Germán Portanova: “Estamos avanzando, hoy vemos jugar al fútbol a una mujer y no nos detenemos como si hubiéramos visto un perro verde”

El club Platense femenino viralizó dos imágenes en su cuenta de Twitter. Una fue tomada en 2018 y la otra en 2023. Florencia Bonsegundo, futbolista de la Selección Argentina, era distinguible en ambas. En la primera, era abrazada por una niña vestida con una campera del Calamar, luego de salir campeona del Torneo de Primera División con la UAI Urquiza. En la segunda, lucía la camiseta de entrenamiento de la albiceleste con aquella niña llamada Milagros Martín, quien ahora es una adolescente de 16 años, y compone el plantel mayor de Platense y del combinado nacional.

¿Quién es el costurero del “hilo rojo” de esta historia? Germán Portanova, el actual director técnico de la Selección Argentina Femenina. Salió campeón del fútbol argentino con la UAI en tres ocasiones. Dirigía a Bonsegundo cuando obtuvieron la definición final contra Boca en 2018. Asumió como entrenador en el seleccionado tres años después, citó a Martín con 15 años y le dio la oportunidad de estrenarse con la camiseta celeste y blanca. Los tres -Bonsegundo, Martín y Portanova- son parte del plantel femenino que represente a Argentina en la Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda.

-El Mundial de Qatar invitó a los más chicos a vestir camisetas del Dibu Martínez, De Paul y Messi. ¿Creés que la difusión del fútbol femenino en los medios pueda llevar a que una nena quiera ser como Vanina Correa o Estefania Banini?

-Pienso que estamos avanzando. Hoy vemos jugar a una mujer y no nos detenemos como si hubiéramos visto un perro verde. Lo que falta para ver a una chica con la camiseta de Banini por la calle son los resultados. La gente en sí empieza a idolatrar a través de logros.

-¿Cuánto tiene que ver ese resultado positivo con la viralización del fútbol femenino? ¿La disciplina masculina les marca un camino?

-La gente y los medios en Argentina son resultadistas. Hace poco se hizo una conferencia de prensa y fue récord en periodistas, pero porque está el Mundial. A esos medios hay que comentarles que tenemos otra realidad con respecto a la Selección masculina. Capaz alguien que no está metido minimiza haber clasificado al Mundial, pero eso es comparable a ganar una Copa América para el masculino. Puede suceder que juguemos con Islandia y la gente pregunte: ¿Cómo que Argentina no va ganando?

-La vara entre el fracaso y la epopeya es muy fina a veces. Por ejemplo, ignoran que Los Pumas se enfrentan a los All Blacks y los apodan con el término “derrota digna’’. ¿Cuál pensás que puede ser la reacción ante la actuación de la Selección femenina en el Mundial?

-Tener una derrota digna, para mi significa protagonizar e intentar estar en el partido. El objetivo es no perder ni nuestra esencia ni la identidad de juego. Si perdemos mal, por más que sean superiores, no es digno. Lo que le pido a los medios es que sepan conocer las realidades y el nacimiento del fútbol femenino. Es inevitable que Suecia nos va a someter y ganar duelos, y muchas veces, si el periodista no está metido, va a decir “no dan dos pases seguidos”. Le pedimos que se remonte a lo que es Suecia y a lo que venimos trabajando nosotros con mucho sentimiento de idealizar un juego. (Los periodistas) Tienen que adecuarse a la realidad de cada selección, más en un Mundial.

El entrenador busca en el Mundial, además de buenos resultados, visibilizar el fútbol femenino de Argentina. “Contar en qué situación estamos, cómo nacimos y a dónde queremos llegar. Porque el nacimiento es otro, es otra la historia. De 100 hombres que nacen, 99 quieren ser futbolistas; mujeres no, sólo el 3% quiere serlo. Imagináte lo lejos que estamos”, dijo.

-La frase más resonante en relación al fútbol femenino es que “no vende’’. Juan Sebastián Verón lo ha declarado. Por su lado, Ángel Cappa continúa diciendo que el periodismo es un negocio. ¿Qué opinás?

-Hay una frase que dice “lo que no se ve no se hace, o no existe”. Creo que (algo) tiene que vender para ser masivo. Los programas de fútbol femenino existen solo en los medios de la disciplina. Hay gente que ni se entera que están ahí. No me imagino a ESPN sacando un programa de masculino con (Diego) Latorre, para poner uno del femenino. Tiene que vender para dar rating. Depende un poco de nosotros y de la inversión que se haga desde arriba. Por ejemplo, a las jugadoras convocadas les darán 30.000 dólares, antes no les daban nada.

-¿Cómo lográs la síntesis de un mensaje hacia tus dirigidas? ¿Cuánto hay de cierto en que si les decís poco, no te alcanza. Y si les decís mucho, ¿ya no te escuchan?

-Puede haber un enojo con una chica de 15 años porque no se ha perfilado bien o no ha dado un pase, pero después llega la explicación. Me apoyo en los psicólogos deportivos para cuestiones de grupo o diferencias de edades con las jugadoras. Juan Brindisi, el hijo de Miguel, me va indicando momentos donde no hay que forzar situaciones. Le intentamos buscar la vuelta a la explicación para que realmente les llegue.

-¿Qué lugar creés que adoptarán los medios con relación al femenino en un futuro? ¿Se podrá tener un programa exclusivo en los canales de televisión masivos dentro de unos años?

-El fútbol va de la mano con el periodismo. Es importante que las representantes del fútbol femenino sepan, como Angela Lerena o Lola del Carril. Es un conjunto: dirigentes que se tienen que atrever a apoyar. Nosotros como cuerpo técnico, seguir inculcando y que nuestros equipos jueguen bien. Las jugadoras, deben tomar el rol de profesionales más que nunca. Y el periodismo puede empezar a aprender en cualquier momento, no hace falta que sigan al femenino desde hace 10 años.

