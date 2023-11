¿Por qué tenemos la sensación de que todo el mundo tiene más sexo que nosotros?

Desde la escuela secundaria hasta la residencia de ancianos, hay una sensación, un pensamiento recurrente, del que muchísimas personas no se pueden librar. Una afirmación que, solo de pensarla, ya resulta alarmante y nos remite, inevitablemente, al meme “I Wish I Was At Home / They Don’t Know” en el que una persona sola, tímida y aburrida observa desde una esquina al resto de asistentes a una fiesta que se están divirtiendo. La idea en cuestión no es otra que: “Todo el mundo tiene más sexo que yo”.

Es, en realidad, una sensación bastante peligrosa para el que la tiene, ya que nos puede hacer tomar decisiones estúpidas. Es la responsable, por ejemplo, de que algunos adolescentes comiencen a tener relaciones sexuales sin estar realmente preparados para ellas, solo debido a que (supuestamente) “todo el mundo lo está haciendo” o a que una relación de pareja medianamente feliz se torne en un infierno de insatisfacción (o incluso se termine) al imaginar que todo el mundo está viviendo tórridas aventuras sexuales mientras que nosotros estamos disfrutando apenas de un sexo demasiado previsible y ligeramente insípido.

En febrero de este año, la empresa de investigación de mercados y consultoría Ipsos presentó un amplio estudio sobre el nivel de satisfacción de las personas con su vida amorosa y sexual. Para ello, entrevistó a personas de 32 países diferentes. Los resultados fueron diferentes según los grupos de edad: los millennials fueron los que más satisfechos se mostraron, un 68% declaró que se sentía así, mientras que los zeta fueron los que menos con un 59%. Boomers y generación X declararon un nivel similar de 61% y 62% respectivamente.

Por otro lado, múltiples estudios nos informan que cada vez tenemos menos sexo, especialmente los jóvenes. Pero, ¿cuánto podemos fiarnos de los datos de satisfacción que se publican sobre aspectos tan íntimos? ¿Hasta qué punto es común esta sensación y qué hacer para evitarla?

“Pensar que todo el mundo tiene más sexo que nosotros es uno de los mitos más extendidos entre la gente”, dice el sexólogo español Bruno Martínez. “Se ve mucho en asesoramiento y también en formaciones sobre sexo, y no es por casualidad; se trata del síntoma de un problema subyacente que yo circunscribo a la falta de una educación sexual de calidad y a cómo muchos medios de comunicación, incluidas las redes sociales, tratan el tema del sexo”.

“El comportamiento de las personas con respecto a este tema es muy curioso”, comenta por su parte Nayara Malnero, psicóloga especializada en psicología general, sexología y terapia de pareja, y fundadora de la plataforma de educación sexual Sexperimentando. “Con el sexo, la gente hace como con el parchís, que se come una y cuenta veinte. Todo el mundo miente. La mayoría afirma que disfruta mucho más de sus relaciones sexuales de lo que realmente lo hace y nunca tiene ningún problema sexual. Ningún hombre tiene problemas de erección ni de eyaculación precoz. Y, por supuesto, todos tenemos una frecuencia de relaciones altísima y muy satisfactoria. No sé si la gente madruga o no tiene otras cosas que hacer, pero en el sexo les va fenomenal… Mentimos a nivel individual, claro, pero es que en la prensa, la televisión o la música también se refleja una realidad en la que todo el mundo tiene un deseo sexual altísimo y está todo el tiempo dale que te pego, cuando la realidad evidente es que no es así”.

“Se utiliza muchísima estadística que proviene de trabajos científicos muy serios, pero se hace de una forma descontextualizada”, apunta Bruno Martínez. “Como si fuera una verdad absoluta, cuando en realidad se está hablando de promedios, en los que hay muchas personas por encima y muchas personas por debajo. Cuando no explicamos eso, hacemos creer que la norma estadística es una especie de perfección a la que aspirar”. En su experiencia trabajando en educación sexual para adultos, dice, ve “las mismas deficiencias, los mismos mitos peligrosos que ven mis compañeras cuando imparten educación sexual a adolescentes. La idea de que los demás tienen más sexo que nosotros es uno de ellos, pero en temas como, por ejemplo, el tamaño de los genitales, nos encontramos con el mismo tipo de líos”.

El deber del deseo

Los factores biológicos u hormonales también pueden ser condicionantes, contribuyendo a la reducción del deseo sexual en muchas personas y a que tengan la sensación de la que estamos hablando, pero según la psicóloga y sexóloga Nayara Malnero ,“no hay nada que baje más el deseo que sentir que tienes que tener deseo”.

Un deber de tener deseo que se fomenta también desde los medios de comunicación y las redes sociales. “Personas que no son psicólogos ni sexólogos, se dedican a enseñar a 'cómo hacer cosas”, explica Bruno Martínez. “Dando por supuesto que todos los sujetos desean realizar las prácticas de la misma manera o que hay una manera correcta de realizar determinadas prácticas. Eso provoca que algunas personas piensen que están haciendo algo mal. Estaban satisfechos con sus relaciones y de repente algo se tuerce y se genera una obligación. Y el deseo y el deber funcionan muy mal juntos. Cuando introducimos el deber en el deseo es posible que este se tuerza, se empobrezca e incluso que desaparezca”.

Una fuente de inseguridad y frustración

Como es de imaginar, el efecto de estos sentimientos crea en las personas una sensación de inseguridad, ansiedad o presión social. Para superarlo, ambos expertos tienen claro que lo más adecuado es la educación sexual y dejar de mentirnos a nosotros mismos. “Si tú eres el primero que te mientes y que distorsionas la realidad para quedar bien no sé con quién, vamos mal”, sostiene la psicóloga. “Por ejemplo, un caso muy habitual que veo yo con los chicos que tienen problema de erección es que nunca reconocen que les pasa. Si yo les pregunto '¿cuando estás con un grupo de amigos y sale este tema de conversación y todos dicen que a ellos no les pasa, tú qué dices?'. Por supuesto ellos dicen que también responden que a ellos tampoco y eso es lo que perpetúa el tabú”.

En esto coincide también Martínez, que explica que “muchos de los problemas sexuales que existen en nuestra sociedad serían menores si existiera una cultura más abierta respecto a la sexualidad”.

¿Cómo podríamos evitar tener este tipo de pensamientos?

Tal y como coinciden ambos entrevistados, la educación sexual es clave para desvanecer muchas de las inseguridades que rodean al sexo. Además de centros especializados en ello, como la Escuela Sexológica en la que trabaja Martínez, que ofrece esta formación orientada a las diversidades sexuales, ambos sugieren acercarse a estas reflexiones y conocimientos también por otras vías. “Recomiendo leer un libro titulado El buen sexo mañana de Katherine Angel, editado por Alpha Decay. Un libro que no solamente habla de todas estas cosas sino también de ética, consentimiento y sexualidad, sobre el deseo y la complejidad de este”.

Malnero, que publicó Cariño, vamos a llevarnos bien con Oberón, recoge en sus páginas también algunas de estas ideas que conviene desmitificar, como la idea de que hay una frecuencia ideal para practicar sexo. Y en caso de que haya frustraciones o la experiencia sexual esté resultando limitante o un problema, sugiere dejarse “asesorar por profesionales”.

