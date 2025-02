La inteligencia artificial tras el volcán DeepSeek: “Ganamos todos menos los que querían un monopolio”

Un volcán hizo erupción en el seno de la inteligencia artificial. La empresa china DeepSeek presentó un modelo de lenguaje que hace lo mismo que ChatGPT pero, según afirman sus creadores, con muchos menos recursos. Eso fue suficiente para volar por los aires la hoja de ruta del sector, hacer que muchas personas poderosas sientan el suelo temblar bajo sus pies y que algunos inversores pierdan sumas millonarias. Pero la ceniza aún no se asentó: la crisis aún no reveló sus verdaderos ganadores, avisan los expertos consultados.

Con todo, hay algo que sí se rompió. “Salimos ganando todos menos aquellos que estaban intentando construir un monopolio”, dice Gemma Boleda, profesora de la Universidad Pompeu Fabra especializada en lingüística computacional. “Las empresas estadounidenses como OpenAI y Microsoft, Meta, Google, que eran los únicos con el poder computacional suficiente para construir modelos de lenguaje punteros y que estaban concentrando casi todos los avances”, describe.

Salimos ganando todos menos aquellos que estaban intentado construir un monopolio Gemma Boleda — Investigadora de la Universidad Pompeu Fabra experta en IA

Solo unos días antes de la irrupción de DeepSeek Donald Trump había lanzado un órdago al mundo apoyar esa tendencia. 500.000 millones de dólares para comprar los mejores chips y otorgar una infraestructura inigualable a las tecnológicas estadounidenses. Era una inversión que incluso Elon Musk había puesto en duda, pero cuya necesidad queda ahora aún más en entredicho. Es la revolución que trae DeepSeek, que hizo que su la IA funcione sobre un “modelo de expertos” en vez de sobre una única máquina “sabelotodo”, reduciendo drásticamente su consumo.

Pero que la pretensión de establecer un filtro de entrada para la IA basado en capital y chips de último modelo haya caído no significa que los gigantes estadounidenses pierdan. DeepSeek abrió el código de su IA, lo que significa que cualquiera puede copiarlo y adaptarlo a sus necesidades. Cualquiera es un alguien que había perdido pie en esta carrera y que ahora tiene una oportunidad de reengancharse. Pero también las mismas multinacionales que la lideraban, que pueden aprender de la innovación china y utilizar sus ingentes recursos para construir sobre ella.

“Los americanos también saldrán ganando”, remarca Boleda: “Es una muy buena noticia porque el mercado se estaba concentrando demasiado. Esto va a estimular la competitividad, lo que al final es bueno para toda la sociedad y los consumidores, aunque no tanto para empresas como Microsoft o OpenAI que estaban muy tranquilos con su hegemonía”.

Nvidia: un descalabro con letra pequeña

Incluso las cifras que quedan negro sobre blanco en esta semana son engañosas. Nvidia comenzó el lunes valiendo más de 3,5 billones de euros en bolsa y la cerró en poco más de 3 billones. Apenas pudo recuperar algo de lo perdido en la primera jornada, cuando protagonizó la mayor destrucción de valor en un solo día de la historia de los parqués, dejándose 600.000 millones de dólares.

La lógica de los inversores no es difícil de seguir: si Nvidia era la empresa más valiosa del mundo porque sus chips avanzados eran decisivos para entrenar inteligencia artificial, pero ahora alguien ha demostrado que puede hacerlo sin ellos, entonces quizá Nvidia no deba ser la empresa más valiosa del mundo. La compañía de Jensen Huang ahora es tercera, por detrás de Apple y Microsoft. Pero una cosa es Wall Street y otra la realidad del negocio.







“DeepSeek significa más desarrollo de inteligencia artificial, no menos. Y eso es muy bueno para Nvidia”, expone Rafael Tamames, autor de La inteligencia artificial y tú (Plataforma Editorial). La irrupción de la IA china “pone de manifiesto que el mercado es enorme y que hay mercado para todos”, opina el experto, que recuerda que aunque no fueran los más avanzados, DeepSeek también utilizó chips de Nvidia para entrenar su modelo.

“La IA ha creado un sector que antes no existía. Es un océano azul en potencia y los procesadores que se están utilizando para generarlo son de Nvidia”, remarca Tamemes. Incluso con su descalabro de esta semana, Nvidia sigue valiendo un 8% más que lo que valía hace seis meses.

OpenAI no ha dicho su última palabra

“Mira, así es como funciona esto: es totalmente inútil competir con nosotros en el entrenamiento de modelos fundacionales. No deberías intentarlo, y al mismo tiempo, tu trabajo es, de alguna manera, intentarlo de todos modos. Creo que ambas cosas son ciertas. En mi opinión es bastante inútil intentarlo. Pero mira, así es como funciona”. Así pensaba Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, en el verano de 2023. Se equivocaba.

Sí se podía competir con OpenAI y DeepSeek lo hizo con su propio modelo fundacional, más eficiente y más barato que el último que los de Altman habían puesto a disposición del público. Además, abrió su código, por lo que cualquiera puede tomarlo y mejorarlo aún más. El liderazgo incontestable que Altman creía tener para su empresa fue destruido. Pero no su ventaja competitiva.

“DeepSeek ha conseguido un caso de éxito. Ha conseguido fabricar un utilitario: tiene cuatro ruedas, un motor y funciona bien. Cumple su función. Eso va a provocar movimiento en los mercados y a nivel geopolítico. Pero OpenAI tiene otros coches, otros productos. Yo tengo muy claro que está en mejor posición para seguir capturando valor en un mercado está todavía por explotar”, remarca Rafael Tamames.

DeepSeek ha conseguido fabricar un utilitario: tiene cuatro ruedas, un motor y funciona bien. Pero OpenAI tiene otros coches, otros productos. Está en mejor posición para capturar valor Rafael Tamames — autor de 'La inteligencia artificial y tú'

OpenAI tiene más modelos de IA en el horno. El último, presentado en septiembre, no está todavía a disposición de los usuarios porque consume demasiada energía. Es un problema que las innovaciones chinas podrían ayudarles a superar. De hecho, la empresa filtró esta semana que la llegada de este último modelo, superior sobre el papel a DeepSeek, es inminente. Y que será de uso gratuito, como lo es su contraparte china.

Ocurre algo similar con el resto de empresas estadounidenses que están desarrollando IA avanzada. “OpenAI es solo la punta del iceberg. Se habla mucho menos de Gemini, la IA de Google; Claude de Anthropic; o LlaMA, de Meta. Pero están ahí y siguen teniendo más recursos que para fabricar un utilitario”, continúa Tamames.

Quién sabe si como respuesta a las dudas sobre su negocio que ha abierto DeepSeek, OpenAI también filtró que está negociando con SoftBank un nuevo ingreso de capital. Según las fuentes del Financial Times, podría superar los 40.000 millones de dólares. Actualmente, OpenAI está valorada en 157.000 millones.

La trampa de la esperanza europea

No pocos políticos y analistas vieron en DeepSeek una ventana de oportunidad para que la tecnología europea salve el bache que, de nuevo, se había abierto entre el viejo continente y EEUU en inteligencia artificial. Puede hacerlo. “El hecho de tener un modelo de código abierto posibilita mucha actividad en Europa, pero también en cualquier otro sitio. También en Estados Unidos, también en China”, recuerda Gemma Boleda.

En teoría, cualquier empresa europea podría tomar el modelo de DeepSeek y adaptarlo a sus necesidades para desarrollar una IA tan potente como la que ahora mueve ChatGPT. Pero pronto aparecieron señales de alarma relacionadas con el sistema chino. Italia bloqueó su aplicación este viernes e impedido que se descargue en el país tras no recibir contestación de DeepSeek sobre cómo trató los datos personales de europeos que se incluyeron en sus bases de datos.

No operamos en Italia y no se nos puede aplicar la normativa europea DeepSeek — ante el regulador de la privacidad italiano

Según el regulador de privacidad transalpino, la empresa china alegó que “no operan en Italia y que, por ello, no se les puede aplicar la normativa europea”. Esta declaración puede ser fatal para el futuro de la IA china en Europa, donde cualquier servicio digital debe respetar las leyes de protección de datos del continente. De hecho, la UE y las agencias de privacidad, incluida la española, llevan casi dos años investigando a OpenAI por el uso de datos personales que tuvo lugar en el entrenamiento de ChatGPT. La resolución será clave para el futuro de la IA en Europa.

El Congreso de EEUU también vetó DeepSeek entre sus trabajadores ante las dudas de que los datos que recabe acaben en poder del Gobierno chino. De momento, en la Agencia Española de Protección de Datos no constan reclamaciones relativas a DeepSeek ni se abrió ninguna instrucción en torno a ella, confirmaron fuentes del organismo a elDiario.es durante la tarde del viernes.

Las dudas sobre su tecnología y la respuesta de DeepSeek

La protección de datos no es la única duda que acompaña a DeepSeek. OpenAI también la acusó de una supuesta infracción de su propiedad intelectual en el entrenamiento de su IA. La acusa de haber “copiado” ChatGPT, un proceso común en la industria en el que un modelo más pequeño y eficiente hace preguntas a una IA más grande y compleja para perfeccionar sus respuestas sin tener que pasar por el complejo entrenamiento de esta. OpenAI no proporciona pruebas de estas acusaciones y DeepSeek no respondió a ellas ante la consulta de este medio.

A todo ello se suma que la incertidumbre general sobre si lo que afirman los científicos chinos de DeepSeek sobre su uso de chips es cierta. Algunos ejecutivos estadounidenses, como el CEO de Anthropic, afirman que DeepSeek utilizó hasta 50.000 componentes avanzados de Nvidia para su entrenamiento. Estos están valorados en aproximadamente 1.000 millones de dólares, mucho más de los 5,5 que la compañía china asegura que invirtió en poner a punto su modelo. La incertidumbre se solucionará en las próximas semanas, cuando equipos independientes pongan en marcha el código de DeepSeek y comprueben si sus aseveraciones son ciertas.

“Nos puede gustar más o menos quien les gobierna, pero hay que recordar que todas las empresas que tienen base en EEUU tienen una regulación. Tienen organismos federales de control, unas obligaciones bursátiles y un sistema de justicia al que se puede acudir”, recuerda Tamames: “China no tiene nada de eso. Es opaca. De hecho, no está nada claro cómo se ha financiado DeepSeek. El tema de los costes del entrenamiento podría haberse usado como herramienta de propaganda”.

OpenAI no es un dios, no necesariamente estarán siempre a la vanguardia Liang Wenfeng — CEO de DeepSeek

“OpenAI no es un dios, no necesariamente estarán siempre a la vanguardia”, expresó el responsable de DeepSeek, Liang Wenfeng, en una entrevista con The China Academy publicada en julio de 2024. El ingeniero, de 40 años, ya hablaba entonces del tema de los costes de su tecnología, que antes de revolucionar el sector de la IA occidental hizo lo propio con el mercado interno del gigante asiático. Allí, ante una miríada del empresas compiten por convertirse en predominantes, logró probar que su método era efectivo con un modelo anterior.

“No esperábamos que el precio fuera un tema tan delicado. Simplemente, seguimos nuestro propio ritmo, calculamos los costes y fijamos los precios en consecuencia. Nuestro principio no es vender con pérdidas ni buscar ganancias excesivas. Los precios actuales permiten un margen de beneficio modesto”, aseguraba Wenfeng entonces. “El dinero nunca ha sido el problema para nosotros; las prohibiciones de importaciones de chips avanzados son el problema”, insistía.

Aunque DeepSeek ya demostró en verano que su método de entrenamiento barato era replicable, ahora debe hacer lo propio con su nuevo modelo no solo ante sus rivales chinos, sino ante el mundo. “Es un tema abierto. No se puede dar por hecho que esa tecnología exista realmente. Pero hay algunas cosas claras”, opina Gemma Boleda: “La primera es que, si existe, es fantástico. Si no existe, al menos es beneficioso que se haya publicado ese modelo. Los modelos abiertos benefician a todo el mundo y si hay una tecnología que permita usarlos sin la monstruosidad de recursos que consumen estas empresas, pues es todavía mejor”.