Antes de las elecciones: lo que dejó el primer análisis de cara a los comicios de este domingo

A pocos días de las elecciones presidenciales, periodistas y especialistas de elDiarioAR, Le Monde diplomatique, Siglo XXI editores, Cenital y Anfibia coincidieron en el carácter “novedoso” de la figura del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, advirtieron sobre un “corrimiento hacia la derecha de los discursos públicos” y reflexionaron sobre el electorado libertario y sus expectativas.

En el primer encuentro virtual convocado como el “Antes” participaron Delfina Torres Cabreros (directora de elDiarioAR), José Natanson (director de Le Monde diplomatique), Ezequiel Ipar (director del LEDA UNSAM e investigador del Conicet), Facundo Cruz (autor de La Gente Vota en Cenital), Fernando Rosso (periodista) y Victoria De Masi (periodista de elDiarioAR).

Torres Cabreros fue quien abrió el conversatorio al considerar que, más allá de la crisis económica que atraviesa el país, “hay una crisis de sentido”. “La sociedad está buscando en un terreno pantanoso e incierto aquellas respuestas que considera que los dos principales espacios tradicionales (Unión por la Patria y Juntos por el Cambio) no supieron responder. ”El tercer carril, que es Milei, escapa de la grieta, pero no con una propuesta que enamora, sino que resulta espeluznante“, analizó la periodista. Y agregó: ”Hay temas que no tenemos saldados, como el ambientalismo. Desde elDiarioAR queremos traer eso y generar el debate por más que incomode“.

A su turno, Ipar apuntó a que “el votante de Milei tiene un componente subjetivo y de adhesión autoritaria que pone en riesgo valores democráticos importantes de este país”. “Esto no viene de la nada, viene de Juntos por el Cambio. No me cuesta ver a un electorado movilizado por (el ex presidente) Mauricio Macri jugando este partido del autoritarismo como carta de triunfo”, indicó el director del LEDA UNSAM.

Al realizar un recorrido sobre la cobertura de elDiarioAR de la campaña de LLA, De Masi reconoció una “limitación”, porque “los candidatos no dan entrevistas”. “Hay una primera advertencia: este espacio no se cubre con las herramientas periodísticas habituales. Sin embargo, siempre me interesaron los votantes de LLA que los candidatos. No encontré huellas crueles, sí encontré necesidades que se parecen mucho a las de todos”, analizó la periodista.

“Es una tendencia que llegó para quedarse. Tenemos que construir un país con personas que tienen una idea de país muy diferente de la que estamos acostumbrados”, consideró De Masi, al tiempo que se preguntó: “¿Vos te querés sacar foto con tu verdugo? Esa frontera es lo que intentamos entender y explicar desde elDiarioAR. No hay respuestas concretas, necesitamos explicaciones nuevas y para eso necesitamos tiempo.”

Cruz, por su parte, aseguró que “había mucho interés en votar a Milei sin importar sus candidatos legislativos”, además “no necesitó una estructura política en el territorio para cuidar ese voto”. “De alguna manera, lo que tiene este sistema para que estás situaciones no aparezcan, terminó ocurriendo”, indicó el politólogo.

A su turno, Rosso indicó que “hay continuidades en las coaliciones políticas que Milei logró juntar como programa sobre la base de que le sirve como herramienta para golpear en un contexto de crisis de representación”. “Es más un fenómeno errante, más que una solución”, subrayó.

Antes de las elecciones: mirá el conversatorio completo