Suspenden por una semana el juicio por la muerte de Maradona

Suspendieron por una semana el juicio en el que intentan establecer las responsabilidades médicas entorno a la muerte de Diego Maradona. Lo decidió el Tribunal luego de que la Físcalía propusiera un receso de diez días. En ese tiempo la fiscalía 1, donde cayó la denuncia contra la jueza Julieta Makintach, debería reunir prueba que confirme o no el posible vínculo entre ella y una productora para hacer un documental sobre el debate. El martes próximo deberán estar presentes todos los imputados, siete en total y acusados del mismo delito: homicidio simple con dolor eventual, que implica una pena de entre 8 y 25 años de cárcel. La convocatoria no es un dator menor dado que como no es obligatorio que asistan a las audiencias, el indicio es que el proceso corre verdadero riesgo de caerse y volver a cero.

La hoy, audiencia 19, arrancó crispada. Los jueces se ubicaron en el estrado. Makintach mantuvo la mirada baja durante toda la sesión y recién se pronunció al final. Primero tomó la palabra Julio Rivas, abogado de Leopoldo Luque, el neurocirujano. Mantuvo el pedido de la recusación de la vocal Julieta Makintach, a la que el Tribunal se negó en la audiencia del jueves, la última. “Makintach ha autorizado a gente para que tuviera cámaras el primer día de audiencia cuando que el Tribunal había prohibido el acceso de cámaras”, insistió Rivas. Y agregó: “Voy a pedir la validez de todos los actos procesales llevados adelante en esta proceso. Por ejemplo, que no sean sometidas a un nuevo interrogatorio las hijas de la víctima”. La fiscalía, por su parte, pidió la suspención del proceso por diez días. A esa propuesta adhirieron la mayoría de las partes. El objetivo era darle tiempo a la Fiscalía 1para que profundice la investigación y logre prueba que confirme o no la posibilidad de un vínculo entre la jueza y una productora para realizar un documental sobre el juicio.

La jueza Julieta Makintach quedó en medio de una controversia el jueves cuando las partes –Fiscalía, querellas y defensas– cuestionaron el súbito cambio de roles del Tribunal en el que ella dejaría de ser vocal para ocupar el lugar de coordinadora del debate. En la misma audiencia, Julio Rivas –abogado que representa a Leopoldo Luque–, pidió la recusación de Makintach (es decir, que la corran del Tribunal) porque sospecha de su imparcialidad. Las dudas son en dos sentidos: un tono inquisitorio a la hora de interrogar testigos y la presencia de dos personas en la sala que no habían sido identificadas ni como público ni como prensa acreditada pero que filmaron dentro, algo que está prohibido. Si el escándalo escala, el juicio por la muerte de Diego Maradona quedaría en un limbo a la espera de la conformación de un nuevo Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) que tomé el caso.

Makintach: “Para denunciar a un juez hay que tener motivos fundados”

A la vuelta del cuarto intermedio, tiempo que se tomó el Tribunal para analizar el pedido de la Fiscalía y las partes, la jueza Julieta Makintach habló por primera vez en la audiencia. “Estoy convencida de mi imparcialidad. Voy a dar las explicaciones del caso y ojalá alcance. Para denunciar a un juez hay que tener motivos fundados. Y en caso de que haya algo que este en peligro, quizás sea yo la que me aparte”, dijo.

Makintach, 27 años de trayectoria judicial, profesora de Derecho Penal en la Universidad Austral, habló con elDiarioAr. Jamás hasta este momento tuvo que enfrentar una recusación. Ha hecho posgrados y está a punto de entregar su tesis doctoral sobre delitos de omisión. Viene de familia judicial, su padre fue juez y sufrió un atentado en su casa. Desmiente categóricamente estar involucrada en la producción de un documental sobre el juicio en el que se investigan las causas médicas del fallecimiento del ex futbolista. “No hay delito, no hay documental ni contacto con productoras; y el juicio no guarda irregularidades”, dijo a este medio. Reconoció, sí, conocer a las dos personas señaladas en sala. Una es amiga de la infancia y la otra, el marido de una amiga. Preguntados por el Tribunal el día del revuelo, ambos dijeron ser escritores. No se presentaron en la audiencia de hoy.

Qué posición tomaron los abogados de los hijos y hermanas de Diego

Todas las partes -fiscales, querella y defensores- hablaron al Tribunal al inicio de la audiencia. Se refieron al pedido de recusación de Makintach y plantearon opciones. En líneas generales, ninguno quiere que el juicio se caiga, pero también quieren que el proceso sea transparente. El pedido de apartamiento de la jueza se se suma a la denuncia penal que presentaron el jueves los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry (abogados de Dalma y Gianinna, y de Dieguito Fernando, respectivamente). En conjunto, pidieron que investigue si hubo abuso de autoridad, prevaricato, tráfico de influencias, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público de parte de la jueza. Más simple: la Justicia debe determinar si existe un vínculo entre la jueza y la productora, y cuál productora.

Por esa causa ya declararon dos agentes que custodian el ingreso a la sala de audiencia. Una de ellas afirmó que Makintach autorizó –e incluso reservó– dos asientos para al menos una de las personas señaladas como “infiltrados”. Ezequiel Klass, Subsecretario de Comunicación y Medios de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, presentó un escrito. Esa área es la que recibe y aprueba los pedidos de acreditación de la prensa y sobre ellos hizo caer el Tribunal la responsabilidad de los “infiltrados”.

Respecto de la posición de las querellas sobre cómo seguir el juicio ante es imprevisto, Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna, adhirió a la suspensión por diez días que proponía la Fiscalía. “Estamos en una encrucijada. Esta audiencia de debate no es para evaluar la conducta de ninguno de nosotros y estamos haciendo eso. Este juicio tiene que ver con conocer quienes son los responsables del asesinato de Maradona. Y estamos hablando de cualquier cosa menos de lo que nos interesa. Pedimos la suspención”.

Para Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, “la recusación ya fue tratada y resuelta, con lo cual no veo ningún elemento para tratar el tema”. Sobre la denuncia penal que hizo en conjunto con Burlando, esperaba saber cómo avanza la investigación. “En cuando a la actitud de Makintach (N. de la R.: inquisitoria en los interrogatorios), no ha cometido ninguna falta que amerite que la corran de este proceso”, afirmó y se plegó a la propuesta de suspención. Eduardo Ramírez, representante de Diego Junior, y Félix Linfante, por parte de Jana, aceptaron el pedido de suspención y refirieron que hay elementos para dudar de la imparcialidad de Makintach. Coinciden en que la denuncia debe ser investigada. Pablo Jurado, abogado de las hermanas de Maradona, no quiere que sus clientas vuelvan a ser interrogadas. Adhirió también a la suspención.

Qué posición tomaron las defensas de los imputados

El abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov, Vadim Mischanchuk, dijo que “a raíz de la posibilidad de que se esté filmando un documental sobre este juicio, de que haya algun tipo de vínculo entre productora y Makintach, me lleva a hacer una planea de recusación independiente”. Diego Olmedo, representante del psicólogo Díaz, sugirió que “efectivamente se tome el máximo de tiempo, diez días hasta la proxima audiencia, para ver cómo evoluciona el expediente de Burlando y Baudry”. Y planteó la incorporación de un cuarto juez, algo difícil dado que ver las grabaciones de las audiencias no reemplaza la inmediatez de las mismas. El abogado de Mariano Perroni, coordinador de enfermeros, Nicolás D'Albora, por Nancy Forlini, y Franco Chiarelli, abogado del enfermero Ricardo Almirón, no se plegaron a la suspención.

“Este es un hecho de gravedad institucional. Lo que ha ocurrido en la audiencia pasada ha resquebrajado los cimientos de este debate. Pero son rumores. La información que tenemos es por información periodística. Y para pedir el apartamiento de la jueza necesito ver la pruebas. La fiscalía pide diez días y practicamente adhieren todos. ¿Y si no hay nada en esos diez dias, qué hacemos? Si hay que apartar a Makintach el debate se cae y este juicio queda nulo. No estoy en condiciones de adherir a la recusación”, dijo D' Albora, abogado de Nancy Forliny, empleada de Swiss Medical.

Basta que uno de los magistrados del Tribunal sea cuestionado para que la validez de un juicio se ponga en riesgo. De caerse el debate, el proceso volvería a cero y habría que sortearse un nuevo Tribunal. Todo de vuelta: testigos que ya declararon deberían volver a hacerlo; las fotos y los videos de la autopsia volverían a ser exhibidos; audios y chats, de vuelta en pantalla y parlantes. Seria un final maradoniano que la nulidad del proceso se de porque un juez accedió a hacer un documental en el que se dirime la muerte del exfutbolista.

VDM/