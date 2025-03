“Ya no tenía signos vitales hacía un tiempo largo”, dijo el vecino que intentó reanimar a Maradona

El 25 de novienbre de 2020, Juan Carlos Soto, el vigilador de la garita de Seguridad del barrio San Andrés, anotó en el libros de actas: “Llamó el señor Maxi secretario Maradona pidiendo un médico que entre en el barrio así se llamó al propietario Colin del lote 46”. “Maxi” es Maximiliano Pomargo, asistente personal del exfutbolista, y “Colin” es Colin Campbell Irigoyen, un médico especializado en cirujía plastica que vivie a media cuadra de la casa donde Maradona se había instalado, la misma donde murió. Campbell Irigoyen fue la persona que intentó reanimarlo y declaró el Tribunal en el juicio que intenta establecer las cadenas de mando y responsabilidad de los último días de Diego.

“Tenía una temperatura mas baja de lo normal”, dijo el médico sobre el momento en el que ingresó a la habitación y agregó: “Ya no tenía signos vitales hacía un tiempo largo”. Aquí hay un punto que debería aclararse. De acuerdo al relato de la enfermera Gisella Dahiana Madrid –imputada igual que el resto por homicidio simple por dolo eventual pero que pidió ser juzgada en un juicio por jurados–, Maradona se levantó a media mañana. En la etapa de instrucción declaró que le ofrecieron un desayuno y que lo escuchó orinar. Es decir que, si “media mañana” fueran las 10, el exfutbolista habría estado vivo.

Que Maradona deambuló por la mañana también fue dicho a Campbell Colin por el psicoanalista Carlos Díaz, que estaba en la casa esa mañana y terminó imputado. Díaz lo acompañó hasta la habitación. Le contó “que se había levantado a media mañana a desayunar y que había vuelto a ingresar a su cuarto”. Campbell Irigoyen no le encontró ni pulso ni sentió la respiración en ese momento. “En ese momento empecé a hacer masaje cardíaco al paciente mientras interrogaba a los que estaban en la habitación con que medios contaban, si había llamado a una ambulancia y cuando fue la ultima vez que lo vieron”, detalló el cirujano.

Cuando ingresó en el dormitorio, Campbell Irigoyen vio al custodio de Maradona realizándole respiración boca a boca, a la enfermera Madrid insistiendo con las maniobras de reanimación y a la psiquiatra Agustina Cosachov a los pies de la cama, mirando la escena. El vecino se había acercado sólo con su estetoscopio y tensiómetro. “Como no tenía mas elementos, hubo que esperar a que llegara la ambulacia. No pude hacer más nada porque no contaba con ningún otro médico”, apuntó. Campbell Irigoyen reemplazó a la enfermera hasta que llegó Juan Carlos Pinto, el médico de la ambulancia +Vida. Corrieron la cama, Pinto tomó un desfibrilador: el corazón ya no tenía actividad eléctrica. Campbell Irigoyen, mientras tanto, quiso colocar una vía pero no pudo porque cuando intentó abrir la boca de Maradona se encontró con rigidez mandibular. Ambos frenaron el protocolos por los signos evidentes de muerte.

“¿A su llegada Maradona estaba muerto?”, quiso saber el fiscal Patricio Ferrari. “No es mi especialidad –respondió el médico– pero con esa temperatura no me pareció que hubiera una correlación entre lo que me dijeron, que el paciente se había levantado a media mañana y lo que encontré: el brazo derecho colgando, sin ningun tipo de tonicidad; una persona obesa, parecía postrada hace mucho tiempo, la inflación de los miembros inferiores era notable...”. El Tribunal pidió precisiones a Campbell Irigoyen: cuánto tiempo era para él “mucho tiempo”. El médico respondió que entre “una o dos horas”.

Ferrari mostró en pantalla la captura de un chat del un grupo de WhatsApp de vecinos del San Andrés. En ese mensaje, alguien a quien Campbell Irigoyen no pudo identificar, informaba que Diego Armando Maradona se había instalado en el barrio y que por sus condiciones médica verían “una ambulancia estacionada en el lote”. El fiscal quiso saber si esa ambulancia estuvo, efectivamente, apostada en el ingreso de la vivienda. “No. El primer día o los dos primeros dias. Y después ya no”, precisó el vecino.

