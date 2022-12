Si bien el pasaje Echeverría siempre estuvo ahí, hoy ya no es el mismo que era antes, previo al viaducto del ramal Tigre de la Línea Mitre, junto a la estación Belgrano C. Banderines de colores, locales llamativos con su propio estilo y una suerte de boulevard de cemento apto para usar de silla y por qué no de mesa. Un escenario ideal para el encuentro con amigos, para que cada uno elija lo que quiera de cada lado, o para que uno pueda elegir todo de todos lados. Por otra parte: en pocas semanas se va a inaugurar un recorrido de decenas de nuevos restaurantes, con impronta asiática, y junto al China Town belgranense, a pasos de este nuevo preferido de los jóvenes.

Los paseos, los pasajes, los patios de comida, tienen una particularidad que quizás le gane a la famosa tendencia de los platitos y tiene que ver con que uno puede armar su propio menú por pasos de diferentes lugares, sin limitarse a un solo tipo de comida y sin tener que ir a un lugar fancy con menú impreso y letra cursiva.

Por eso hoy, desde La Ecuación del Disfrute – el newsletter conjunto entre la revista de lifestyle MALEVA www.malevamag.com y elDiarioAr, se nos ocurrió armar nuestro propio menú por pasos versión Pasaje Echeverría porque que los locales se renuevan y el público también. De este modo, además, retomamos la ecuación y el envío de newsletters después de una pausa de algunas semanas.

Paso uno: el ceviche verde de Son of Cebích

En una esquina del pasaje Echeverría nos encontramos con Son of Cebích. Abrió sus puertas oficialmente en agosto y se define a sí mismo como un kiosko de ceviche y sushi.

Para arrancar este menú por pasos con algo fresco, el primer plato que vamos a degustar es su ceviche verde. Ideal para esos días de calor intenso que están bastante instalados en buenos aires y no se quieren ir. Una cerveza bien fría y este ceviche de pescado blanco con leche de tigre de palta y menta, es el elegido para este recorrido. Un dato no menor, todas sus opciones pescetarianas tienen un gemelo vegano a base de hongos.

Paso dos: un tinto de verano y provoleta de cabra en Copetín

Podría decirse que Copetín ya es uno de los clásicos del pasaje. Si llevás tu reposera tenés 2x1 en canilla. Y no estaría de más para este menú por pasos auto armado. ¿Qué vas a encontrar en Copetín? Todo tipo de bebidas, como sidras, cerveza, vermut y el elegido para el maridaje del segundo plato: un buen tinto de verano.

Como segundo paso de la noche vamos a optar por su Provoleta de cabra en cabatta con remolacha dulce, tomate confitado y pesto de cilantro. Una combinación espectacular que se puede llegar a convertir en tu preferido del pasaje.

Paso tres: el katsu sando de carré de cerdo en Sando de America

Para este paso recomendamos otro clásico y compartir. Compartir dos opciones para poder probar más de uno de los Sandwiches de Sando. Las recomendaciones: el katsu sando de carré de cerdo panko, repollo, mostaza y salsa tonkatsu casera de ananá; y El sando de coliflor tempura. La estrella veggie, en las propias palabras de Sando. Coliflor tempura, con salsa yang, pickles de nabo, pepino, salsa de maní, quinoa crocante y amapola. ¿Y con qué recomendamos maridarlo? Con un Gin de su vecino de loca, La Chintonería.

Paso cuatro: el ramen de ajo negro de Orei

Y como no podía ser de otra manera, para terminar con lo salado, el cierre final es el ramen de ajo negro de Orei. Orei de Roy Asato estuvo “desde el principio de los tiempos” del Pasaje Echeverria, cuando empezaba su gran cambio hace dos años. Ya estaba el viaducto, pero no había banderines. Una puerta, una caja y un menú. El ramen kumamoto black garlic aparece en el menú virtual con la aclaración de “El elegido”. Está permitido llevarse el bowl a la boca y tomar el resto del caldo hasta que no quede nada. Desperdiciarlo sería un crimen. También está permitido, si aún hay espacio, acompañar el ramen con uno de sus onigiris.

Paso cinco: un helado de Campari, de Aperol…¡O de champagne! en Bar Helado

¿Es un bar? ¿Es una heladería? Es un bar que vende helados con alcohol? Resulta que todo junto y a la vez. Para cerrar un menú por pasos no puede faltar nunca el postre. Y teniendo en cuenta las olas de calor, por qué no, un helado que refresque. Para los valientes, hay opciones como Malbec, Campari (que es el mismísimo trago en persona), Aperol, Champagne y muchos más. Si te da intriga pero te da dudas, te ofrecen de probar los que quieras. En este caso, para cerrar la noche vamos a lo seguro con un poco de pistacho. Cremoso y para nada radioactivo, dos buenos síntomas.

Paso Seis: el cafecito de Café Registrado

El toque ideal que está faltando a esta comida por pasos es un cierre como se debe. Y a lo que nos referimos es al cafecito. Y por qué no hacerlo en uno de los nuevos integrantes del pasaje: Café Registrado. Un paso fundamental para cerrar todo menú extenso por pasos.

El anti pasos: El plan B

Si no sos una personas de tapas, si el menú por pasos te dio pereza, si no querés ir y venir, ir y venir y querés una mesa, con sillas porque no estás para adentrarte en la aventura del pavimento y no estás para reservar con tu cerveza un lugarcito para un amigo, te dejamos otras opciones para sentarte adentro de un local.

The food truck store: Recientemente abierto y con tremendas hamburguesas. Los homenajes siempre son una gran opción y las papas definitivamente se merecen una mención.

Recientemente abierto y con tremendas hamburguesas. Los homenajes siempre son una gran opción y las papas definitivamente se merecen una mención. Krill Bar: una nueva propuesta que se define a sí misma como un Oceanic Bar. Tragos de autos junto con platos asiáticos. Desde sushi, a tiraditos, ceviches, takitori y más.

una nueva propuesta que se define a sí misma como un Oceanic Bar. Tragos de autos junto con platos asiáticos. Desde sushi, a tiraditos, ceviches, takitori y más. Temple Bar: Otra opción para el que no quiere girar por el barrio y prefiere una mesa fija, una buena pinta y unos ricos nachos.

Recibí nuestro newsletter La ecuación del disfrute

El newsletter de coordenadas sobre tendencias de Maleva y elDiarioAR. Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

Fotos: son gentileza de los locales mencionados.

RA