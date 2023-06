La madre de Cecilia mantuvo una reunión con el procurador general de Chaco y pidió “perpetua” para los acusados

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde el 1 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, mantuvo una reunión con el procurador general de la provincia que le explicó los detalles de la investigación y afirmó que "lo único" que quiere es que los sospechosos detenidos "tengan perpetua".

La mujer estuvo acompañada de su otra hija, Ángela, la abogada Karina Gómez, tía de la víctima, y el abogado Juan Arregin, quien fue incorporado hace poco al expediente, en la sede ubicada en avenida 9 de Julio 236 de la capital provincial, donde el procurador Jorge Canteros y el fiscal Jorge Gómez del Equipo Fiscal Especial (EFE) les informó el avance de la causa.

“Me explicó todo lo que se estuvo haciendo y me explicaron lo que van a hacer. Me siento un poco más tranquila, como verán mi cara cambió porque me pusieron un móvil en la puerta de mi casa y hacía días que no dormía, porque con mi hija estábamos alerta”, aseguró Gloria tras el encuentro con los funcionarios judiciales.

Según la mujer, pidió “más seguridad” por su hija Ángela, ya que ella dijo tener “más huevos que un hombre” pero indicó que tiene temor por lo que puedan hacer a ella. “Por lo menos (la reunión) me dio esperanza de que se resuelva, de que esta gente pague, de que tengan perpetua, eso es lo único que quiero”, afirmó.

Avances en la causa

El abogado Arregin, en tanto, sostuvo que “la gente del equipo de antropología forense de Córdoba fue convocado para establecer si los restos óseos quemados que encontraron son de una persona y a partir de ahí si son compatibles con Cecilia con un ADN, eso es lo más importante del día”.

El peritaje será realizado en las próximas horas en la sede del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de Resistencia.

“La experiencia que tienen los profesionales de Córdoba que son muy idóneos, es fundamental porque entendamos que nos encontramos con huesos en un allanamiento y tenemos que descartar que no sean de animales y sean humanos”, consideró.

Además, Arregi dijo que “a partir del martes” estarán los “resultados de las manchas presuntamente de sangre” halladas en la casa de la familia Sena.

El encuentro con la madre ocurrió después de que el EFE le tomó este viernes declaraciones indagatorias a dos de los siete imputados y a varios testigos.

Un vocero con acceso al expediente dijo que Gustavo Obregón, detenido como partícipe secundario del delito de “homicidio agravado”, declaró que César y Emerenciano Sena “fueron a quemar algo” a la chanchería de la familia, por lo que realizaban este un nuevo allanamiento en ese campo situado en la zona de Puerto Tirol.

El femicidio

Los investigadores del presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, de quien no volvieron a saber desde el 1 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, están convencidos de que la joven fue asesinada en el marco de una “discusión económica” con su suegra, la ex precandidata a intendenta Marcela Acuña, a quien la situación “se le fue de las manos”, mientras que el resto de los acusados detenidos “colaboraron activamente” con ella en la desaparición del cuerpo.

La principal hipótesis, relatada por el fiscal Cáceres Olivera, integrante del EFE conformado para la investigación del caso, tiene como escena principal la casa del matrimonio de Emerenciano Sena y de Marcela Acuña (ambos detenidos al igual que su hijo César y otras cuatro personas), en la calle Santa María de Oro, en Resistencia, pero los investigadores trabajan minuto a minuto para establecer el hallazgo del cadáver, para lo cual aguardan resultados de peritajes químicos, de comunicaciones y antropológicos.

En ese sentido, el fiscal Jorge Cáceres Olivera, junto a sus colegas Nelia Velázquez y Gómez, les tomaron declaración indagatoria a Obregón y a su esposa Fabiana González, considerados partícipes secundario y necesario del delito de “homicidio agravado”, respectivamente, con testimonios que duraron unas cuatro horas y para el EFE robustecieron la hipótesis investigada.

“Hasta ahora todas las personas que están detenidas considero que son los sospechosos y responsables de la participación, desaparición y posterior muerte de Cecilia”, dijo anoche en conferencia de prensa Cáceres Olivera tras las declaraciones indagatorias.

Para el fiscal, los imputados -además del ex precandidato a diputado provincial Sena, su esposa Acuña y su hijo César, están detenidos Gustavo Melgarejo, su esposa Graciela Reinoso, González y Obregón- “armaron toda la situación previa”.

“Creo que la citan a Cecilia para poder ponerse de acuerdo en una cuestión económica y, a raíz de no llegar al acuerdo, le dan muerte”, agregó el representante del Ministerio Público Fiscal, en referencia al femicidio.