Bolsonaro: “Todos dicen que mi aceptación es mucho mayor que la del otro lado; dejemos que hablen las urnas”

Jair Messias Bolsonaro mostró ayer por la noche, en vivo y en directo, cuáles son las principales consignas de su estrategia para superar a su adversario, Lula da Silva, en el balotaje del domingo 30 de octubre. Durante una hora de entrevista en la emisora televisiva SBT, del grupo de medios de Silvio Santos, el presidente insistió en los ejes claves de su campaña: “la familia es sagrada”; desterrar la “ideología de género” eimpedir el “baño unisex” en establecimientos educativos.

A eso le añadió la promesa de continuidad en 2023 del subsidio de 600 reales para los más vulnerables, que solo está vigente hasta el 31 de diciembre. Y le agregó sus tradicionales agravios contra el oponente sobre quien repitió una falsedad: “Continúa siendo un delincuente. Que le hayan anulado los procesos no significa que sea inocente porque los procesos contra él han vuelto a la primera instancia”. Lejos de la realidad, ya no hay condenas ni causas judiciales contra el ex presidente. Todo fue anulado por la Corte Suprema.

Los periodistas que lo interpelaron: de la CNN, la SBT, la revista Veja, el portal Terra y la radio Eldorado, no fueron nada concesivos. Pero ante respuestas imprecisas no hubo derecho a repreguntar. Y aquello programado originalmente como debate entre presidenciables, terminó por convertirse en un monólogo habida cuenta de la ausencia de Lula da Silva. El candidato petista justificó la deserción por razones de agenda dado que estuvo en varios a actos en Minas Gerais. También debe haber influido el hecho de que el dueño de la SBT es a su vez el suegro del actual ministro de Comunicaciones Fabio Faria, un íntimo del jefe de Estado.

Al ser interrogado sobre recientes medidas electoralistas, entre ellas bonificaciones especiales para distintos sectores, Bolsonaro no se ruborizó con la ambigüedad de su réplica. Fue el caso de la pregunta que disparó la comentarista de Terra: “Usted dijo que en 2023 continuará con el pago de 600 reales a los más pobres. Pero ¿de dónde sacará el dinero ya que no está previsto en el presupuesto del año próximo?”. La argumentación presidencial fue que “el ministro Paulo Guedes (de Economía), va a conseguir pagarlo”. Luego señaló que hay un proyecto de tasar los ingresos de quienes ganar por encima de los 400.000 reales mensuales (77.000 dólares), pero la aprobación de ese gasto está sujeta a una futura ley del Congreso.

En los últimos dos meses Bolsonaro adoptó medidas caracterizadas como “populistas”. En esa serie figura la baja artificial del precio de los combustibles; el “vale nafta” para taxistas y camioneros; y la ayuda a familias pobres para comprar botellones de gas con fines domésticos. La estrategia le ha dado resultados en este último tramo de la campaña, al recoger los frutos de los más de 4.000 millones de dólares adicionales de gastos del fisco con fines electoralistas. Es así como logró, en los 20 días que median desde la primera vuelta, mejorar notoriamente su performance: de aquel 43,2% al que alcanzó el domingo 2 de octubre, pasó según las últimas encuestas a 45% de las intenciones de voto; Lula, en cambio, se mantuvo estable en 49%. “Hoy todos dicen que mi aceptación es mucho mayor que la del otro lado; pero vamos a dejar (que hablen) las urnas” comentó no sin un dejo de soberbia JMB. Para el gobernante, no hay que cohibir las llamadas fake news so pena de “controlar los medios, como pretende el PT”.

Desde luego, en el mejor desempeño de Bolsonaro de los últimos tiempos, los expertos reconocen el impacto del uso de la maquinaria estatal en su eventual reelección. Con todo, los especialistas citados por los medios brasileños afirman que las chances de triunfo del actual jefe de Estado “son poco probables”. Apuntan que ya no hay espacio ni tiempo para “dar vuelta el juego” y señalan a Lula da Silva como el vencedor, aunque con un margen estrecho. Hoy la ventaja del ex mandatario es de 4 puntos porcentuales.

Hubo un momento del reportaje donde Bolsonaro se ufanó de haber recibido una medalla del Ejército como premio a su coraje. “Puse en juego mi vida para salvar un soldado negro, Celso Negao, que había caído en una laguna y se estaba ahogando. Si yo fuera racista y no me preocupara por los negros, lo hubiera dejado morir” declaró de manera impropia.

En el tema de la cartera Educación, el candidato de la extrema derecha fue claro en sus intenciones: “Lo más importante es invertir en la alfabetización, en la enseñanza primaria”. Para él no hay ninguna urgencia de proveer recursos a las universidades federales del país, que ya sufren un recorte de 500 millones de dólares. “¿Invertir en las universidades? Estamos haciendo lo contrario: invertimos en la educación elemental”.

El postulante a la reelección reveló algunas inconsistencias de compromisos adoptados cuando ganó en 2018. “Usted dijo que estaba en contra de la reelección presidencial ¿le pondrá fin?” cuestionó uno de los reporteros. “Mire, si yo no fuera reelecto estaríamos entregando al país para el PT, el PSB (Partido Socialista) y esa izquierda”.

En ese tramo de la entrevista habló de sus relaciones con el Parlamento y el “presupuesto secreto” creado este año para financiar a senadores y diputados. Evasivo replicó: “El presupuesto no es secreto; lo que es secreto es el nombre de los parlamentarios que recibieron dinero para obras en sus municipios”. Luego justificó que esas partidas, que llegaron a sumar 9.000 millones de dólares, como la forma que encontró para compensar que haya entregado cargos “a los legisladores en las empresas y bancos estatales”.