El ministro de Seguridad bonaerense dijo que se trató de “una trampa organizada por una banda narco”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó en conferencia de prensa que los crímenes de Morena Verri, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Del Castillo fueron “una trampa organizada por una banda narco” con base en el barrio 1-11-14.

El funcionario mencionó que actualmente hay cuatro detenidos, todos ligados a la banda narcocriminal acusados del delito de homicidio agravado: “Sabemos que hay más personas involucradas”.

“Subieron por sus propios medios a una camioneta en la rotonda de La Tablada para ir a un evento al que fueron invitadas, sin saber que era un trampa organizada por una banda narco que perpetró una plan para asesinarlas por venganza”, destacó Alonso. El ministro señaló que “fueron asesinadas entre las 23 y 00 de ese viernes”.

Respecto a la organización narco detrás de estos femicidios, Alonso destacó que tiene base en la Villa 1-11-14 y diferentes puntos de venta en el sur del Conurbano: “Hay cuatro detenidos, todos ligados a un mismo líder, pero estamos avanzando en la escala de la banda”.

“Sabemos que las chicas recorrían la zona y en ese contexto habrían dado con los integrantes de esta organización. Al parecer hubo un conflicto y estos asesinatos estarían ligados a una venganza”, indicó.

Por último, acerca de los allanamientos, los hallazgos de los cuerpos y la investigación, el funcionario contó que “hay secreto de sumario”.

“Venimos trabajando hace horas en este domicilio, lo que permitió encontrarlas enterradas en el jardín. Fueron sus familiares quienes las reconocieron en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora”, sumó.

El testimonio del abuelo de Brenda y Morena

Luego de la palabra del ministro, el abuelo de Brenda y Morena salió a hablar nuevamente a los medios para dar su veredicto de la situación. “Se aprovecharon de las necesidades de Brenda y Morena”, detalló Antonio con mucho enojo ante los femicidios.

Además, expresó: “Escuchando al ministro tragué mucho veneno”, en referencia a dichos anteriores en los que apuntó a la ineficiencia y lentitud de la Fiscalía y la Policía.

Con información de la agencia NA