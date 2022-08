Incendios forestales en Rosario: “son los mismos campos y la misma gente” de hace años

El ambientalista Cesar Massi publicó en su cuenta de Instagram un video en el que pone en evidencia que los focos de incendio que afectan a las islas y cubren de humo a la ciudad de Rosario se producen sistemáticamente en los mismos lugares desde hace años.

A través de un video, expuso que las quemas que estuvieron llenando de cenizas y humo la ciudad, se vienen dando desde más de hace un mes en las zonas de Villa Constitución y San Nicolás.

Pero además, dejó en evidencia que esa misma actividad, en los mismos sitios, y en la misma época del año, se sucedieron durante 2021 y 2020.

“No es muy difícil, son los mismos campos, es la misma gente, en la misma época. Hay que mirar los mapas anteriores, y estar prevenidos, ya la complicidad es evidente”, expresó el especialista en un video.

“Gastan millonadas en apagar fuegos pero nunca agarran a nadie. Porque no los quieren agarrar. Porque no patrullan. Porque no investigan. Porque no les conviene”, remató Massi en su publicación.

Con información de elciudadanoweb.com