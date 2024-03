Paro docente: la UBA y otras 55 universidades no dictan clases en reclamo de “una recomposición salarial urgente”

La UBA y otras 55 instituciones continuaron con el paro y no dictan clases a pesar de la suba del 70% del presupuesto para las universidades impuesta por el Ejecutivo.

Los establecimientos del país decidieron acatar este jueves la medida gremial en pedido por “una recomposición salarial urgente y en defensa de la universidad estatal, pública, gratuita y laica”.

El paro fue respaldado por la CGT y las dos CTA y de esta manera todas las instituciones permanecerán cerradas al no poder garantizar el “funcionamiento mínimo” en las sedes.

🤝🏻 Luego de la conferencia de prensa junto a las centrales obreras, la titular de CONADUH, Francisca Staiti, destacó la unidad y reiteró la importancia del PARO NACIONAL de este jueves.



🗣 "Estamos ante una situación de gravedad en los salarios y en el presupuesto universitario" pic.twitter.com/EsHZGnJXaa — CTA Autónoma (@CTAAutonoma) 14 de marzo de 2024

En el comunicado difundido, la UBA sostiene que el paro se efectúa “contra el ajuste al presupuesto universitario, el ajuste a los salarios de docentes y no docentes y en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad”.

🔵Jueves 14 de marzo: PARO NACIONAL DOCENTE Y NODOCENTE UNIVERSITARIO



En defensa de la Educación, la Universidad Pública, la ciencia y la tecnología



📣 Paremos la motosierra!#CONADU #SomosLaUniversidadPublica pic.twitter.com/I5o2vGt8kb — CONADU (@PrensaCONADU) 13 de marzo de 2024

Para descomprimir esta situación, el Ejecutivo respondió con la oficialización de una suba del 70% del presupuesto para las universidades.

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, confirmó ese incremento de manera oficial “para gastos de funcionamiento de las Universidades”.

“La medida fue impulsada por la Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias con el fin de afrontar la suba de tarifas de servicio como electricidad, gas e insumos de mantenimiento”, indicó la cartera de Pettovello.

Aun así, no hubo respuesta positiva por parte de las universidades y de este modo hay paro en 56 instituciones del país.

📰 Confirmaron el paro nacional de trabajadores docentes y no docentes universitarios



📲 Mas info: https://t.co/KG3iB89Qt4 pic.twitter.com/029JEMuTbm — Data Universitaria (@DtUniversitaria) 13 de marzo de 2024

La ratificación del paro

En la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, tuvo lugar este martes una conferencia de prensa del Frente Sindical de las Universidades Nacionales –integrado por CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN– para anunciar el estado de alerta y el paro nacional del próximo jueves 14 de marzo como respuesta a los recortes presupuestarios a las universidades del gobierno de Javier Milei, de acuerdo a la información del portal Data Universitaria.

¡Unidad de lxs trabajadorxs!



La CTA y la CGT brindaron su apoyo al PARO NACIONAL DOCENTE Y NODOCENTE UNIVERSITARIO del jueves 14/03, convocado por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales – CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN – pic.twitter.com/qeglJfyw8A — CONADU (@PrensaCONADU) 13 de marzo de 2024

“Estamos dando comienzo a un plan de lucha en las universidades nacionales que tiene como disparador la situación salarial de los y las docentes universitarias, a raíz de una paritaria totalmente impuesta en la que no se ha podido discutir la ridícula suma del 16% de aumento. Un gobierno que habla de libertad pero que nos corta las paritarias libres”, señaló Carlos De Feo, Secretario General de CONADU cuando abrió el panel de exposiciones.

Declaraciones de Oscar Vallejos, Sec. Adjunto de CONADU Histórica tras la conferencia de prensa con las centrales sindicales realizada el miércoles en la sede de la CGT. Hoy: paro de 24 horas de docentes y no docentes. pic.twitter.com/3M4kh3C9rt — CONADU Histórica (@CONADUHistorica) 14 de marzo de 2024

“Quieren cerrar las universidades públicas y por eso no solamente las ahogan financieramente y rebajan los salarios de sus trabajadores y trabajadoras, sino que también fomentan una campaña de descalificación”, exclamó y agregó que “Están tratando de destruir la universidad. Pero todos nosotros ꟷtrabajadores y trabajadoras, docentes y no docentes, unidos con estudiantes y con las autoridadesꟷ no lo vamos a permitir. Estamos de pie y dispuestos a luchar hasta que los funcionarios que no sirvan, se vayan”.

Si acuerdo en la paritaria nacional docente

El martes último, se reunió la Paritaria Nacional Docente en la Secretaría Trabajo de la Nación con la presencia de los sindicatos nacionales.

Por CTERA estuvieron presentes las y los miembros paritarios Sonia Alesso, Secretaria General, Roberto Baradel, Secretario General Adjunto, Angélica Graciano, Secretaria Gremial, Juan Monserrat, Secretario de Organización y Fabián PeccÍn, Prosecretario Gremial.

La Paritaria Nacional estuvo presidida por la subsecretaria de Relaciones de Trabajo, Mariana Ortal Sueldo, y Carlos Torrendell, secretario de Educación de la Nación.

El Gobierno informó sobre la restitución del Fondo Compensador de desigualdades salariales, jornada extendida, quinta hora y jornada completa. CTERA reclamó las partidas de comedores y copa de leche, como así también las partidas de infraestructura.

Los funcionarios nacionales formalizaron una propuesta salarial a partir del sueldo de marzo de $325.000 sin FONID como salario inicial maestro de grado jornada simple.

La CTERA expresó el rechazo a la propuesta presentada por insuficiente y por no incluir el FONID, tanto el último tramo correspondiente al año 2023 como todo el año 2024; y además porque incumple con la Paritaria Nacional Docente, la Ley de Financiamiento Educativo, (en particular con su artículo 10), con la Constitución Nacional y las normativas que resguardan la negociación colectiva y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

“Todos los sindicatos docentes nacionales del país, sumados a los ministros de Educación de todas las jurisdicciones, reclamamos el Fondo Nacional de Incentivo Docente y los fondos que el gobierno nacional debe transferir a las provincias por Ley. Exigimos la presencia del Ministerio de Economía en la próxima reunión de la Paritaria Nacional. Desde CTERA ratificamos el estado de Alerta y Movilización y el mandato de tomar medidas en caso de que persista el recorte salarial y los fondos destinados a educación”, aseguraron desde la gremial docente, al tiempo que resolvieron:

1.- Jornada Nacional de Protesta para la próxima semana exigiendo el pago del FONID, aumento salarial, el cumplimiento de la Paritaria Nacional Docente y condiciones dignas para enseñar y aprender.

2.- Si no hay respuesta a los reclamos, realizar un Paro Nacional de CTERA en unidad con los demás sindicatos.

3.- Marcha Nacional Educativa en todo el país por más presupuesto educativo.

Con información de NA.

IG