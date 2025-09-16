Murió el chef Ramiro Rodríguez Pardo, socio del Gato Dumas y pionero de la cocina en la televisión argentina

La gastronomía argentina está de luto: este lunes por la noche falleció a los 87 años el chef Ramiro Rodríguez Pardo, una figura fundamental de la cocina nacional y pionero de los programas culinarios en televisión junto a su inolvidable socio y amigo, Carlos “Gato” Dumas.

El fallecimiento se produjo tras complicaciones derivadas de un cuadro de demencia senil que transitó durante los últimos meses. El chef David Veltri, su discípulo y amigo íntimo, lo acompañó hasta sus últimos momentos, primero en el Sanatorio de la Trinidad y luego en una clínica de cuidados paliativos, según relató a Teleshow.

Un revolucionario que “dignificó la chaqueta” de cocinero

Junto al Gato Dumas, Rodríguez Pardo cambió para siempre la gastronomía local. Como recordó Veltri citando al crítico Miguel Brascó, antes de ellos “existía una cocina marrón”, monótona y con los chefs ocultos. Con sus programas “Cocineros” y “Gatopardo”, sacaron la cocina de la intimidad y la convirtieron en un espectáculo popular, dignificando la profesión.

Además de su éxito en la televisión, la dupla fue socia en más de 33 restaurantes que marcaron una época, como La Chimère, Drugstore y Clark’s. Sin embargo, el restaurante personal de Pardo, Catalinas, fue su obra cumbre, con la que obtuvo reconocimiento y premios internacionales por su carácter innovador.