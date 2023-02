El mapa de los cortes del “piquetazo nacional”: uno por uno, dónde serán los bloqueos en Capital y el resto del país

Las organizaciones sociales agrupadas en el bloque Unidad Piquetera (UP) cortan este martes, desde las 9 de la mañana, los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires y otros puntos neurálgicos en distintas partes del país, en lo que han denominado el “Piquetazo nacional”, en protesta por los planes “Potenciar Trabajo”.

Cortes piqueteros en accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en varios puntos de todo el país

Las principales interrupciones al tránsito desde la provincia de Buenos Aires a la Capital Federal se producirán en:

Puente Pueyrredón

Puente La Noria

Acceso Oeste - RN 7

Autopista Panamericana

Autopista La Plata-Buenos Aires

El mapa de los cortes en el AMBA

En el interior, la afectación será igualmente multitudinaria en hasta 130 puntos de las 24 provincias:

Córdoba: Capital: Patio Olmos, Puente Centenario; Jesus María y Colonia Caroya, Monte Cristo, Río Tercero, Cruz del eje

Salta: 12 cortes en rutas nacionales

Formosa: 6 cortes en rutas nacionales

Río Negro: Bariloche Centro cívico; Villa Regina; RN 22; Gral Roca

Neuquén: RN 22 - puente Cipolletti, Plottier y movilizaciones en Zapala, Chos Malal, Cutral Co, Plaza Huincul, Chañar

Misiones: ruta en Eldorado, San Pedro, San Vicente, 2 de mayo, Obera, Apóstoles y Colonia Delicia

Corrientes: Ruta Nacional 12

Entre Ríos: Ruta Nacional 12

La protesta nacional es en reclamo por “casi 160 mil bajas del plan Potenciar Trabajo” y el pedido de que el registro para la renovación de los beneficios “se pueda completar de manera presencial porque hay familias que no tienen conectividad” a Internet, declaró a Télam el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social dijeron a la agencia Télam que “todas las organizaciones conocían las implicancias y consecuencias del proceso de revalidación. No hay sorpresas, no hay recorte, no hay bajas; sí hubo un largo proceso de revalidación de datos para que podamos administrar correctamente la asignación del programa”.

