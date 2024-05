Las cinco cosas más importantes que buscar en una plataforma de trading de Forex

Acceder al mundo del trading de Forex es más sencillo que nunca, lo que por supuesto no quiere decir que no existan riesgos evidentes o que sea fácil obtener beneficios y no pérdidas. Además, la evolución de un operador dentro de él puede verse condicionada por diferentes factores. A continuación, analizamos cinco factores a tener en cuenta.

Regulación

¿Existen diferentes alternativas? Si no se sabe muy por qué opción decantarse, hay un factor esencial que puede ayudar a tomar la decisión correcta y se trata de las garantías de seguridad que ofrece. ¿Se encuentra bajo la supervisión de organismos reguladores oficiales como la SEC o la FCA? Para poder saberlo se deberá comprobar si cuenta con el correspondiente sello dentro de su página web, si bien esta información también se encuentra disponible públicamente dentro de la base de datos oficial reguladora.

Optar por un proveedor que esté adecuadamente regulado puede marcar una importante diferencia en tanto que proporciona un mayor margen de protección. Esto se garantiza a través de normativas que abordan cuestiones como el apalancamiento, la gestión del capital del usuario o los diferentes reportes que se puedan producir.

Hay que tener en cuenta que el trading online de Forex o de cualquier otro activo a través de CFD es una actividad que entraña riesgos altos como el del apalancamiento y la volatilidad, por lo que no se recomienda a traders inexpertos.

Protección de datos

Al mismo tiempo, a la hora de escoger una plataforma de trading, no es recomendable pasar por alto todo aquello que tiene que ver con la seguridad de los datos, es decir, los métodos de encriptación como recurso de blindaje contra accesos no autorizados mediante tecnologías como AES o RSA.

No hay que pasar por alto que el comercio es de dimensión global y, por tanto, las regulaciones son de la misma magnitud. Es por ello que el primer paso es verificar que la plataforma está en cumplimiento de la normativa vigente en los diferentes mercados a nivel internacional. Tener presente estas bases puede marcar una gran diferencia durante la experiencia del trader generando una mayor tranquilidad y proporcionando una mayor seguridad sobre el dinero.

Costes asociados y comisiones

Antes de comenzar a operar es importante tener claras cuáles son las comisiones que intervienen durante cada movimiento y el modo en que estas pueden interferir en los resultados finales. Por ejemplo, los costes de spread, es decir, la diferencia que existe entre lo que se compra y se vende en los diferentes activos son un elemento muy a tener en cuenta.

Para poder tomar una buena decisión también es recomendable revisar cuáles son los cargos inherentes a las operaciones y vinculados a la cuenta como, por ejemplo, las tarifas estipuladas para los retiros o aquellas penalizaciones que pueden darse por inactividad. Aunque a priori no lo pudiera parecer, podemos encontrar diferencias significativas en los gastos totales si hacemos un análisis comparado entre los diferentes proveedores.

Para obtener un mayor control es aconsejable realizar un cálculo del costo total haciendo la multiplicación de los ratios de spread o comisión por el volumen comercial. Asimismo, deben tenerse presentes las tasas swap nocturnas en el caso de aquellos operadores que deseen llevar a cabo sus movimientos durante más de un día.

Aquellos usuarios que desean asegurarse de tomar la decisión correcta, deberían permanecer informados acerca de estas tarifas para poder diseñar de un modo más preciso sus presupuestos.

Experiencia de usuario

El entorno de usabilidad se convierte en un punto importante sobre todo en un contexto como el actual en el que la oferta de opciones es sumamente variada. Lo mejor es revisar el funcionamiento de cada una de las plataformas que resulten interesantes para identificar cuál de ellas proporciona una experiencia de navegación más fluida así como acceso instantáneo a funciones importantes, entre ellas, la consulta de datos en tiempo real o las diferentes tipologías de gráficos que puedan brindar una perspectiva clara en un simple golpe de vista. Al final, aquellas plataformas que dan prioridad a la experiencia de usuario, tienen la capacidad de convertir aquellas tareas más complejas del trading en acciones mucho más accesibles e intuitivas.

Cuentas demo

Acceder a cuentas demo puede ser un buen entorno para poner a prueba estrategias sin que ello implique arriesgar dinero. Estos espacios se posicionan como la solución perfecta para aquellos operadores que necesitan adquirir experiencia práctica y hacerlo bajo unas condiciones tan aproximadas al mercado real como sea posible. Además, otro de los puntos fuertes que tienen las cuentas demo es que ante cualquier obstáculo o inconveniente, el usuario puede recurrir al soporte al cliente para recibir asistencia. Este último aspecto también puede ser un factor decisivo a la hora de optar por una u otra plataforma.