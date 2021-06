Bajo el lema "Basta de travesticidios", marchas, pedidos de justicia y campañas de visibilización en el Día del Orgullo LGBTIQ+

La ciudad de Buenos Aires será escenario este lunes de una serie de actividades por el Día Internacional del Orgullo LGBTI+, entre las que se destacan la sexta edición de la Marcha Plurinacional contra los Travesticidios, Transfemicidios y Transhomicidios, el lanzamiento de la campaña #JugáLimpio y la realización de una pegatina reclamando justicia por el crimen de Octavio Romero, cuyo caso llegó a la CIDH.

20 películas y series LGBT+ para el mes del orgullo

Saber más

Convocada para las 17 en el Congreso Nacional, la sexta edición de la Marcha Plurinacional será también la primera en incorporar a su nombre la expresión "Transhomicidios".

Con el agregado de este término se busca visibilizar los crímenes de odio y las violencias contra las masculinidades trans como las que están detrás de las desapariciones de Santiago Cancinos -cuyos restos fueron identificados tras cuatro años de búsquedas- y Tehuel De la Torre -del que nada se sabe hace más de tres meses-.

"Basta de Travesticidios", "Basta de transfemicidios", "Basta de transhomicidios" y "Aparición con vida de Tehuel Ya", son las principales consignas del acto al que están convocando 36 organizaciones de la Diversidad Sexual, entre ellas el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, Conurbanes por la Diversidad, Asociación Civil Siete Colores, La Cámpora Diversia, Mujeres Trans de Argentina, Frente Orgullo y Lucha, Hombres Trans Argentinos, Cooperativa Nadia Echazú, La Rosa Naranja, Villeres Disidentes, Otrans, Mocha Celis, Correpi, 100% Diversidad y Derechos, Infancias Libres y Mumalá, entre otras.

En tanto, la asociación civil 100% Diversidad y Derechos lanza la campaña #JugáConOrgullo de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio y el objetivo de "visibilizar a deportistas LGBTI+ e interpelar a dirigentes, instituciones y público a implementar medidas para erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el ámbito deportivo".

Compuesta por una serie de spots que se difundirán por televisión y redes sociales, participan de esta campaña la campeona olímpica de regata Cecilia Carranza, el jugador profesional de vóley Facundo Imhoff, la exarquera de la selección argentina de hándbol e instructora de la delegación olímpica Valentina Kogan, el jugador profesional de básquet Sebastián Vega y la jugadora de la primera división de fútbol Mara Gómez.

También serán parte de esta iniciativa la jugadora de vóley Lucía Fresco, la hockista trans Jessica Millamán, la futbolista profesional Luana Muñoz, el ex futbolista Nicolás Fernández, la tenista federada Mía Fedra, el jugador de rugby Vittorio Rosti y la atleta Evangelina Thomas.

En cada uno de los clips que componen la campaña se pueden observar a les deportistas compartiendo sus experiencias en el vestuario y la cancha, que "son los dos espacios en los que se juega la intimidación y la presión hacia personas LGBTIQ+ pero también la visibilidad y el espíritu de equipo".

En las piezas les deportistas hablan de sus fortalezas, de la motivación para sumarse a la campaña, del significado del orgullo LGBTIQ+, de la unión y de la visibilidad y de la resistencia del colectivo.

En tanto, la Fundación Igualdad, realizará una pegatina de afiches en Plaza de Mayo, Congreso y Tribunales para reclamar justicia por Octavio Romero, el prefecto que hace 10 años fue asesinado días previos a convertirse en el primer integrante de la Prefectura Naval en casarse con una persona de su mismos sexo, un crimen que aún permanece impune.

Según Fundación Igualdad y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), "Octavio sufría múltiples hostigamientos y amenazas en su ámbito laboral vinculados a su orientación sexual, los cuales se intensificaron tras la solicitud -por aquel entonces obligatoria- a su superior para contraer matrimonio con su pareja, Gabriel Gersbach".

Tanto es así que el 11 de junio de 2011 fue secuestrado y, seis días después, se encontró su cuerpo en las aguas del Río de la Plata, a la altura de la localidad de Vicente López, jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina.

Ante la constatación de que "el Estado argentino no investigó con la debida diligencia que la causa requiere y no abordó con seriedad la hipótesis de un crimen de odio" a tal punto que la causa penal "no tuvo detenidos ni imputados", las organizaciones ACIJ y la Fundación Igualdad elevaron el caso a la CIDH que declaró su admisibilidad en 2018.

Además, la Fundación Igualdad hará público mañana a través de un encuentro virtual, la incorporación de Héctor Anabitarte –quien cofundó las pioneras Nuestro Mundo y el Frente de Liberación Homosexual- al consejo consultivo de la organización del que ya forman parte Ilse Fuskova, Nelly Minyersky, Diana Maffia, Raúl Zafaroni y Susy Shock, entre otros.

Con información de agencia Télam.

IG