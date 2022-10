Garoto bombom barato

Luz era su nombre (1962) es el título de la novela, más única que rara, de Silvia Moyano del Barco. La autora es tan singular y fugaz como su libro, un minor classic argentino. En esta celda de la literatura nacional, el hacinamiento empeora. Cada nueva raza crítica, cada nueva razzia canónica pone a resguardo su propia lista: títulos que salva de la deshonra sin redimir de la discapacidad. Los clásicos menores no son marginales: son laterales: el borde interno del centro, no su contorno. Están al lado, no del otro lado: cerca, muy cerca, tan cerca: acaban por estar de más.

Premiada en 1961 por un jurado de la Tribuna de doctrina compuesto por Leónidas de Vedia, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Eduardo Mallea y su amante Carmen Gándara, Luz era su nombre nunca fue reeditada. Cumplida en 2022 una década de #MeToo, hoy todo nos facilita el clasificar esta novela como narrativa de empoderamiento feminista. No es inexacto: el luminoso triunfo de la protagonista es la victoria de una inteligencia que no oscurece su lucidez con escrúpulos y que no se retiene ni detiene cuando de la violencia depende su progreso. Inteligentísima, crudelísima, valerosísima, bajo esta luz superlativa le gustaba verse a Liz Truss.

Rapidísima fue la renuncia a su cargo de esta política derechista que sucedió como premier de Gran Bretaña a Boris Johnson -después de haber sido ministra de Exteriores en su gabinete conservador.

La velocidad e intensidad de la voluntad de la derecha para llegar a un poder a cuya alternancia se resigna con el mismo entusiasmo con que acudimos al dentista cuando nos duele una muela, tiñe cada una de las diez vueltas de El es azul como una . Newsletter Semanal de Política Internacional de elDiarioAR llega cada jueves a la casilla de correo de quien se se suscriba. Subida el viernes a la página del diario, esta Newsletter ya mira hacia el lunes 31 que amanecerá después del domingo decisivo: el paisaje después de la batalla última, la sangre y arena de la aurora roja después del duelo final por la presidencia de Brasil entre el ex obrero Luiz Inácio Lula da Silva y el ex capitán Jair Messias Bolsonaro. Fototropismo positivo: hacia una luz de almacén, hacia una claraboya que ilumine la salida del laberinto, más allá de la inundación, del alud de utilería barata que ensuciaba con sentimentalismo las tristezas pero también la felicidad.

Recibí nuestro newsletter El mundo es azul como una naranja

Un resumen semanal de política internacional en mil palabras. Por Alfredo Grieco y Bavio. Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

1. Liz era su nombre: antipática, brutal, y breve Truss

Como Luz, también Liz fue elegida por unanimidad por un jurado de notables conservadores y de amantes liberales mayores que ella que la encontraron de su gusto, o reconocieron en ella sus gustos. Liz Truss venció a su rival Rishi Sunak (hoy su sucesor). La cúpula del Partido Conservador no vaciló en preferir a la mujer en vez del economista multimillonario de origen angloindio: Truss brillaba por su ambición inocultable de ascender en el statu quo, por su inconmovible dogmatismo doctrinario neoliberal, por su derechismo sin disculpa ni aclaración.

Más único que raro, el gobierno Truss, sin embargo, antes que fugaz, fue efímero. Duró 44 días: el menor de tres siglos por su cortedad. Banal, brutal, violento, cruel, catastrófico, de una penumbra jamás alegrada por la crueldad sin engaño de la inteligencia.

2. Bolsonaro más cerca de Lula, Brasil al borde del balotaje

En los últimos dos meses, el presidente derechista brasileño Jair Messias Bolsonaro adoptó medidas económicas y sociales caracterizadas como “populistas”. En esa serie figura la baja artificial del precio de los combustibles; el “vale nafta” para taxistas y camioneros; y la ayuda a familias pobres para comprar botellones de gas con fines domésticos. La estrategia le ha dado resultados en este último tramo de la campaña, al recoger los frutos de los más de 4.000 millones de dólares adicionales de gastos del fisco con fines electoralistas. Es así como logró, según explica desde San Pablo Eleonora Gosman, en los 20 días que median desde la primera vuelta, mejorar notoriamente su performance: de aquel 43,2% al que alcanzó el domingo 2 de octubre. Bolsonaro pasó según las últimas encuestas a 45% de las intenciones de voto. Su rival Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), en cambio, se mantuvo estable en 49 por ciento.

“Hoy todos dicen que mi aceptación es mucho mayor que la del otro lado; pero vamos a dejar (que hablen) las urnas” comentó no sin un dejo de soberbia Bolsonaro en la entrevista que, en ausencia de debate por la ausencia de su rival Lula, dio el viernes en San Pablo a un pool de medios. Para el gobernante, no hay que cohibir las llamadas fake news so pena de “controlar los medios, como pretende el PT”.

3. Si en Brasilia la derecha cristiana se pierde la presidencia, en Perú ya se ganó la capital

Después de un año de presidencia de Pedro Castillo, la ilusión de la izquierda de convertir las elecciones regionales y locales peruanas en un momento de quiebre del empate con la oposición ha desaparecido. Con el recuento final de los votos y la victoria de Rafael 'Porky' López Aliaga en la capital peruana, el país territorial será gobernado por la derecha más firme.

No solo el gobierno del presidente Pedro Castillo ha sido derrotado en el Perú. La elección de Rafael López Aliaga por el partido ultraconservador y derechista Renovación Popular en el gobierno de la ciudad capital limeña otorga un nuevo rostro y un nuevo impulso a la oposición con un líder político que conecta el desgobierno de Castillo con la crisis económica y el golpe a las economías familiares. López Aliaga no tiene reparos en defender la inversión privada y el capital como el único camino para salvar la economía familiar. “Tengo que conseguir dinero para Lima”, dijo López Aliaga, para quien la alcaldía acaso mitigue su derrota ante el actual presidente en las elecciones presidenciales de 2021 cuando el empresario logró el tercer lugar. Durante esa campaña sus declaraciones de pertenencia al Opus Dei y su celibato le habían ganado el apodo de “Bolsonaro”.

4. Opus Dei, Opus Night

Si la empresa Odebrecht obra en toda Sudamérica, mucho antes lo hacía la Obra de Dios. Organización católica ultraderechista brotada en la España del Generalísimo Francisco Franco, el Opus Dei encaminó su pastoral y magisterio de liderazgo hacia los antiguos Reinos de Indias. Liberal en economía, su verbo encuentra eco, como Odebrecht, en el empresariado, más que en las antiguas oligarquías terratenientes. Siempre ha predicado el Opus la misión de liderazgo social y político de los cristianos que triunfan en los negocios.

Así como Rafael López Aliaga, también es cristiano, católico creyente y practicante Geraldo Alckmin. Y también la experiencia más determinante de su vida y fortuna deriva de que ha sido educado y formado por el Opus Dei. Este médico anestesista, empresario y político gobernó por casi veinte años el estado de San Pablo. Para poder acompañar a Lula como candidato a vice en la actual fórmula presidencial del PT, renunció por anticipado al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). El partido al que había pertenecido durante las décadas de gobierno estadual y del que fue el candidato titular que rivalizó con Lula en las presidenciales de 2006 para ser derrotado en el balotaje.

En sus dos presidencias (2003-2011), Lula llevó como vice en su fórmula a José Alencar. Este empresario evangélico y político conservador pertenecía en 2002 al Partido Liberal (PL, el que hoy lleva la candidatura presidencial de Bolsonaro). Cambió de afiliación cuando en 2005 fue fundado el partido Republicanos, brazo político de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), de la cual era feligrés.

5. Irán, una profecía desvelada

Mucho antes que en América, e iniciando una tendencia global, en 1979 la religión entró de lleno en la política para reconfigurar en Irán un gobierno democrático. Derrocada la autocracia del Sha de Persia, la República Islámica fue forma constitucional de que se dotó la sociedad para gobernarse en un país de población mayoritariamente religiosa y musulmana shiita.

Las orientaciones y partidos más conservadores dominaron en las últimas presidencias. Las protestas que desde hace semanas atraviesan el país por la muerte de Mahsa Amini, la joven que falleció tras haber sido detenida por la policía moral por llevar mal puesto el velo.

Después de varias protestas durante el fin de semana, los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Sharif compartieron el almuerzo juntos en el patio saltándose la norma impuesta por el Estado iraní. Estudiantes, chicos y chicas, de una prestigiosa universidad de Teherán comieron juntos este lunes, ignorando la segregación por sexos que imponen los estrictos códigos de conducta de Irán y después de que las autoridades cerrasen el comedor para impedirlo.

Las protestas que Irán vive desde mediados de septiembre están protagonizadas sobre todo por jóvenes y mujeres al grito de “mujer, vida libertad”. Durante las manifestaciones se lanzan consignas contra el Gobierno y se queman velos, uno de los símbolos de la República Islámica, algo impensable no hace mucho.

Las universidades se han convertido en uno de los principales puntos de unas protestas, cuya represión ha causado al menos 108 muertes, según la ONG Irán Human Rights, con base en Oslo.

6. En China Popular, el Presidente preside y las Actrices actúan la dirección correcta del desarrollo cultural socialista

Aclamado por el Congreso del Partido Comunista como líder indiscutido e indiscutible, el presidente chino ganó un tercer mandato que en nada excluye cuartos y quintos.Vencido el obstáculo constitucional, triunfantes la libertad y las re-res promisoriamente indefinidas, Xi JInping llegó a la cumbre de la concentración de poder personal (que de inmediato empleó en designar sólo a amigos personales al frente de todas las mayores reparticiones del Estado).

No sólo el candidato Lula goza del fervor de las artes del espectáculo nacional. También el presidente chino re-reelecto. Tampoco es único el líder petista en contar con el apoyo femenino: A diferencia de Irán, las mujeres se expresan para exaltar a Pekín.

Las estrellas de cine chinas han hecho saber que el pensamiento de Xi Jinping (desde este Congreso reformista, inscrito ya en el texto de la Constitución partidaria) las ha movilizado. Entre las primeras en difundir su entusiasmo incondicional se cuenta Zhang Ziyi, protagonista de los films El Tigre y el Dragón y Memorias de una geisha. “En mi trabajo actoral seguiré las instrucciones del Secretario General del Partido, me adheriré a la posición cultural de China, cantaré las pasiones de nuestra era, contaré al mundo historias positivas sobre la República Popular”. Entrevistada por la Televisión estatal inmediatamente después de que se conociera la re-re de Xi, la actriz de 43 años añadió: “Como obrera del arte y de la cultura he estudiado ardientemente e incorporado las propuestas del Secretario General, que ha dejado indicada muy claramente cuál es la dirección a seguir en el desarrollo cultural socialista”.

7. EEUU, las utopías post-trumpianas de una Frontera Sur segura (un solo cuerpo eléctrico de alambre de púas envenenadas)

El Partido Republicano ha dedicado buena parte de sus mensajes frente a las elecciones primarias de noviembre 2022 a estigmatizar a la migración. En los anuncios televisivos proselitistas es uno de los más reiterados, destacándose en particular la palabra invasión, confinada hace unos años a los márgenes en el debate sobre esta materia. Durante años, fue ampliamente utilizada por los partidarios de la “teoría del reemplazo”, la falsa teoría de la conspiración que dice que los judíos o las élites están reemplazando deliberadamente a los estadounidenses blancos con inmigrantes y personas de color. Hasta hace poco, rara vez lo escuchaba de los candidatos o funcionarios republicanos. Y respecto a los flujos ilegales que pasan la frontera, los hacen responsables de que las comunidades fronterizas sean zonas 'sin ley'. Los datos más recientes del FBI sobre criminalidad muestran que varias comunidades en la frontera de EEUU con México tienen tasas de delitos violentos más bajas que otras ciudades estadounidenses de similar superficie y demografía.

En el calendario electoral del año, la victoria progresista que más temprana y sostenidamente se ha dado por ganada es la del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) en el balotaje presidencial del último domingo de octubre en Brasil.

Y la derrota más serena y rutinariamente prevista es la del oficialismo demócrata en las legislativas de la primera semana de noviembre en EEUU.

Sin embargo, ni en uno ni otro caso se dio nunca por sentado que la derecha brasileña con el presidente y actual candidato Jair Messias Bolsonaro a la cabeza ni la derecha republicana en EEUU con el ex presidente y futuro candidato Donald Trump a la cabeza pudieran obtener mandatos tan poderosos ni resultados tan favorables más acá de los números decisivos. Era una presunción falsa.

8. EEUU, había sido que no era cierto que las escuelas públicas ofrecieran la alternativa de baños con piedritas como apoyo a la identidad gata autopercibida

El resultado de la polarización en Brasil y en EEUU, que en noviembre celebra elecciones legislativas, no es es el odio. Es el desprecio, es el menosprecio recíproco de izquierdas y derechas.

Las cuentas populares de las redes sociales republicanas, han difundido sin desmayos que las niñas y niños de las escuelas públicas de EEUU autoidentificados como gatos (furries, por revestir pieles o imitación de pieles felinas) cuentan con cajas de arena en los baños colocadas por los maestros para que puedan hacer sus necesidades biológicas de manera cómoda de acuerdo con la especie con la que se identifican. La información es absolutamente falsa, pero la velocidad de viralización de esta mentira prueba cómo las redes sociales pueden difundir y convencer de ideas y prácticas más salvajes engañosamente atribuidas a sus adversarios como también lo difícil que resulta desalojar esas fantasías una vez que se han instalado.

En enero, el Superintendente de las Escuelas Públicas de Midland en el estado de Michigan, donde se inició el rumor, se dirigió a los miembros de la comunidad en Facebook: “Permítanme ser claro en esta comunicación. ¡No hay verdad en absoluto en esta falsa declaración/acusación! Nunca ha habido cajas de arena dentro de [nuestras] escuelas”. Varias otras escuelas negaron que sus establecimientos proporcionaran adaptaciones especiales para furries. Sin embargo, casi un año después, los políticos todavía están repitiendo el reclamo furry. Hace dos semanas, una candidata republicana para gobernadora en el estado de Colorado dijo que había recibido más de 100 mensajes de padres sobre furries en las escuelas. La información ha sido repetida por Marjorie Taylor Greene, congresista republicana de Georgia, teórica de la conspiración de extrema derecha de EEUU.

9. Brasil, gatas, gatitas, calores y meninas, o el único pedófilo eres tú

El 15 de octubre, la lista de denuncias contra Bolsonaro de la campaña presidencial de Lula se enriqueció con un crimen a la vez repugnante y potencialmente movilizador para hacerle perder votos en el balotaje del último domingo de octubre. El fascista y pequeño dictador sería además 'pedófilo'. Un día antes, Bolsonaro había comentado, en entrevista con un podcast derechista, que en una visita en moto por las 'villas' de Brasilia, vio a dos adolescentes venezolanas, “bonitas”, en palabra del Presidente candidato, de 14 o 15 años, llegadas huyendo de la miseria de su país. Conversó con ellas un poco, le contaron que se arreglaban “para ganarse la vida”, de lo que llegó a inferir que probablemente se dedicaran a la prostitución como modo desesperado de sobrevivir.

La campaña del PT acusó de pedofilia al Presidente, y de no haber informado a la Justicia y a organismos competentes de la situación de vulnerabilidad en la que se habrían hallado las menores. La campaña de Bolsonaro dio precisiones, el hecho databa de 2020, difundieron un video de la época. El sábado 15, anterior al debate, gastaron 145 mil reales en avisos de campaña difundidos en las redes informando “Bolsonaro não é pedófilo”. El propio Bolsonaro hizo una transmisión en vivo en la madrugada del sábado para ofrecer explicaciones sobre los detalles del asunto y desmentir dobles sentidos lúbricos a su expresión “pintou um clima” con las “menininhas bonitas”. El Tribunal Supremo Electoral (STE) prohibió a la campaña oficial del PT utlizar la entrevista donde Bolsonaro habla de las “meninas”: la divulgación “no puede ser tolerada por esta Corte, notablemente por tratarse de una noticia falsa divulgada antes de la segunda vuelta de la elección presidencial”.

La campaña de Lula retomó el tema de la pedofilia, por otro camino. Difunde un audio en el cual Bolsonaro elogia al general Alfredo Stroessner, presidente de Paraguay desde 1954 hasta 1989, por su política energética. En el comentario posterior, la campaña lulista sostiene que ese elogio prueba la pedofilia de Bolsonaro, porque se sabe, añaden, que el dictador paraguayo era pedófilo, como sus amigos. La campaña de Bolsonaro reaccionó a estas declaración de culpa por vía de la asociación libre. Pero a su vez no se privó de presentar las 'pruebas' de la pedofiilia de Lula, unas fotos donde da un beso a una niña de 7 años.

10. Barroquismo europeo y rococó europeizante

“Cambiar presidentes cada año en medio de escándalos circenses; castigar a los que denuncian con pruebas la corrupción de autoridades; censurar medios de comunicación o regalar armas amparados en las banderas del pacifismo, podrían ser tópicos de algunos países tercermundistas. Pero no. No son cosas que solo suceden en la jungla, sino también en el jardín europeo, según las cantinflescas declaraciones del alto representante de la Unión Europea (UE), Josep Borrell.

Claro, en 6 años, Inglaterra ha tenido a 5 primeros ministros, compitiendo con la Bolivia neoliberal de inicios del siglo XXI que, en su momento de declive, llegó a tener 5 presidentes en 5 años. Igualmente, la presidenta de la Comunidad de Madrid eclipsa con sus entuertos familiares la corrupción de José Eduardo dos Santos en Angola, con la diferencia de que al menos en África no se proscribió al denunciante de los actos dolosos de Isabel Díaz Ayuso, como sí lo hicieron en España con el dirigente Pablo Casado del Partido Popular (PP). Y si de realismo mágico se trata, los Verdes que integran la coalición de gobierno alemana son insuperables al aprobar el envío de tanques y armas de guerra para matar seres humanos, en cumplimiento de su férreo compromiso para proteger el medio ambiente“.

Todo esto, y más, apunta con lucidez y síntesis Álvaro García Linera en su columna de Opinión “Barroquismos europeos”.En tiempos de la Argentina liberal y autoritaria de la segunda mitad del siglo XX, a nuestros “barrocos mestizos” (Teresa Gisbert) nunca faltaron proliferantes desarrollos rococó. El sol sudamericano puede ponerse muy oscuro. Como ocurrió con Luz era su nombre. Al año siguiente de la publicación del libro por la porteña editorial Kraft, el jurado pudo enterarse de que acaso la autora de la novela no fuera Silvia Moyano del Barco, la profesora de secundario de 35 años de edad que la firmaba y que fue a cobrar los 100 mil pesos del Premio. Sino que sería resultado de una colaboración de los hermanos Canto. Redacción de Patricio,e idea de Estela. La ex novia del jurado Borges habría sido así el modelo de Adelina Güemes, protagonista de Luz era su nombre, esa mujer que se rebela contra el patriarcado en la figura del escritor hijo único, el poeta ciego sin descendencia, el autor de Elogio de la sombra.

AGB