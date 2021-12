Juicio contra Juan Darthés: declaró Calu Rivero y postergaron la presentación de Anita Co

Las audiencias para juzgar en San Pablo al actor Juan Darthés por abuso sexual de la actriz argentina Thelma Fardin fueron postergadas para fines de enero, con lo cual se retrasó toda la resolución del caso que tramita la Justicia federal brasileña, informaron esta noche fuentes judiciales.

El juez Ali Mazloum del fuero criminal federal de San Pablo determinó las próximas audiencias con rondas de declaración de testigos para el 27 y 28 de enero próximos, dijeron fuentes brasileñas del proceso.

Durante la jornada del miércoles declaró durante más de cuatro horas la actriz Calu Rivero, mientras que por razones de tiempo fue postergada sin fecha definida la presentación de su colega Anita Co.

"Le hicieron muchas preguntas. Fue duro. Estalló en forma sanadora", reveló la abogada de Rivero, Raquel Hermida Leyenda, que también es letrada de Co y Natalia Juncos, actrices que habían denunciado a Darthés por abuso sexual.

Calu inició su declaración a las 14 debido a que lo hacía desde el consulado argentino en Roma, Italia.

El juicio se lleva a cabo de forma virtual: en Argentina la sede física es en las oficinas de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Debido a las más de cuatro horas que estuvo Rivero, a las 17:30 se anunció que Co ya no declararía en la segunda jornada de audiencias. En ese sentido, no hubo una fecha estipulada ya que en Brasil hay un receso en la Justicia.

Posterior al testimonio de Calu fue el turno de un actor, que comenzó a las 18 y también se prolongó por horas.

"En este juicio no está solamente Thelma, o solamente las actrices que pudieron hablar del abuso sexual de Juan Darthés, están presentes también aquellas actrices que no pudieron hablar y todas las mujeres que desde hace muchísimos años luchamos contra el abuso sexual infantil: docentes, madres, abogadas, familiares, al servicio de esta lucha tan terrible que es el delito que es ya identificado hoy como un crimen de lesa humanidad", sostuvo Hermida Leyenda.

El martes, durante la primera jornada del juicio por "estupro agravado", que es el delito por el que está acusado Darthés en Brasil, Fardin declaró de manera virtual ante la Justicia de Brasil durante cuatro horas, hasta las 20:30, por la denuncia de violación que realizó contra el actor en 2018.

"Estoy muy cansada, muy contenta y orgullosa de que hayamos podido, no solo yo sino todas, llegar hasta acá y agradecida de haber sido escuchada en la justicia", dijo Fardin a la salida de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Y concluyó: "Ya pasó. Todo lo que yo tenía en mis manos, todo lo que yo podía hacer, lo hice. Hoy vine y me saqué esta mochila que se la dejo a la Justicia; quiero tener confianza en la Justicia".

