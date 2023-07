La historia del fútbol femenino en el inicio del Mundial

En 1894, Netty Honeyball, una activista de los derechos de la mujer, fundó el primer club femenino: el ' British Ladies Football Club. El primer partido considerado oficial por la mayoría de las fuentes, se realizó en Londres, el 23 de marzo de 1895. Fue un encuentro entre los equipos North y South en el campo del Crouch End Athletic, ante unas 10-000 personas

“En Inglaterra, en los inicios de 1900, los clubes no podían apoyar a los equipos femeninos. Luego, desde 1921 a 1971 las mujeres no pudieron utilizar los recintos masculinos para practicar este deporte. Sin embargo, las mujeres buscaron una manera de jugar: en los Juegos Olímpicos de las Mujeres, en 1930, lo incluyeron como evento. Sin embargo, no fue hasta 1996, 60 años más tarde, que el Comité Olímpico (COI) oficial -no el de mujeres- habilitó esta disciplina, sumándola a la agenda.” explicó Georgina Sticco en Telam.

“Gracias a muchas mujeres que hicieron ese esfuerzo en nuestro país, es que el fútbol femenino se profesionalizó en 2019. Es decir, 88 años después que el masculino, cuya profesionalización se realizó en 1931. En todo estos años, las fanáticas siguieron jugando, pero sin remeras, ni botines, ni espacios de entrenamiento acordes, ni apoyo para participar de torneos internacionales.”