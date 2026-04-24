Entre denuncias y soluciones: pueblos indígenas participan en la conferencia para la transición de combustibles fósiles

Inicia la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por Colombia y Países Bajos en Santa Marta que busca una ruta para eliminar la dependencia al carbón, al petróleo y al gas.

El foro contempla impactos fiscales, económicos y socioambientales, por lo que se abordarán ejes clave: la transformación de la oferta y demanda energética; la electrificación y fin a los subsidios fósiles, así como acceso equitativo a energías renovables.

Representantes de pueblos indígenas serán clave. Su papel estará centrado en aportar soluciones desde el conocimiento ancestral y al mismo tiempo denunciar las contradicciones de los gobiernos que siguen apostando por los combustibles fósiles.

La agenda contempla espacios para que cerca de 2800 personas de organizaciones, movimientos sociales, ambientalistas, poblaciones indígenas y afrodescendientes establezcan debates en una Asamblea Popular que iniciará el 26 de abril.

Estos diálogos estarán centrados en ciencia climática, transición energética y soluciones encabezadas por comunidades indígenas que buscan dibujar las rutas de transición desde los territorios.

También se esperan espacios de protesta, como la que realizarán representantes de siete pueblos indígenas de Pastaza, Ecuador, quienes denunciarán no solo la ausencia del gobierno de su país en la Conferencia, sino que se sigue expandiendo la actividad petrolera en sus territorios.

“El Estado ecuatoriano promueve dos nuevas rondas que abarcan 11 bloques superpuestos a cerca de tres millones de hectáreas de territorios ancestrales en Napo y Pastaza, donde habitan siete nacionalidades indígenas y existen zonas con pueblos en aislamiento”, dicen las organizaciones.

Además, se abordará el concepto de Zonas Libres de Combustibles Fósiles para evitar, permanentemente, la exploración y la extracción de hidrocarburos en territorios de valor ecológico y cultural.

De acuerdo con un análisis de Earth Insight, 179 millones de hectáreas de bosques tropicales se superponen a bloques de petróleo y gas, aproximadamente el 21 % de los bosques tropicales de alta integridad en la Amazonía, la región del Congo y el sudeste asiático.

En la Amazonía el panorama es crítico, el 14 % de la región y el 12 % de los territorios indígenas están cubiertos por bloques para explotación de hidrocarburos.

Oswaldo Muca, coordinador de la OPIAC, expuso en una conferencia de prensa la preocupación de las comunidades no solo frente a la industria de combustibles fósiles, sino también ante megaproyectos de transición energética y minería que no toman en cuenta a las poblaciones y los ponen en riesgo.

“Hoy se habla sobre el tema de la transición justa, pero en los territorios hay gravedad de los temas de extracción minera. Se habla de transición, pero se viene haciendo esa política de otra manera, para que otros avancen destruyendo el territorio”, dijo sobre las expectativas de la conferencia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño en Mongabay Latam y puedes revisarlo aquí.

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