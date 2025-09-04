Murió el diseñador italiano Giorgio Armani, figura clave de la moda del siglo XX

El diseñador Giorgio Armani, considerado el 'rey' de la moda italiana, murió este jueves a los 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años, informó su grupo empresarial.

“Con profundo pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor. El señor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días”, afirma su compañía en un comunicado.

El diseñador, que había cumplido los 91 años el pasado 11 de julio, fue hospitalizado recientemente por una infección pulmonar, según señala el Corriere della Sera. Su estado de salud ha sido delicado en los últimos años, obligándole a faltar algunos desfiles y espaciando cada vez más sus apariciones públicas.

Hijo de una familia burguesa italiana, nació el 11 de julio de 1934 en Piacenza. Estudio en el Liceo de su ciudad y años más tarde se trasladó a Milán para ingresar en la Facultad de Medicina.

“Nunca he tenido la idea de que la moda era tan importante, jamás me he preocupado por mi modo de vestir. Comenzó siendo un oficio y lo sigue siendo. Eso sí, un oficio que me gusta mucho”, declaró en una ocasión.

EFE / elDiario.es