Quién es Ricardo Gelpi, el nuevo rector de la UBA que reemplaza a Alberto Barbieri

El actual decano de la Facultad de Medicina, Ricardo Gelpi, fue electo el pasado 24 de junio por la Asamblea Universitaria como nuevo rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) para liderar la casa de estudios hasta julio de 2026, en reemplazo de Alberto Barbieri, con 174 votos a favor, uno negativo y 53 abstenciones.

Gelpi nació en La Plata el 20 de octubre de 1950 y se recibió de médico en 1976, título otorgado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde también completó el Doctorado en Medicina, en 1981.

Hasta ser elegido como máxima autoridad de la UBA, ocupó el puesto de Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la casa de altos estudios desde 2018. Además, es profesor titular y director del Departamento de Patología y del Instituto de Fisiopatología Cardiovascular; dirige la Maestría en Patología Básica y Aplicada; es investigador principal del CONICET; y preside el Foro de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas (FAFEMP).

A lo largo de su carrera de 45 años, Gelpi publicó 130 papers, tanto en revistas nacionales e internacionales, colaboró en innumerables libros y dirigió más de 20 tesis doctorales.

En los últimos años también ganó algunas distinciones. Este 2022 obtuvo el Premio “Andras Varro Award for Excellence in Cardiovascular Sciences”, otorgado por la International Academy of Cardiovascular Science (IACS) en Canadá.

En 2016 también recibió el premio “Dr. Bernardo Houssay”, del Consejo de Investigación Básica de la Sociedad Argentina de Cardiología, al mejor trabajo de investigación básica, mientras que en 2014 fue reconocido por el Congreso Argentino de Cardiología y por la International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS).

En 2013 publicó un libro llamado Fisiopatología Cardiovascular: Bases Racionales para la Terapéutica.

Otros premios

1980: “Premio al Investigador Joven”. Sociedad Argentina de Cardiología.

1982: “Premio Sociedad Argentina de Cardiología”.

1993: Premio Anual Fundación Florencio Fiorini y Universidad del Salvador.

1997: Premio Asociación Bioquímica Argentina.

2002: “Premio Patricicio M Cossio”, otorgado por la Fundación Cossio y la Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC).

2005: “Premio Federación Argentina de Cardiología (FAC),

2006: Premio “Dr. Mauricio Rosenbaum” al mejor trabajo publicado en la Revista de Cardiología. Otorgado por la Sociedad Argentina de Cardiología.

2009: Premio “Vocación Académica”, otorgado por la Fundación El Libro, 35ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Buenos Aires, Abril - Mayo de 2009.

2010: Premio “Dr. Oscar Orias”, Sociedad Argentina de Cardiologia.

La elección de Gelpi

La asamblea del pasado 24 de junio estuvo presidida por el actual rector, Alberto Barbieri, que continuará en su cargo hasta el 1 de agosto, y estuvieron presentes 234 asambleístas representantes del Consejo Superior y de los Consejos Directivos de las Facultades, integrados por “ocho representantes por el claustro de profesores/as, cuatro representantes por el de graduados/as y cuatro representantes por el de estudiantes”, detalló la UBA a través de un comunicado.

En tanto, el Consejo Superior está compuesto por el rector, decanos y decanas de las 13 facultades, cinco representantes por el claustro de profesores/as, cinco por el de graduados/as y cinco por el claustro de estudiantes.

Tras la resolución, Gelpi, decano de la Facultad de Ciencias Médicas desde 2018, se dirigió a la Asamblea agradeciendo la nominación y destacó la labor de la UBA frente a la pandemia “que no fue por casualidad, ni por suerte, sino por su tremenda capacidad de formación y compromiso”.

“La gestión del doctor Alberto Barbieri deja muchas cosas buenas que hay que continuar”, agregó Gelpi, y expuso los lineamientos de su próxima gestión: seguir trabajando en la actualización de los planes de estudio; ampliar las conexiones de la UBA con el mundo; afrontar el problema de la deserción en los primeros años; garantizar un flujo continuo y permanente de información estadística fiable para elaborar diagnósticos certeros.

También destacó la importancia de fomentar que los docentes terminen sus maestrías y alcancen el doctorado; continuar con las obras de infraestructura; luchar por obtener un mejor presupuesto; consolidar las políticas de género; difundir los trabajos realizados en materia de contaminación ambiental realizados en el ámbito de la Universidad; y continuar con las políticas de estímulo a los colegios secundarios.

Gelpi instó a “seguir construyendo el consenso, poniendo al servicio de nuestra sociedad una universidad más grande, aumentando su nivel de excelencia. Hay que estar unidos más allá de las disidencias que podamos tener con un único propósito: crecer hacia el futuro por la UBA y por nuestra patria”.

El balance de Barbieri

Otros datos de la vida profesional de Ricardo Gelpi

Becas obtenidas

1978-79: Beca de Iniciación en la Investigación Científica, otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

1980-81: Beca de Perfeccionamiento en la Investigación Científica, otorgada por el CONICET.

1985- 1987: Beca Externa, otorgada por el CONICET para trabajar en el Centro de Primates perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, Boston, U.S.A.

Premios y distinciones obtenidas en los últimos años

2014: Premio 40º Congreso Argentino de Cardiología (en colaboración).

2014: Premio “Dr. Bernardo Houssay”, del Consejo de Investigación Básica de la Sociedad Argentina de Cardiología, al mejor trabajo de investigación básica, presentado en el 40º Congreso Argentino de Cardiología.

2014: Distinguished Leadership Award in Cardiovascular Sciences, otorgado por la International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS), durante el XXIV Foro Cientifico, Congreso Internacional de Ciencias Cardiovasculares, Maceio, Brasil.

2015: Premio “Dr. Bernardo Houssay”, del Consejo de Investigacion Basica de la Sociedad Argentina de Cardiologia, al mejor trabajo de investigación basica, presentado en el 41º Congreso Argentino de Cardiologia.

2016: Premio “Dr. Bernardo Houssay”, del Consejo de Investigacion Basica de la Sociedad Argentina de Cardiologia, al mejor trabajo de investigación basica, presentado en el 42º Congreso Argentino de Cardiologia.

Dirección de becarios

22 becarios de Estimulo (Estudiantes), Doctorales y Postdoctorales dirigidos, de UBA, CONICET y ANPCyT.

Dirección de tesis doctorales

21 Tesis de Doctorado dirigidas y defendidas.

4 Tesis de Doctorado en ejecución

Dirección de tesis de maestría y/o licenciatura

4 Tesis de Maestría dirigidas o co-dirigidas y defendidas.

3 Tesinas de Licenciatura dirigidas y defendidas

Dictado de cursos y relatos en congresos

Relator en el XVIII Congreso Internacional de la Sociedad Peruana de Cirugia Cardiaca Toracica y Vascular, y I Joint Meeting Peru – Brasil sobre Ciencias Cardiovasculares. 16 al 18 de Mayo, Chiclayo, Peru, 2013

Relator en el Simposio conjunto ISHR – FAC: Mecanismos de daño y proteccion en la enfermedad miocardica. XXXI Congreso Nacional de Cardiologia, Rosario, 30-31 de Mayo, 1 de Junio, 2013.

Relator en el XXIII Forum Científico Internacional y XIX Reunion de la International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS). Recife, Pernambuco, Brasil, 5 al 7 de Diciembre, 2013.

Relator en la mesa redonda: “Efectos del ejercicio sobre el remodelamiento ventricular en el miocardio normal e isquémico. XXIV Congreso Interamericano de Cardiologia y XXXIX Congreso Argentino de Cardiologia, Buenos Aires, 18-20 de Octubre de 2013.

Relator en el 2nd Cardiovascular Forum for Promoting Centres of Excellence and Young Investigators. Winnipeg, Canada, 4 al 6 de Septiembre de 2014.

Relator en el 3er Congreso del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Publicas, organizado por la Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, 18 al 20 de Septiembre, 2014.

Relator en el Simposio International: “Cooperation and Mentoring: An Academic Obligation?”, 24 - 27 de Octubre, Freiburg, Alemania, 2014

Relator en el XXIV Forum Científico Internacional y XX Reunion de la International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS). Maceio, Alagoas, Brasil, 13 al 15 de Noviembre, 2014.

Relator en el IV International Symposium on Oxidative Stress and Cardiovascular Diseases, organizado por el Departamento de Fisiologia y el Instituto de Ciencias Basicas de la Salud, de la Universidad Federal de Rio Grande del Sur, Porto Alegre, Brasil. 25 de Septiembre de 2015.

Relator en el 41º Congreso Argentino de la Sociedad Argentina de Cardiologia, Buenos Aires, 15 - 17 de Octubre, 2015.

Relator en el XXV Forum Científico Internacional y XXI Reunion de la International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS). Vitoria, Espiritu Santo, Brasil, 12 al 14 de Noviembre, 2015.

Relator en el 2do Peru - Brazil Postdoctoral Joint Meeting on Cardiovascular Sciences. Lima, Peru, 20-23 de Mayo de 2016.

Coordinador y relator en el 3rd European Section Meeting of the International

Academy of Cardiovascular Sciences (IACS). Marsella, Francia, 1- 4 de Octubre de 2016.

Coordinador y relator en el XXVI Forum Científico Internacional y XX Reunion de la International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS). Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 21 y 22 de Octubre, 2016

Relator en el V International Symposium on Oxidative Stress and Cardiovascular Diseases, organizado por el Departamento de Fisiologia y el Instituto de Ciencias Básicas de la Salud, de la Universidad Federal de Rio Grande del Sur, Porto Alegre, Brasil. 25 de Octubre de 2016.

Relator en el TREAM Symposium, en el marco del International Master Program of Biomedical Sciences (IMBS), organizado por la Universidad Albert-Ludwig de Freiburg, Alemania, 25 de Enero de 2017.

Relator en el 43º Congreso Argentino de la Sociedad Argentina de Cardiología, Buenos Aires, 19 - 21 de Octubre, 2017.

Coordinador y relator en el XXVII Forum Científico de la International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS). Campo Grande, Matto Grosso do Sul, Brasil, 27 y 28 de Octubre, 2017

Relator en el TREAM Symposium, en el marco del International Master Program of Biomedical Sciences (IMBS), organizado por la Universidad Albert-Ludwig de Freiburg, Alemania, 27 de Enero de 2018.

Comunicaciones y resúmenes

Goyeneche MA, Donato M, Pérez V, Del Mauro J, Páez D, Grinspun M, Höcht Ch, Gelpi RJ. Mecanismos de protección del precondicionamiento isquémico remoto. XLI Congreso Argentino de Cardiología. Buenos Aires, Argentina, 15-17 de Octubre de 2015.

Kelly J, Buchholz B, Bernatené E, Méndez Diodati N, Gelpi RJ. Primera y segunda ventana de protección de la estimulación vagal pre-isquémica en el infarto agudo de miocardio. 41° Congreso Argentino de Cardiología. Sociedad Argentina de Cardiología. Buenos Aires, Argentina. 15-17 Octubre de 2015.

Mazo T, Perez V, Gomez A, Llamosas C, Marchini T, D´Annunzio V, Evelson P, Gelpi RJ. El sistema de tioredoxina-1 participa del mecanismo de protección del poscondicionamiento isquémico. XLI Congreso Argentino de Cardiología. Sociedad Argentina de Cardiología. Buenos Aires, Argentina. 15 al 17 de Octubre de 2015.

Paez D, Donato M, Buchholz B, Cicale E, Valdez L, Zabornyj T, Boveris A, Gelpi RJ. La pérdida de distrofina interviene en la regulación de la rigidez miocárdica en un modelo de sobrecarga de presión. LX Reunión Científica Anual de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC). Ciudad de Mar del Plata, 18 al 21 de noviembre de 2015. Medicina (B Aires) 75(Supl III): 103, 2015

Mazo T, Perez V, Gómez A, Marchini T, Evelson P, D’Annunzio V, Gelpi RJ. El rol de tioredoxina-1 en el mecanismo de protección del poscondicionamiento isquémico. LX Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC). Mar del Plata, Argentina. 18 al 21 de Noviembre de 2015. Medicina (B Aires) 75(Supl III): 185, 2015.

Paez D, Donato M, Perez V, Garces M, Evelson P, Gelpi RJ. El bloqueo de los receptores A1 de adenosina, durante la reperfusión, abole los efectos del precondicionamiento isquémico remoto. XLII Congreso Argentino de Cardiología. Buenos Aires, Argentina, 13-15 de Octubre de 2016.

Mazo, T, Perez V, Gomez A, Barchuk M, Berg G, Ossani G, Lago N, D´Annunzio V, Gelpi RJ. The role of thioredoxin 1 in the ischemic postconditioning on dyslipidemic mice. LXI Reunión Científica Anual de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC). Mar del Plata, Argentina. 16 al 19 de Noviembre de 2016. Medicina (B Aires) 76(Supl I): 104-105, 2016

Perez V, D´Annunzio V, Mazo T, Marchini T, Caseres L, Evelson P, Gelpi RJ. Thioredoxin-1 is involved in cardioprotection conferred by ischemic postconditioning. LXI Reunión Científica Anual de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC). Mar del Plata, Argentina. 16 al 19 de Noviembre de 2016. Medicina (B Aires) 76(Supl I): 104-105, 2016

Buchholz B, KellyJ, Muñoz M, Bernatené E, Méndez Diodati N, González Maglio D, Dominici FP, Gelpi RJ. Differences in the protection mechanisms of preconditioning and postconditioning induced by vagal stimulation in myocardial infarction in mice. LXI Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC). Mar del Plata, Argentina. 16-19 de Noviembre de 2016. Medicina (B Aires) 76(Supl I): 22, 2016.

Méndez Diodati N, Buchholz B, KellyJ, Höcht C, Del Mauro JS, Vatner S, Gelpi RJ. Increased Cardiac Sympathetic Tone Induces Depressive Behavior in Transgenic Mice Overexpressing Cardiac Gs-ALPHA. LXI Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC). Mar del Plata, Argentina. 16-19 de Noviembre de 2016. Medicina (B Aires) 76 (Supl I): 105,2016.

Trifiolis TL, Guers J, Buchholz B, Vatner D, Vatner SF, Gelpi RJ. Disruption of Adenylyl Cyclase Type 5 Induces Anti-Depressive Behavior. Experimental Biology, Chicago, USA. 22-26 de Abril de 2017. The FASEB Journal, 31 (no. 1) Supplement 1076.2, April 2017

Helfenberge K, Finocchietto P, Duarte A, Fuentes F, Poderoso JJ, Gelpi RJ, Poderoso C. Intercellular mitochondrial transfer through nanotubules is promoted by cyclic amp (camp) in rat astrocytes and human glioblastoma cells. 8th World Congress on Targeting Mitochondria. Berlin, Alemania. 23 y 24 de Octubre de 2017.

Fernandez AD, Mele E, Renou S, Olmedo Daniel, Berrocal DH, Gelpi RJ. Comportamiento mecánico ante la sobre-expansión de stents de cromo-cobalto comparados con stents de acero inoxidable implantados en la aorta abdominal de conejos hipercolesterolémicos. 43º Congreso Argentino de Cardiologia. Predio Ferial “La Rural” de Buenos Aires. 19-21 de Octubre de 2017.

Mazo T, Gomez A, Zaobornyj T, Perez V, Cicale E, Casanova V, Barchuk M, Berg G, D´Annunzio V, Gelpi RJ. The role of thioredoxin 1 in the ischemic postconditioning on mice fed with high fat diet. . LXII Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC). Buenos Aires, Argentina del 13 al 17 Noviembre, 2017. Medicina (B Aires); 77 (Supl. I): 224, 2017.

Kelly J, Méndez Diodati N, Bernatené E, Franco Riveros V, Casanova V, Buchholz B, Gelpi RJ. First and second window of protection of pre-ischemic vagal stimulation on myocardial infarction in mice. LXII Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC). Buenos Aires, Argentina del 13 al 17 Noviembre, 2017. Medicina (B Aires); 77 (Supl. I): 222, 2017.

Trabajos publicados

Donato M, Buchholz B, Rodríguez M, Perez V, Inserte J, García-Dorado D, Gelpi RJ. Role of the parasympathetic nervous system in cardioprotection by remote hindlimb ischemic preconditioning. Exp Physiol 98 (2):425-434, 2013.

Marchini T, Magnani N, D'Annunzio V, Tasat D, Gelpi RJ, Alvarez S. Evelson P. Impaired cardiac mitochondrial function and contractile reserve following an acute exposure to environmental particulate matter. Biochim Biophys Acta. 1830 (3):2545-2552, 2013.

Seropian IM, Cerliani JP, Toldo S, Van Tassell BW, Ilarregui JM, Gonzalez GE, Matoso M, Salloum FN, Melchior R, Gelpi RJ, Stupirski JC, Benatar A, Gómez KA, Morales C, Abbate A, Rabinovich GA. Galectin-1 controls cardiac inflammation and ventricular remodeling during acute myocardial infarction. Am J Pathol. 182(1):29-40, 2013.

Donato M, Gelpi RJ. The assessment of longitudinal myocardial stiffness is not enough to evaluate diastolic function. What is the relevance of the stiffness of cardiomyocytes in the transverse direction?. Circ J (Editorial por invitacion). 77 (3):608-609, 2013.

Buchholz B, D´Annunzio V, Giani JF, Siachoque N, Dominici FP, Turyn D, Perez V, Donato M, Gelpi RJ. Ischemic postconditioning reduces infarct size through the a-1 adrenergic receptor pathway. J Cardiovasc Pharmacol 63(6):504-511, 2014.

Buchholz B, Donato M, D´Annunzio V, Gelpi RJ. Ischemic postconditioning: mechanisms, comorbidities and clinical application. Mol Cell Biochem. 392(1-2):1-12, 2014.

Buchholz B, Perez V, Siachoque N, Miksztowicz V, Berg G, Rodríguez M, Donato M, Gelpi RJ. Dystrophin proteolysis: a potential target for MMP-2 and its prevention by ischemic preconditioning. Am J Physiol Heart Circ Physiol., 307(1):H88-96, 2014.

González GE, Cassaglia P, Nolly-Truant S, Fernández MM, Wilensky L, Volberg V, Malchiodi EL, Morales C, Gelpi RJ. Galectin-3 is essential for the early wound healing and ventricular remodeling after myocardial infarction in mice. Int J Cardiol. 176:1423-1425, 2014.

Buchholz B, Donato M, Perez V, Rey Deutsch AC, Höcht C, Del Mauro JS, Rodríguez JM, Gelpi RJ. Changes in the loading conditions induced by vagal stimulation modify the myocardial infarct size through sympathetic-parasympathetic interactions. Pflügers Archiv European Journal of Physiology. 467(7):1509-22, 2015.

Hita A, Baratta S, Vaccarino G, Navia J, Olano D, Telayna JM, Costantini R, Chejtman D, Matoso M, Gelpi RJ, Donato M, Morales C. Severe aortic stenosis with preserved ejection fraction and evidence of impairment in structure, myocardial strain and ventricular function: A new contribution to clinical decision making. Cardiol J. 22(6):613-621, 2015.

Marchini T, D'annunzio V, Paz ML, Caceres L, Garces M , Perez V, Tasat D, Vanasco V, Magnani N, Gonzalez Maglio D, Gelpi RJ, Alvarez S, Evelson P. Selective TNF-a targeting with Infliximab attenuates impaired oxygen metabolism and contractile function induced by an acute exposure to air particulate matter. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 309(10):H1621-1628, 2015.

Fernandez Machulskya N, Gagliardi J, Fabrec B, Miksztowicz V, Lombardoa M, García Escudero A, Gigena G, Blanco F, Gelpi RJ, Schreier L, Gidrone Y, Berg G. Matrix metalloproteinases and psychosocial factors in acute coronary syndrome patients. Psychoneuroendocrinology 63: 102–108, 2016.

Gagliardi JA, Maciel N, Castellano JL, Masoli O, Miksztowicz V, Berg G, Bermejo E, Lazzari M, Gelpi RJ. Relationship between endothelial progenitor cells and vascular endothelial growth factor and its variation with exercise. Thrombosis Res, 137: 92–96, 2016.

González GE, Wilensky L, Cassaglia P, Morales C, Gelpi RJ. Early administration of enalapril prevents diastolic dysfunction and ventricular remodeling in rabbits with myocardial infarction. Cardiovasc Pathol, 25(3):208-213, May-June, 2016.

Perez V, D´Annunzio V, Mazo T, Marchini T, Caceres L, Evelson P, Gelpi RJ. Ischemic postconditioning confers cardioprotection and prevents reduction of Trx-1 in young mice, but not in middle-aged and old mice. Mol Cell Biochem. 415 (1-2):67-76, April 2016

D´Annunzio V, Perez V, Mazo T, Muñoz MC, Dominici FP, Carreras MC, Poderoso JJ, Sadoshima J, Gelpi RJ. Loss of myocardial protection against myocardial infarction in middle-aged transgenic mice overexpressing cardiac thioredoxin-1. Oncotarget (Gerontology and Aging section). 7 (11):11889-11898, 2016.

Gelpi RJ. Cardiovagal activity confers cardioprotection post-myocardial infarction - recent advances. Exp Physiol. 101(5):563-564), 2016.

D'annunzio V, Perez V, Boveris A, Gelpi RJ, Poderoso JJ. Role of Thioredoxin-1 in ischemic preconditioning, postconditioning and aged ischemic hearts. Aceptado para publicación el 10 de Marzo de 2016. Pharmacol Res. 109:24-31, 2016.

Perez V, D´Annunzio V, Valdez LB, Zaobornyj T, Bombicino S, Mazo T, Longo Carbajosa N,Gironacci MM, Boveris A, Sadoshima J, Gelpi RJ. Thioredoxin-1 attenuates ventricular and mitochondrial post-ischemic dysfunction in the stunned myocardium of transgenic mice. Antioxid Redox Signal. 25(2):78-88, 2016.

Donato M, Goyeneche MA, Garces M, Marchini T, Perez V, del Mauro J, Hocht C, Rodriguez JM, Evelson PA, Gelpi RJ. Myocardial triggers involved in remote ischemic preconditioning activation. Exp Physiol. 101(6):708-16, 2016.

Gelpi RJ. In Memorian, Horacio Eugenio Cingolani. CV Network 15 (2);8-9, May 2016 (www.heartacademy.org)

Sanchez-Villamil JP, D'annunzio V, Finocchietto PV, Holod S, Rebagliati I, Perez H, Peralta JG, Gelpi RJ, Poderoso JJ, Carreras MC. Cardiac-specific overexpression of thioredoxin 1 attenuates mitochondrial and myocardial dysfunction in septic mice. Int J Biochem Cell Biol. 81(Pt B):323-334, 2016.

Perez V, D'annunzio V, Mazo T, Marchini T, Caceres L, Evelson P, Gelpi RJ. Inhibition of endogenous thioredoxin-1 in the heart of transgenic mice does not confer cardioprotection in ischemic postconditioning. Int J Biochem Cell Biol. 81(Pt B):315-322, 2016.

Bombicino SS, Iglesias DE, Mikusic IA, D'annunzio V, Gelpi RJ, Boveris A, Valdez LB Diabetes impairs heart mitochondrial function without changes in resting cardiac performance. Int J Biochem Cell Biol. 81(Pt B):335-345, 2016.



Miksztowicz V, Morales C, Barchuk M, López G, Póveda R, Gelpi RJ, Schreier L, Rubio M, Berg G. Metalloproteinase 2 and 9 Activity Increase in Epicardial Adipose Tissue of Patients with Coronary Artery Disease. Curr Vasc Pharmacol. 15(2):135-143, 2017.

Nicolosi LN, Lewin PG, Rudzinski JJ, Pompeo M, Guanca F, Rodríguez P, Gelpi RJ, Rubio MC. Relation between periodontal disease and arterial stiffness. Aceptado para publicacion el 29 de Enero de 2016. J Periodontal Res. 52(1):122-126, 2017.

Buchholz B, Kelly J, Bernatene EA, Méndez Diodati N and Gelpi RJ (2017). Antagonistic and Synergistic Activation of Cardiovascular Vagal and Sympathetic Motor Outflows in Trigeminal Reflexes. Front. Neurol. 8:52, 2017.

Sanchez V, Villalba N, Fiore L, Luzzani C, Miriuka S, Boveris A, Gelpi RJ, Brusco A, Poderoso JJ. Characterization of tunneling nanotubes in Wharton´s jelly mesenchymal stem cells. An intercellular exchange of components between neighboring cells. Stem Cell Rev. 13(4):491-498, 2017.

Del Mauro JS, Prince PD, Donato M, Fernandez Machulsky N, Morettón MA, González GE, Bertera FM, Carranza A, Gorzalczany SB, Chiappetta DA, Berg G, Morales C, Gelpi RJ, Taira CA, Höcht C. Effects of Carvedilol or Amlodipine on Target Organ Damage in L-Name Hypertensive Rats: Their Relationship with Blood Pressure Variability. J Am Soc Hypertens. 11(4):227-240, 2017.

Donato M, Buchholz B, Morales C, Valdez L, Zaobornyj T, Baratta S, Paez DT, Matoso M, Vaccarino G, Chejtman D, Agüero O, Telayna J, Navia J, Hita A, Boveris A, Gelpi RJ. Loss of dystrophin is associated with increased myocardial stiffness in a model of left ventricular hypertrophy. Mol Cell Biochem. 432(1-2):169-178, 2017.

Gómez Llambí H, Cao G, Donato M, Suárez D, Ottaviano G, Müller A, Buchholz B, Gelpi RJ, Otero-Losada M, Milei J. Left ventricular hypertrophy does not prevent heart failure in experimental hypertension. Int J Cardiol. 238:57-65, 2017.

Bombicino SS, Iglesias DE, Rukavina-Mikusic IA, Buchholz B, Gelpi RJ, Boveris A, Valdez LB. Hydrogen peroxide, nitric oxide and ATP are molecules involved in cardiac mitochondrial biogenesis in diabetes. Aceptado para publicacion el 25 de Julio de 2017. Free Rad Biol Med. 112:267–276, 2017.

Donato M, Evelson P, Gelpi RJ. Protecting the heart from ischemia/reperfusion injury: an update on remote ischemic preconditioning and postconditioning. Curr Opin Cardiol. 32(6):784-790, 2017.

Cevey AC, Mirkin GA, Donato M, Rada MJ, Penas FN, Gelpi RJ, Goren NB. Treatment with Fenofibrate plus a low dose of Benznidazole attenuates cardiac dysfunction in experimental Chagas disease. Int J Parasitol Drugs Drug Resist. Aceptado para publicacion el 6 de Octubre de 2017. doi:10.1016/j.ijpddr.2017.10.003.

Meuwly C, Chowdhury T, Gelpi RJ, Erne P, Schaller B. The Trigemino-cardiac Reflex: Is Treatment With Atropine Still Justified?. Journal of Neurosurgical Anesthesiology. 29(3):372-373, 2017.

Meuwly C, Meda M, Chowdhury T, Gelpi R, Erne P, MDa, Rosemann T, Schaller B. The clinical surrogate definition of the trigeminocardiac reflex. Development of an optimized model according to a PRISMA-compliant systematic review. Medicine; doi: 10.1097/MD.0000000000009033. 96:49(e9033), 2017.

Auzmendi J, Buchholz B, Salguero J, Cañellas C, Kelly J, Men P, Zubillaga M, Rossi A, Merelli A, Gelpi RJ, Ramos AJ, Lazarowski A. Pilocarpine-Induced Status Epilepticus Is Associated with P-Glycoprotein Induction in Cardiomyocytes, Electrocardiographic Changes, and Sudden Death. Pharmaceuticals (Basel); doi: 10.3390/ph11010021. 11(1) pii: E21, 2018.

Buchholz B, Kelly J, Muñoz M, Bernatené EA, Méndez Diodati N, González Maglio DH, Dominici FP, Gelpi RJ. Vagal stimulation mimics preconditioning and postconditioning of ischemic myocardium in mice by activating different protection mechanisms. Am J Physiol Heart Circ Physiol. Aceptado para publicacion el 28 de Febrero de 2018.

Helfenberger KE, Villalba NM, Buchholz B, Boveris A, Poderoso JJ, Gelpi RJ, Poderoso C. Subcellular distribution of ERK phosphorylation in tyrosine and threonine depends on redox status in murine lung cells. PLoS One, 13(2):e0193022. doi: 10.1371/journal.pone.0193022. eCollection 2018.

Trabajos publicados sobre temas Humanísticos y Pedagógicos

Rancich AM, Gelpi RJ. Juramentos de escuelas médicas en la historia y sus compromisos con la educación. Revista Argentina de Educación Mèdica, 6(1): 3-7, 2013.

Rancich AM, Donato M, Gelpi RJ. Relación docente-alumno: percepción de incidentes moralmente incorrectos. Persona y Bioética. DOI:10.5294/pebi.2015.19.2.10; 19(2): 319-329, 2015.

Buchholz B, Merino SF, Pérez ML, Gelpi RJ, Rancich AM. Lithotomy's prohibition and referral to experts in medical oaths of hippocratic stemma. Actas Urol Esp. doi: 10.1016/j.acuro.2015.12.014. 2016 Dec;40(10):640-645, 2016.

Rancich AM, Fernanda-Merino S, Valicenti MC, López Prieto MB, Donato M, Gelpi RJ. Incidentes moralmente incorrectos percibidos por alumnos de tercer año de medicina en 2009 y 2015. Gac Med Mex.;153(1):36-43, 2017.

Rancich AM; Merino SF; Aruanno me; Pérez ML; Donato M; Gelpi RJ. Prohibición del aborto y juramentos médicos de stemma hipocrática. Medicina y ética, Anáhuac, México, en prensa, 2018.

Libros

Gelpi RJ, Boveris A, Poderoso JJ (2016). Biochemistry of oxidative stress. Physiopathology and Clinical Aspects. Ed. Springer International Publishing AG, Switzerland. ISBN: 978-3-319-45864-9 (Impreso) 978-3-319-45865-6 (e-book). 455 paginas.

Gelpi RJ, Buchholz B (2018). Neurocardiologia: Aspectos Fisiopatologicos e Implicancias Clinicas. Barcelona, España. Ed. Elsevier. ISBN: 978-84-9113-155-7. xxx paginas. En Prensa.

Rancich AM, Gelpi RJ (2017). Juramentos Medicos. Santiago de Chile, Chile. Ed. Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética (FELAIBE). ISBN: 978-956-368-786-6. 298 Pag.

Capítulos de libros

Gelpi RJ, Buchholz B (2015). The Trigeminal nerve and the heart. Editor(s) : Chowdhury T & Schaller BJ. Trigeminocardiac Reflex, 1st Edition. (Pag. 51-64). Elsevier, Academic Press. Print Book ISBN: 9780128004210.

Merino SF, Donato M, Gelpi RJ, Rancich AM (2015). Conductas de engaño en los estudiantes de medicina. Editores: León Correa FJ y Sorokin P. Bioética y Salud Pública en y para América Latina, 1era edición en PDF (Pag. 104-109). Ed. Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética (FELAIBE), Santiago de Chile, Chile. ISBN 978 956-358-765-4.

Rancich AM, Merino SF, Donato M, Gelpi RJ (2015). Maltrato en educación médica. Editores: León Correa FJ y Sorokin P. Bioética y Salud Pública en y para América Latina, 1era edicion en PDF (Pag. 362-370). Ed. Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética (FELAIBE), Santiago de Chile, Chile. ISBN 978 956-358-765-4.

D´Annunzio V, Perez V, Mazo T, Gelpi RJ (2016). Thioredoxin-1 attenuates post-ischemic ventricular and mitochondrial function. En: Biochemistry of oxidative stress: Physiopathology and clinical aspects. Editores: Gelpi RJ, Boveris A, Poderoso JJ. Editorial Springer International Publishing AG, Switzerland. Pag. 177-192. ISBN: 978-3-319-45864-9 DOI 10.1007/978-3-319-45865-6.

Donato M, Paez DT, Evelson P, Gelpi RJ (2016). Reactive oxygen species are involved in myocardial remote ischemic preconditioning. En: Biochemistry of oxidative stress: Physiopathology and clinical aspects. Editores: Gelpi RJ, Boveris A, Poderoso JJ. Ed. Springer International Publishing AG, Switzerland. Pag. 259-274. ISBN: 978-3-319-45864-9.

Donato M, Merino SF, Aruanno ME, Gelpi RJ, Rancich AM (2017). Prohibición del aborto: ¿sigue vigente en los juramentos médicos?. En: Juramentos Medicos. Editores: Rancich AM, Gelpi RJ. Ed.: Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética (FELAIBE). Pag. 146-155. ISBN: 978-956-368-786-6

