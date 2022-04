¿Para qué salir a la calle por la cuestión ambiental?

Este viernes 22 de abril el ambientalismo vuelve a las calles en el marco de la marcha mundial por el clima. La juventud de todo el país impone su reclamo de justicia ambiental.

¿Por qué seguir saliendo a la calle por la cuestión ambiental? ¿Por qué seguir militando por un ambiente sano en un contexto de crisis económica? Si les soy sincera, a veces a mí también se me cruzan estas preguntas por la cabeza. Cuesta ver resultados, cuesta ver cambios y eso frustra.

Podríamos decir que estamos ante la tercera fase del debate sobre la crisis climática. La primera fue la del negacionismo rotundo. La segunda, fue la aceptación de que el cambio climático era real, pero que no era causado por la actividad humana. En la actualidad son muy pocos los que cuestionan que la crisis climática está causada por la actividad humana, pero prima cada vez más la idea de que el cambio climático ya no se puede evitar. Esta narrativa es funcional para quienes no están interesados en que se den los cambios necesarios.

Esto no es casualidad. Si queremos lograr un cambio real, el primer paso es creer que esto es posible. Generar la idea de que no hay nada para hacer es paralizante. Pero no nos comamos ese verso. Frenar la crisis climática y construir un mundo más justo si es posible.

Es posible si salimos a las calles. Es posible si somos muchos los que nos involucramos. Es posible si hablamos y educamos del tema. Es posible si instalamos el tema en la agenda social y política. Es posible si presionamos a los que tienen que tomar estas decisiones hasta que no les quede alternativa.

Debido a esto, después de los incendios de Corrientes que consumieron cerca del 10% del territorio provincial, olas de calor que desataron los contagios de dengue en las villas y en los asentamientos precarios de todo el país e inundaciones que destruyeron viviendas como sucedió en Yerba Buena, Tucumán, el movimiento socioambiental argentino retoma su protagonismo en las calles de todo el país.

Algunas de las demandas son impulsar proyectos como la Ley de Humedales, la Ley de Acceso a la Tierra, Ley de Reciclado con Inclusión Social y un Plan Integral de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático que incluya una transición energética y ambiental, justa y soberana.

A su vez, la consigna principal de la movilización en Argentina es “La deuda es con el sur”. El ambientalismo argentino tiene como exigencia principal para con el resto de los países, el cumplimiento de las metas de financiación climática por parte de los países del norte global que son los principales responsables de esta crisis.

El Acuerdo de París, el pacto más importante en materia internacional climática, establece que estos países deben propiciar cien mil millones de dólares anuales hacia los países del Sur Global para la mitigación y adaptación al cambio climático.

En la última Cumbre Climática que tuvo lugar en Glasgow en 2021, se esperaba que hubiera grandes avances y anuncios sobre este tema, sin embargo, no los hubo, tema que queda pendiente para la próxima cumbre en Egipto en noviembre de este año.

No dejemos que nos convenzan de que no hay alternativa. En un mundo cada vez más incierto, el movimiento ambiental es uno de los mayores motores para cambiar la realidad en la que vivimos y construir una más justa.

Lugares y hora de la convocatoria en la Argentina:

📍Córdoba (capital): En Plaza de la Intendencia a las 17:00

📍Ciudad Autónoma de Buenos Aires : En Plaza de Mayo a las 17:30

📍La Plata: En Plaza Moreno a las 17:00

📍Mar del Plata : Punto de encuentro y horario a confirmar por @jovenesporelclima.mdp

📍Mendoza (capital) : En KM0 a las 18:00

📍Neuquén (capital) : En el Monumento a San Martín a las 17:30

📍Punta Alta : En Plaza Gral. Belgrano a las 17:30

📍Salta (capital) : Frente a la Legislatura Provincial a las 17:30

📍San Luis (capital) : En Plaza Pringles a las 17:30

📍Tucumán (capital): En Plaza Urquiza a las 17:30

NB