“La gente está harta”: Caputo anticipó que se eliminarán requerimientos de información para mover dinero

Ante un auditorio que lo aplaudió varias veces, el de la cumbre anual de la Cámara de Comercio de EE.UU. en la Argentina (Amcham, por sus siglas en inglés), el ministro de Economía, Luis Caputo, contó que un empresario conocido se había quejado porque le transfirió $750.000 a su esposa y el banco le pidió explicaciones. Horrorizado por el ejemplo, anticipó que el Gobierno reducirá los requerimientos de información que hacen el sistema financiero, las escribanías y otros intermediarios a pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

“No tiene que ver con un blanqueo ni con un monto de menos de US$100.000”, aclaró Caputo sobre las medidas de las que viene hablando con el presidente Javier Milei para que los evasores usen los dólares que mantienen en la informalidad. “Es un cambio mucho mas profundo, un inicio de un nuevo régimen. En la Argentina, hay un nivel de informalidad tan alto no sólo por exceso de impuestos sino por exceso de regulaciones. La gente le escapa a la formalidad. No puede ser que todos quieran regular todo, bancos, escribanías, consorcios... la gente se harta. No es culpa de bancos sino de nosotros desde ARCA. Nosotros podemos hacer la vida mas sencilla. No tiene nada que ver con el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), la UIF (Unidad de Información Financiera)”, se refirió a los organismos de combate del lavado de dinero, “sino de simplificar la vida a los argentinos”. Entonces los empresarios, la mayoría ejecutivos de firmas de EE.UU., lo aplaudieron. “Gracias, me alegro que lo vean así”, respondió.

“Algunas serán regulaciones, otras por ley”, adelantó. “Acá casi duplicamos la gente en ARCA, multiplicamos regulaciones y no funcionó. Apuntamos a ganar formalidad, no volviendo más loca a la gente. Que cada agente regule su área, no que todos le manden información a ARCA. Sabemos que no funcionó”, agregó.

El ministro prometió que este año la Argentina volverá a tomar deuda en los mercados internacionales para refinanciar capital, en lugar de tener que pagarla. Recordó que eso es lo que hacen los países con acceso normal al endeudamiento. “Trabajamos para acceder lo mas rápido posible, yo soy optimista de que (ocurrirá) este año”, auguró. Caputo agregó que ese endeudamiento externo permitirá acumular reservas y cumplir así con una de las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“La competitividad es la clave”, reconoció Caputo, en una jornada centrada en este tema. “La Argentina tenía un modelo de falsa competitividad, de devaluaciones, pero de combatividad no tiene nada. Fue un modelo bastante turbio, que dejó una pobreza altísima. Nosotros buscamos competitividad bajando impuestos, desregulando, abriendo la economía. El sector privado, invirtiendo”, expuso el jefe del Palacio de Hacienda. Explicó que está bajando aranceles a la importación de maquinaria y reduciendo impuestos, pero opinó que para concretar una reforma tributaria y otra laboral requerirá de apoyo político, en clara alusión a las próximas elecciones legislativas de octubre próximo.

