Estamos (re)calientes, pero sabemos que otros futuros son posible, una charla a fondo sobre la crisis climática

El martes 25 de octubre a las 19 en el Centro Cultural Recoleta se presenta Otros Futuros Posibles, una colección de Siglo XXI Editores Argentina, dirigida por Maristella Svampa y nacida de la convicción de que no hay que ceder ante el colapso ecológico, ni rendirse ante las narrativas distópicas que solo generan parálisis y obturan la imaginación política.

Será una ocasión ideal para reflexionar a fondo sobre la crisis climática, para abrir otros horizontes de pensamiento, de utopías creíbles, de imaginación y acción políticas, recuperando las luchas socioambientales del Sur y sus potentes narrativas, así como también el activismo de los jóvenes del Norte y del Sur. Desde una perspectiva latinoamericana, se busca poner el foco en la problemática, la discusión socioambiental y en los modelos de desarrollo que profundizan el extractivismo, en detrimento de la salud y la sostenibilidad de las comunidades, sectores y territorios más vulnerables.

En la mesa estarán:

Enrique Viale. Abogado por la Universidad de Buenos Aires, se especializó en Derecho Ambiental. En 2004 fundó, junto con otros colegas, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Es miembro del Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza y la Madre Tierra y forma parte del Comité Ejecutivo de la Global Alliance for the Rights of Nature. Se desempeña como abogado litigante en numerosas causas por daño y recomposición ambiental. Fue asesor legislativo en el Senado de la Nación y actualmente es consultor socioambiental y columnista en distintos medios de comunicación.

Maristella Svampa. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y Doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París. Es profesora asociada de la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigadora independiente del Conicet. En 2006 recibió la Guggenheim Fellowship y el premio Kónex al mérito en sociología.

Marina Aizen. Periodista. Autora de los libros Contaminados. Una inmersión en la mugre del Riachuelo y Trumplandia. Excorresponsal en Naciones Unidas y en Nueva York. Premio Inter Press Service (IPS)-Ambev del Agua, Global Príncipe Alberto II de Mónaco y UNCA. Cofundadora de PxP (Periodistas por el Planeta).

Pilar Assefh. Periodista. Se desempeñó como editora de One Shots y subeditora de Energía del diario económico y financiero El Cronista Comercial. Cofundadora de PxP (Periodistas por el Planeta), recibió reconocimientos de Fundación Thomson Reuters y Earth Journalism Network, entre otros.

Laura Rocha. Cofundadora y presidenta de PxP (Periodistas por el Planeta). Trabajó durante diecisiete años en el diario La Nación. En la actualidad, escribe para Infobae y hace más de una década conduce su programa de radio Cuestión Ambiental. Entre otros reconocimientos, ha participado del International Visitors Leadership Program, US State Department (2006), ONU/Fopea (Río+20) y Earth Journalism Network (2016, 2017).

Más datos:

martes 25 de octubre | 19 h

Centro Cultural Recoleta

Patio de los Naranjos

Junín 1930, CABA

Con inscripción previa en este link.

GG