacer en cualquier momento”.

Un juez federal de Rhode Island ordenó el viernes a la Administración Trump que continuara financiando el programa SNAP, tras una demanda presentada por varios estados demócratas. Otra jueza de Boston dictaminó que el intento de la Administración Trump de suspender la financiación del SNAP era “ilegal”.

Trump, antes de irse de fiesta, dijo el viernes en Truth Social que sus abogados no están seguros de tener la autoridad legal para pagar el SNAP durante el cierre del gobierno y que habían solicitado aclaraciones a los tribunales.