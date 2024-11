San Isidro: advierten que no se está garantizando el derecho al aborto en el Hospital Materno Infantil

Vecinas, organizaciones feministas, concejalas, y referentes políticos de la Provincia de Buenos Aires denuncian que el Municipio de San Isidro, uno de los más importantes de la zona norte del conurbano bonaerense, no cumple actualmente con la ley de Interrupción voluntaria del embarazo en el Hospital Materno Infantil del distrito.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Zona Norte (ZN) informan que desde abril hay irregularidades con respecto al acceso a la práctica. La fecha coincide con el cambio de gestión de las autoridades del hospital, ahora a cargo de Santiago Calello. Este derecho es legal en Argentina desde el año 2021 con la sanción de la Ley 27610 que garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Por su alcance nacional, no requiere de una ley provincial que adhiera. Por eso, desde la Campaña, denuncian que la gestión de Ramón Lanús, intendente de San Isidro, está cometiendo un delito por no garantizar el derecho en su municipio.

En la clínica, según informan desde la campaña, se habría instalado un consultorio clandestino donde son derivadas las mujeres que se acercan a pedir más información para abortar. “Allí no son atendidas por profesionales de la salud, sino por ”voluntarias“ que buscan manipular y persuadir a quienes se acercan a solicitar un aborto”, detallan.

Las voluntarias de este espacio serían monjas sin el hábito que les muestran a las solicitantes videos anti aborto, los mismos que proyectaron los representantes provida durante los debates en torno al tratamiento de la ley en 2020. “Les brindan información falsa sobre el proceso, también las hacen jugar con muñecas de plástico para incentivar su instinto maternal y las someten a ecografías por ultrasonido”, cuenta Manuela Schupinnes, concejala por Unión de la Patria.

Las denuncias que recibieron de las vecinas de la zona coinciden en que al salir del consultorio les obsequian escarpines y las felicitan. “Otra manera que tienen para entorpecer el procedimiento es ralentizando la fecha del mismo, hasta el punto que el embarazo está muy adelantado y ya es peligroso hacer un aborto”, añade Schupinnes.

Debido a la difusión de los casos de obstaculización al derecho y la intervención que hizo la campaña del aborto regional el 28 de septiembre en la puerta del hospital, las autoridades encargadas del consultorio cambiaron el nombre Maternidades vulnerables por Embarazos vulnerables. La última denuncia registrada por la línea provincial 148 para recibir información sobre métodos conceptivos y aborto es del 20 de septiembre, según lo informado a este medio por Gisela Stablun, Directora de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia.

A todo esto se suma la reciente renuncia del Secretario de Salud Pública de la Municipalidad de San Isidro, Ángel Yebara. A principios de agosto, Stablun le envió una carta para solicitar información sobre las prácticas llevadas a cabo en el interior de la clínica y no tuvo respuesta alguna. Tampoco el intendente de San Isidro se pronunció al respecto. “Institucionalmente no puede ser objetor de conciencia. No podemos denunciarlos nosotras de manera civil o penal”, cuenta la directora.

Por su parte Manuela Schupines realizó desde su bloque un pedido a la Secretaría de Salud de San Isidro para que responda la solicitud de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. A su vez, junto con varios concejales, le pidió al poder ejecutivo un informe sobre las prácticas que se están dando en el distrito además del número de personas que fueron atendidas. “Ninguna de las peticiones fueron respondidas”, detalla la edil.

Uno de los casos que más trascendió fue el de una chica de 17 años que a principios de octubre acudió al Hospital Materno Infantil solicitando más información para abortar. Allí fue recibida por el consultorio de Maternidades Vulnerables y ante la negativa, salió de la clínica y abortó por su cuenta. “Terminó en Terapia Intensiva por una sepsis uterina. Ya le dieron el alta”, cuentan desde la campaña.

Otras mujeres que se acercaron a la clínica maternal de San Isidro tuvieron que ser derivadas por Región Sanitaria hacia otros municipios de Zona Norte, como San Martín, para poder abortar de manera segura. Tal es el caso de una joven sin trabajo y en situación de calle, que estaba pasando por un embarazo de cinco meses.

“Junto con la Región Sanitaria estamos intentando que se garantice el derecho”, dice la edil. Entre otro de los proyectos que también envió está el de la creación de Consejerías en el interior de la comuna que tengan como objetivo reducir riesgos y daños en situaciones de embarazos no planificados.

Por otro lado, el Hospital Materno Infantil ya no reparte preservativos. “Se redujo la licitación de compras de profilácticos a nivel nacional. Todo esto responde a la crisis que estamos vivenciando”, dice la concejala de Unión por la Patria. Y detalla que Región Sanitaria se encarga de repartir chips anticonceptivos para las vecinas.

Desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal ZN señalan que la metodología utilizada por el hospital público de San Isidro es la misma que se utiliza también en el Municipio de San Miguel con el famoso “camino de la embarazada vulnerable”. El distrito del Oeste de Buenos Aires se declaró provida desde 2018 por lo que su sistema público de salud no practica la IVE, ni tampoco derivan a otros municipios para que se garantice la práctica como marca la Ley 27.610.

“Hay una avanzada anti abortista en la Provincia de Buenos Aires”, reconoce Stablun. Entre los distritos donde crece cada vez más la ola celeste, menciona a La Plata y Zárate. “En las puertas de las clínicas y hospitales hay mujeres que reparten folletos sobre una supuesta verdad sobre el aborto”, dice.

Las páginas tienen imágenes de fetos desmembrados, comparaciones entre el número de abortos y el holocausto nazi. También hay oraciones en mayúscula que dicen “el niño por nacer sufre y siente dolor cuando lo matan” y frases de referentes cristianos en contra del aborto. “Están infundiendo terror con información falsa y anti científica”, concluye la directora.

