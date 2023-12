El testimonio de Ofelia Roitman, la argentina que estuvo 53 días secuestrada por Hamas: “Sigan luchando por las 140 personas que quedan”

El pasado 28 de noviembre y tras estar 53 días en cautiverio luego del ataque del 7 de octubre último del grupo terrorista Hamas en Israel, que terminó con la muerte de miles de personas y centenares secuestradas, fueron liberadas en medio de días de tregua en la franja de Gaza, las argentinas-israelíes Ofelia Roitman, Clara Marman, Gabriela Leimberg y Mia Leimberg.

Días después, la voz de Roitman resonó públicamente y, mediante un video difundido en redes sociales por “Juntos por Israel”, relató brevemente su experiencia, agradeció “al pueblo argentino”, a su sobrino Hernán Feler que llevó adelante una campaña mediática para pedir la liberación de su tía y el resto de secuestrados y pidió a la gente que siga “luchando por los 140 ”que quedan del mismo modo que estuvo ella en cautiverio.

“Yo soy Ofelia Roitman, estuve secuestrada 53 días, de los cuales 46 estuve en una casa sola, casi sin luz, casi sin comida. Fueron días muy hondos y muy difíciles, con mucho, mucho temor”, comienza el video.

Después fue el momento de agradecer: “A mi regreso, hace tres días, estando con mi familia, que la añoré muchísimo, me comentaron que vos Hernán, sobrino mío, hiciste un trabajo muy lindo. Te agradezco mucho nuevamente. Y gracias al pueblo argentino que me conoció así, me hubiera gustado que sea de otra forma, pero saben que soy Ofelia Roitman, y que soy argentina”.

En el final de las imágenes que duran poco más de un minuto y medio, Roitman, ya con la voz quebrada y visiblemente emocionada, hizo un llamamiento: “Todavía quedan 140 personas de la misma manera mía. Les pido un favor, sigan luchando para que esas personas puedan salir. Se lo merecen y están pasando momentos muy, muy difíciles”.

En el posteo, “Juntos por Israel” la presenta como La “tía Ofelia, que comparte con nosotros, desde lo más profundo de su ser, los oscuros 53 días que estuvo secuestrada. Su voz resuena con valentía y resiliencia, recordándonos la importancia de la libertad”.

Además, manifiestan estar “llenos de alivio al saber que ahora es libre, pero su llamado resuena fuerte. Nos llama a continuar con nuestro pedido por la liberación de las 140 personas que aún sufren en cautiverio”.

“Su historia, marcada por la adversidad, nos impulsa a levantar nuestras voces con más fuerza que nunca. Nos unimos con Hernán Feler )sobrino de Ofelia) en una promesa inquebrantable: continuaremos alzando nuestra voz hasta que cada persona secuestrada regrese a la libertad”, concluyen.

