Otra vez el humo en la Ciudad de Buenos Aires y podría quedarse todo el fin de semana

Una nube de humo generada por los incendios forestales en el Delta del Paraná volvió a invadir la Ciudad de Buenos Aires y según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), podría quedarse todo el fin de semana.

El humo llegó a Buenos Aires y los especialistas advierten sobre las consecuencias para la salud

Saber más

Mientras las quejas por el humo se hacían tendencia en las redes sociales, el gobernador de Santa Fe pidió la intervención de las Fuerzas Armadas para combatir los incendios.

“Precaución. Durante las próximas horas, el noreste de la provincia de Buenos Aires - incluido el área metropolitana- y el sur de Entre Ríos puede tener visibilidad reducida por humo. Esta situación puede volver a repetirse durante el fin de semana si continúan los incendios”, informó el SMN.

⚠ Precaución | Durante las próximas horas, el noreste de la provincia de Buenos Aires - incluido el área metropolitana- y el sur de Entre Ríos puede tener visibilidad reducida por humo. Esta situación puede volver a repetirse durante el fin de semana si continúan los incendios pic.twitter.com/07YUCu7eEy — SMN Argentina (@SMN_Argentina) 19 de agosto de 2022

Además el el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) señaló que cuatro provincias registraban este viernes focos activos de incendios forestales, entre las cuales se encuentran Entre Ríos y Buenos Aires donde desde hace semanas los equipos de bomberos combaten las llamas que afectan a las islas del delta del río Paraná.

En su cuenta de Instagram, el conductor Lalo Mir dio cuenta de lo que se vivió durante toda la jornada en San Pedro. “A la mañana el humo no dejaba respirar y no se veía nada, por la tarde cambió el viento y se puede apreciar la magnitud del desastre. Son incendios intencionales! no respetan nada. Los vecinos se movilizan indignados y no se les mueve un pelo. Hay denuncias y causas con nombre y apellido en tribunales federales de Entre Ríos y nada”.

Hay incendios en las localidades bonaerenses Zárate (Atucha); Baradero (Gaucho, Gaucho viejo, Baradero), Talabera Irigoyen y Casita Nueva, San Fernando y Otamendi (Campana).

En tanto, los focos de incendio en Continente y Bautismo, de la provincia de Buenos Aires, fueron contenidos.

La categoría de “contenido” es otorgada por el organismo cuando un foco “mantiene su actividad pero por los trabajos realizados se detuvo el avance del fuego/frente”.

Asimismo, el informe del SNMF detalló que en Entre Ríos también fue contenido el incendio que afectaba a parte de Gualeguay, mientras se mantienen activos los focos que afectan a El Cuadro, Ybicuy, Falso Alsina, Islas, Dormilon y Savio (en Gualeguay) y Laguna chata, Barrancoso y Negro (en Victoria).

El organismo dependiente del Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, detalló que para combatir los incendios en las islas del delta del río Paraná se montó una base de Operaciones en la localidad de San Pedro donde se encuentra en funciones el Camión Comando de Emergencia (COE).

En el marco del operativo para las tareas de los brigadistas se desplegaron tres aviones hidrantes; tres helicópteros con helibalde y un avión observador (del SNMF), dos helicópteros para traslado de personal pertenecientes al Ministerio de Defensa, un helicóptero perteneciente a la provincia de Buenos Aires y una embarcación de Parques Nacionales.

Las localidades de Campo de Vallejos en Belgrano, provincia de San Luis, y Loma Larga, Amabato, en Catamarca, también registraban focos activos de incendios.

El relevamiento del SNMF advirtió que se encuentran extinguidos los focos en las localidades jujeñas de San Pedro, Santa Bárbara, El Cármen, Ledesma, Tilcara, Palpalá y Doctor Manuel Belgrano.

Otros incendios que fueron extinguidos son los de San Rafael (Mendoza), y en Córdoba en Colón (El Chorrito) y Santa María (Parque San Juan, ex La Marianita)

En tanto, en Córdoba, los focos que afectaban las localidades de Pocho (Mojigasta), Río Segundo (Colazo), Colón (El Chorrito) y Tulumba (Lomita Pelada) se encuentran controlados y se mantienen contenidos los que afectan a San Javier (Los Mates) Colón (Los Parapentes).

Los incendios en las localidades chaqueña de 12 de octubre (Pampas Schimd) y la catamarqueña de Andalgalá (Cuesta la Chilca) se encuentran controlados.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tambipén reportó que, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), reenvió un helicóptero con helibalde y un avión hidrante, y junto a 26 brigadistas forestales de Parques Nacionales se logró contener el foco en el área protegida Islas de Santa Fe, ubicada en el Delta del Paraná, en el sudeste de la provincia santafecina.

También reportaron que en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en la provincia de Buenos Aires, opera un helicóptero con helibalde junto a personal de la Administración de Parques Nacionales (APN).

La cartera ambiental, por último, informó que convocó a más de 100 brigadistas y personal de apoyo afectado al combate de incendios, pertenecientes a la Brigada Nacional Sur y Centro, Parques Nacionales y provincia de Buenos Aires.

El Ciudadano Web