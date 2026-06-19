Fulgor de otoño, los libros del mes

Definitivamente son días de despedidas y no hace falta la enumeración: las vemos, las leemos, las recorremos con pesar por acá y por allá. Entre todo eso, también están los adioses más o menos de siempre, los de todos los años. En pocas horas se va el otoño, mi estación favorita, si es todavía que podemos seguir pensando en estaciones, en esa unidad y en esos parámetros unívocos; por ahora persisto. Con los mejores colores en el cielo y en los árboles, me gusta imaginar al otoño como un estado de ánimo discreto. Un tiempo que invita a la contemplación, a transitar días que se acortan y nos hacen meter de a ratos para adentro, con soles moderados que igual insisten (alguna vez habrá que escribir un elogio a esa clase de tibieza, o, mejor, algo así como un desagravio de lo tibio: pensarlo como una forma de la placidez, no como una debilidad o una resignación); con hojas que se caen para regalarnos caminatas sigilosas y perfectas, con todo tipo de promesas y ocasos (“En mí ves el resplandor de un fuego/que en las cenizas de su juventud yace” y “esto que ves hará a tu corazón fuerte/Para amar bien lo que debe perderse”, apunta Shakespeare en su otoñalísimo Soneto 73).

Es que el otoño es un gran motor para las palabras, para las imágenes y para quienes, con sus dones, las moldean y nos las ofrendan. Pienso en alguien que brilla en los dos terrenos, pienso en Sueño, una suerte de haiku de Abbas Kiarostami, traducido acá por Ezequiel Zaidenwerg:

Sueño

con que las hojas

del otoño me entierran.

El cuerpo me germina.

El otoño es, a la vez, la estación más cinematográfica (¿se puede pensar, por ejemplo, en el otoño sin entrever el sombrero de Meg Ryan en Cuando Harry conoció a Sally, sin los desvaríos de Billy Crystal mientras caminan, sin la coordenada anímica que tallaron Rob Reiner y Nora Ephron para siempre en nuestras retinas?). A propósito, me gusta la lista de películas con tono otoñal que armaron en este sitio. Sumaría alguna de Aki Kaurismäki, el cineasta de los resplandores, de lo que titila mientras se apaga, de las caídas –y los caídos– radiantes. Como en Fallen Leaves (que acá tradujeron como Hojas de otoño), como subraya Henry David Thoreau, el más otoñal de los filósofos, en Colores de otoño: “Creo que todas las hojas, hasta las hierbas y los musgos, tienen los colores más brillantes justo antes de caer”.

¿Se nota que por estas horas me está arrasando esa nostalgia de la estación que se termina que comentamos alguna vez por acá? Para mitigarla, y mientras me ilusiono pensando en el próximo otoño, imaginando sus colores infinitos –esta estación nos sugiere que vivir no es más que elegir un propio fulgor; abrazar, entre caídas y cenizas, el rayo tibio de alguna promesa–, salgo a caminar por estas últimas horas otoñales. Se quedan, si quieren, con una nueva entrega de Mil lianas.

1. Libros del mes. Lo comentamos la semana pasada cuando hablábamos de las series y películas que llegan a lo largo de junio a las plataformas de streaming (si se les pasó, por acá tienen una guía con los estrenos más destacados): aunque buena parte de la agenda pública está copada por los partidos del Mundial, las editoriales argentinas y los sellos extranjeros que distribuyen sus libros en el país anunciaron para este mes la llegada a las librerías de una enorme cantidad de lanzamientos. Entre ellos, se destacan novelas, ensayos, textos híbridos, material rescatado que hace tiempo no circulaba y varios libros de cuentos, un gesto que personalmente celebro mucho.

Entre muchos otros, a lo largo de todo el mes los lectores podrán encontrarse con títulos de autores y autoras como Hebe Uhart, Sergio Bizzio, Marguerite Duras, Lee Child, Stefan Zweig, Juan Forn y Valeria Tentoni. Pueden leer por acá una guía que armé con títulos, nombres y editoriales.

Por mi parte, ya arranqué con mucho entusiasmo a leer Index. Historia de los índices, del escritor e historiador Dennis Duncan. Es un libro fascinante que publicó la editorial Ampersand y que a partir de una pregunta simple (¿qué es, en definitiva, un índice?) se propone recorrer la historia de este elemento fundamental para la historia de los libros y del modo en que los humanos abordamos, atesoramos y clasificamos conocimiento.

La guía con las novedades editoriales destacadas de junio se puede leer en este enlace.

2. Borges por mil. El 14 de junio se conmemoraron los 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges y se multiplicaron los homenajes, las charlas, las lecturas de su obra, los debates y, por suerte en muchos casos, los libros. Entre lo que pude ver, me gustó el especial que hizo el canal de streaming Gelatina, en particular las intervenciones de Gabriela Borrelli Azara (por acá) y las conversaciones con Aníbal Jarkowski (por acá) y Martín Kohan (por acá).

La fecha redonda pasó, pero varios homenajes continuarán a lo largo de todo el año. En este repaso pueden encontrar, entre otras cosas, algunos detalles sobre la exposición dedicada a Borges en el Centro Cultural Recoleta que seguirá hasta agosto, información sobre otras actividades y algunos libros recientemente publicados para seguir dándole vueltas a la figura de Borges y a sus textos. Algo más: en el último capítulo del podcast HistoriAR –uno de mis favoritos del rubro–, creado y producido por la Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH), hay una excelente entrevista con la argentina Magdalena Cámpora, una de las más interesantes investigadoras y lectoras de Borges. Se escucha por acá o por acá.

3. Apostilla. Un plan divino para quienes estén por Buenos Aires. Desde esta semana y hasta el 25 de junio tendrá lugar en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Corrientes 1530, CABA) un ciclo de películas denominado Agnès Varda x 3, dedicado a la cineasta franco-belga.

“La 'madre de la Nouvelle Vague’ llega a la Lugones con tres obras fundamentales que dan cuenta de su cine único, que explora formas experimentales con una mirada feminista y crítica sobre la sociedad. El programa está integrado por tres largometrajes —un clásico y dos títulos poco vistos— de la vasta y rica obra de la gran realizadora”, informaron los programadores en Instagram. Las películas seleccionadas, con funciones y horarios que se pueden ver por acá, son Cléo de 5 a 7 (1962), Las criaturas (1966) y Una canta, la otra no (1977).

Banda sonora. Hace poquito tocó Pulp en Buenos Aires y vi a mucha gente contenta porque parece que estuvo increíble. Por supuesto que, para celebrar, sumé algunas canciones de la banda a nuestra banda sonora compartida (la encuentran, como siempre, por acá). Para que no se corte el fervor, algo más: Mubi anunció que en breve ofrecerá en su plataforma PULP: ¿Qué harías por una canción más?, la nueva película de Garth Jennings, narrada por el mismísimo Jarvis Cocker.

“Inspirada en documentales musicales como Stop Making Sense y The Last Waltz, el director Garth Jennings crea una nueva y dinámica película de 90 minutos que narra el extraordinario viaje de Pulp desde el anonimato hasta convertirse en un referente cultural. PULP: ¿Qué harías por una canción más? fusiona el brillante espectáculo coreografiado del mayor concierto de Pulp en estadios —parte de la gira mundial de MORE, el primer álbum de la banda en 24 años— con cuatro décadas de material de archivo inédito y lleno de color”, adelantaron en un comunicado.

Mientras tanto, y como recordó Julieta Correa en Twitter, en YouTube se puede ver el precioso documental Pulp: A Film About Life, Death & Supermarkets, sobre los orígenes del grupo y su ciudad de origen.

Bonus track. Steven Spielberg, Steven Spielberg, Steven Spielberg. Nunca más pertinente la pregunta que Víctor Hugo Morales se hizo alguna vez sobre Diego Maradona: ¿de qué planeta viniste? (de paso, en pocos días se cumplen 40 años de esa maravilla doble, el gol y el relato). Quedé sin palabras después de ver El día de la revelación. Y creo que es parte del propósito de la película: invitarnos, a puro cine, a escuchar en un mundo cada vez más estruendoso, a parar la oreja en medio del vértigo. Si pueden, no se la pierdan. Dejo el tráiler a mano.

Posdata. Gracias a quienes me escribieron por el regreso de Mil lianas (casi siempre me encuentran acá). En especial a Debora, Lourdes, Ale, María, Gerardo. Y todavía más a Tobías, que me mandó la tira de Mafalda que les comenté la semana pasada. La comparto con ustedes.

¡Hasta la próxima!

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