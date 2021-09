"Estás muy polarizada" - 09/09/2021

“Estás muy politizada”, le había dicho Mirtha Legrand a la actriz Cecilia Rossetto en uno de sus almuerzos televisados del año 2000. “Demasiado de izquierda”, le insistió entonces a una de sus invitadas al banquete para justificar por qué en esos años no conseguía trabajo. Rossetto, cuya pareja había sido desaparecida por la última dictadura militar, le respondió que le parecían tristes esas afirmaciones. Hablar de política, de izquierdas y de derechas, había “pasado de moda” para Mirtha un año antes del estallido económico y social de 2001. Hoy, a casi dos décadas de ese momento, las dos principales alianzas políticas apuestan como nunca al rechazo de su rival para conseguir el voto (y la Legrand, con su nieta Juanita Viale, siguen sentándose a la mesa televisiva y predicando a sus comensales todos los fines de semana).

“Hay dos modelos de país, uno que piensa en ustedes y otro que piensa solo en ellos. Voten por ustedes", pidió el presidente Alberto Fernández en el acto de cierre de campaña bonaerense del Frente de Todos desde Mar del Plata. “Es hora de decirle basta al kirchnerismo y frenarlo”, aseguró el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, en el cierre porteño hecho en la Sociedad Rural. Ninguno de los dos oradores compiten en las PASO, pero ambos personifican el enfrentamiento del próximo domingo. Hoy se darán los últimos actos de ambas fuerzas. Larreta apuntalará a su candidato Diego Santilli en La Plata y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dará el impulso final al oficialismo desde Tecnópolis. Ya sabemos qué esperar.

Esta noche, Mirtha, te invito a morfar. Mucho se habló estos días de La Renga a raíz de su rechazo a que el candidato libertario Javier Milei usará uno de sus temas en campaña. Esta evocación, que nos tuvo toda la semana tarareando temas de la banda de Mataderos, nos obliga a recomendar el clásico temardo dedicado a la hoy octogenaria conductora: Buseca y vino tinto. Es que el público se renueva…

¿Qué se juega Kicillof? La pelea por las bancas de Diputados y el Senado en la Provincia de Buenos Aires podría marcar el futuro de la gestión del gobernador, que no tiene mayoría propia para imponer su agenda. El Frente de Todos necesitará al menos superar los 40 puntos en la elección de noviembre. Lo analiza Mauricio Caminos.

Hay elecciones y el dólar lo sabe. El blue subió 7 pesos en septiembre y llegó a cotizar los $187. La moneda norteamericana saltó por las especulaciones de que el conteo electoral se demoraría y se pondría en duda el resultado de los comicios, explica Alejandro Rebossio. La Argentina llega a las urnas con las peores condiciones económicas de los últimos seis turnos electorales, agrega en esta nota Delfina Torres Cabreros, y por eso habla con distintos economistas para conocer su mirada sobre lo que pasará con el FMI, el dólar y el déficit fiscal. Por cierto, el martes hubo una muy interesante Charla en la redacción de elDiarioAR con el ex viceministro de Economía (2013-2015), Emmanuel Álvarez Agis. El autor de la aguda comparación entre la deuda y la falopa nos dio su opinión sobre lo que viene tras las PASO.

La AFIP desistió de querellar contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray. La polarización también está presente en la Agencia Federal de Ingresos Públicos. La titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, presentó ayer un escrito en el que comunicó a la Justicia que el fisco ya no participará como acusador en el juicio contra el empresario kirchnerista y su socio Fabián De Sousa por supuesta defraudación al Estado. El juicio se había iniciado durante el gobierno de Mauricio Macri, pero la situación de la empresa investigada, Oil combustibles, cambió luego de que esta administración le permitiera incorporarse a una moratoria. Lo cuenta Emilia Delfino.

El poder económico tiene una ley aparte. "Con el fallo de Ercolini a favor de Rocca, comenzó un operativo sofisticado de impunidad que va a tener el aval de los medios", le dijo Alberto Binder a Diego Genoud. El profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la UBA y asesor técnico en los procesos de reforma judicial de una decena de países de la región, prepara una presentación contra el fallo que sobreseyó a directivos de Techint en la causa Cuadernos. "Es una decisión totalmente inválida, nula, porque se dicta a sabiendas de que es una medida irregular", dice.

Llegaron las Pfizer. ¿Y ahora? A vacunar. Se trata de un cargamento con 100.620 dosis, del total de 20 millones previstas para este año de ese laboratorio. Se usarán para iniciar esquemas de vacunación de adolescentes sin comorbilidades en forma universal, empezando con los de 17 años, o bien, en función de los planes provinciales, para completar esquemas de vacunación

Aplauso, medalla y beso para el portador de ese tatuaje en la cima de su cabeza. Desde Zinedine Zidane, apodado el monje por la forma de llevar su calvicie, no se ve tanta elegancia y desparpajo para mostrarle su cabeza a los astros. Como próximo integrante del club, Infusión le brinda el mayor de sus respetos. Y de paso le deja un resumen de jugadas de Zizou tratando muy bien a “la caprichosa” y narrado, como anticipa la oración, por Quique Wolf.

Talles para todxs. Desde el 15 de septiembre se llevará a cabo en el CCK el estudio antropométrico de la Ciudad de Buenos Aires para definir una nuevo sistema de talles basado en los cuerpos reales de los argentinos. El INTI tomará las medidas de al menos 500 personas y convoca especialmente a masculinidades y a personas de menos de 20 y más de 40 años. Este estudio ya se hizo en otras provincias. Si te interesa y querés inscribirte, no dejes de leer a Julieta Roffo.

Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo. Lo cantaba Aterciopelados, pero bien lo podrían decir los futbolistas brasileños a quienes los clubes ingleses no dejaron asistir a la convocatoria de sus selecciones para las eliminatorias mundialistas. Es que ahora la FIFA no quiere dejarlos jugar tampoco para sus empleadores aplicando el estatuto del futbolista. Como niño que soñó un gol de chilena en estadio repleto, jugador amateur y como laburante, me pregunto: ¿no es acaso un doble castigo para los jugadores que se quedan sin el pan y sin la torta? Podrían pensar alguna cosita que solo afecte a las empresas deportivas…

Ricardo Iorio cantará el Himno Nacional en el partido Argentina-Bolivia. Estoy tan sorpresa como vos. El exlíder de V8, Hermética y Almafuerte, más conocido en los últimos años por sus frases antisemitas o sus declaraciones en contra de la aprobación de la despenalización del aborto, fue invitado a cantar el himno antes del primer partido con público tras la pandemia. También habrá shows musicales con Los Totora, Jimena Barón, el DJ Fer Palacio y el joven rapero Luck Ra.

Una impostora, al banquillo. Después de numerosas postergaciones, la fundadora de Theranos, una empresa que prometía análisis de sangre de avanzada con muy poca extracción, se presentó ante los tribunales en California. Agustina Larrea cuenta aquí las claves de la investigación y la pena que podría enfrentar si es encontrada culpable. Si querés saber más sobre el caso podés leer la nota que Agustina hizo en su serie Impostores: “Sangre y millones: ascenso y caída de la estafadora millennial que encandiló a Silicon Valley con una máquina falsa”