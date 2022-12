Los trabajadores del Teatro Colón dieron un concierto para reclamar una mejora salarial

Anoche, cerca de las ocho, alrededor de 300 personas aplaudieron a los 50 artistas que finalizaron un concierto sobre las escalinatas del Teatro Colón. El repertorio incluyó clásicos como “O sole mio” o “La canción del Toreador” y cerró con el himno nacional. Con el sol en retirada, las personas que pasaron por Libertad 645 se quedaron para ver el espectáculo musical que incluyó una interpretación del barítono Cristian Maldonado. Llamó la atención esa muestra gratis de lo que sucede en una de las salas de ópera más importantes del mundo. También llamaron la atención los carteles.

“Recomposición salarial”, se leyó en una bandera blanca, una inscripción que se replicó en carteles más pequeños sostenidos por los artistas. Es que el concierto forma parte de una plan de lucha que comenzaron los cuatro cuerpos estables del teatro ocho meses atrás para pedir un aumento salarial que contemple las cifras reales de inflación. El cantante del coro estable del Teatro Colón Ramiro Pérez afirmó que el “objetivo principal es defender el salario ante el brutal ajuste”. “Estamos pidiendo una recomposición salarial real a la brutal inflación de este año, que es de tres dígitos, pedimos un aumento que supere esta inflación. Desde el Ejecutivo tienen conocimiento y no nos han dado ningún tipo de respuesta favorable y hoy nos vemos en la tarea de salir a la calle para exponer lo que pasa adentro del teatro. Todo no está bien”, dijo en diálogo con elDiarioAR.

La gente que miró el concierto al aire libre se cruzó con aquellos que esperaban para ingresar a ver la función de “Cascanueces”, donde también se expresó el reclamo. Un hecho similar a lo que sucedió los primeros días de diciembre con “Tosca”. “Venimos peticionando a las autoridades desde hace un montón. Desde que empezó este año lo hicimos formalmente a través de una nota por vía administrativa. No nos dieron una respuesta con solución sino que se nos dijo que sigamos trabajando como siempre, con alegría y con la excelencia de siempre. Reiteramos la nota, siempre cumpliendo con nuestras tareas, y no hubo respuesta. No nos quedó otra alternativa más que visibilizar nuestro reclamo, sacarlo puertas afuera porque puertas adentro no nos escuchan y no tienen la respuesta para nosotros”, agregó Rosario, también integrante del coro.

Este diario consultó con las autoridades del Teatro Colón que indicaron que no darán declaraciones. Sin embargo, fuentes del lugar informaron que hay una mesa de discusión paritaria en plena negociación.

La situación abarca a alrededor de 400 personas que integran los cuatro cuerpos estables del Teatro Colón: la orquesta, la filarmónica, el ballet y el coro. “Hoy nuestros ingresos apenas cubren los gastos de vivienda y alimento. Paradójicamente en la ciudad más rica es donde están los artistas que están peor remunerados”, denunciaron en un comunicado en referencia al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según indicaron, hay sectores en los que los contratados ganan alrededor de 120.000 pesos mensuales después de la última actualización tras cobrar 80.000 meses atrás.

“El salario es diverso porque hay cuatro sectores y hay escalafones. A lo largo de los años cayó brutalmente. Tuvimos el aumento paritario que es menor a la inflación de la Nación. Estamos pidiendo una paritaria que puede ser sectorial, del teatro que la supere. No solo para este año, sino recuperar lo perdido en años anteriores. En los últimos 8 o 10 años hemos perdido alrededor del 50% o 60% de nuestro poder adquisitivo. Nuestro objetivo principal es defender nuestro salario ante este brutal ajuste”, explicó Pérez.

La protesta tuvo la adhesión de ocho compañías nacionales e internacionales como el Coro Polifónico Nacional, Orquesta Sinfónica Nacional y trabajadores del ballet, orquesta, coro y técnica del Teatro Municipal de Santiago de Chile.

Coro polifónico de córdoba. “La producción no se frenó. Este año fue con todo, se contrataron elencos internacionales que son prácticamente los mejores remunerados del mundo, con lo cual dinero en las arcas hay, lo que pasa es que no lo quieren destinar a los trabajadores”, explicó Rosario.

En el comunicado también denunciaron el alquiler del teatro para reuniones empresariales, desfiles y shows, entre otros eventos privados. “Parte de la crisis que vivimos ahora tiene que ver con la utilización del teatro tras la sanción de la Ley de Autarquía que permite el alquiler del teatro para multiusos. En el momento en el que se utiliza para eventos privados, se deja de programar lo que siempre hicimos que es ópera, ballet y conciertos. El Salón Dorado se usa para eventos, para cenas, comidas, se montan cocinas adentro del teatro”, explicó Pérez.

Además, el cantante alertó sobre el efecto a largo plazo que implica este mecanismo. “A lo largo de los años también se va a ver una caída muy importante de las producciones, por ahí no en la cantidad de funciones porque se mantienen las 600 o 700, pero contando eventos privados. A nosotros no nos están programando para darle lugar a cosas que no corresponden para el teatro, que no son de producción propia. Somos un teatro fábrica que produce lo que consume. Si no tenemos trabajo, no tenemos razón de ser”, advirtió.

“Hoy dejamos las zapatillas de punta, los instrumentos y callamos nuestras voces para mirarlos a los ojos y decirles: Estimado público, no podemos más”, cierra el comunicado.

