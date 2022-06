No entrar a la cancha o sacarles el registro, algunas las sanciones para lograr que los padres paguen

Así como los deudores de las cuotas alimentarias se las ingenian para evadir su responsabilidades como progenitores, algunos sectores de la justicia buscan sanciones creativas para lograr que paguen. Desde prohibiciones a entrar a estadios para ver un partido de fútbol hasta la suspensión de la licencia de conducir.

La directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Natalia Gherardi, sostuvo que ante el grado de evasión por parte de los deudores es importante que la Justicia encuentre maneras originales para evitarlo. “El nivel de informalidad y de ingresos no declarados es tan alto que no hay forma de que no tenga impacto en las posibilidades de cobrar una deuda de alguien que no quiere pagarla. Ahí es importante que las respuestas del Poder Judicial sean más hábiles, más originales, más creativas para identificar ingresos según el nivel de gastos. También es importante que se busquen las maneras de garantizar el cobro a través de otras estrategias, por ejemplo, dificultando la salida del país y los viajes internacionales de alguien que es deudor alimentario”, le dijo a elDiarioAR.

En Córdoba, la semana pasada, una jueza le prohibió el ingreso a la cancha de Belgrano a un hombre que acumulaba una deuda de 360.000 pesos por la cuota alimentaria de su hijo. La titular del Juzgado de Familia de Sexta Nominación, Marcel Alejandra Menta, ordenó que sea desvinculado como socio del club y que se le impida ver los partidos. Además, le prohibió la salida de la provincia. El caso se inició en el 2019 y la medida seguirá vigente hasta que el hombre pague la deuda que tiene con su exmujer y su hijo. “Estimo que la calidad y carácter de los derechos en juego, esto es la asistencia y el desarrollo integral de los hijos como parte del ejercicio que conlleva la responsabilidad parental, resultan por demás justificativos y de una suficiencia tal que tornan admisible la totalidad de las medidas coercitivas”, describió Menta en su fallo.

En diciembre del año pasado, la misma jueza le prohibió salir de la provincia de Córdoba a un hombre que debía más de un millón de pesos por no pagar la cuota alimentaria de sus tres hijos durante tres años. En los fundamentos, Menta indicó que las “medidas cautelares atípicas” solicitadas por la madre tienen que ver con la obligación que la ley impone a los padres como sostén económico de sus hijos “es típicamente asistencial y sus fundamentos entroncan con los sentimientos más nobles del humanismo”.

En Rosario, la jueza del Tribunal Colegiado de Familia 7, Andrea Brunetti, suspendió la licencia de conducir y las tarjetas azules sobre tres vehículos de un moroso. El fallo de noviembre de 2020 también le impuso una multa diaria de 2.978 pesos. En su resolución, la jueza consideró que la conducta del padre configura violencia económica y patrimonial y que afecta el bienestar social, físico, psicológico y económico de la niña y su madre.

CDB - MG