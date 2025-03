El test de sangre en heces se demuestra tan eficaz como la colonoscopia para la detección del cáncer de colon

El test de sangre oculta en heces es igual de eficaz que la colonoscopia para detectar el cáncer de colon y para reducir su mortalidad. Así lo demuestra un estudio coordinado por investigadores del Hospital Clínic de Barcelona-IDIBAPS y del Hospital Universitario de Canarias, que realizaron seguimiento durante diez años a 57.000 personas para comparar la eficacia de las dos principales estrategias para el cribado del cáncer de colon y recto.

Este tipo de cáncer es el de mayor incidencia en muchas partes del mundo y la detección precoz es fundamental para prevenir y diagnosticar la enfermedad en fases iniciales, cuando las posibilidades de curación son más altas.

El estudio se publicó en la revista 'The Lancet' y sus resultados se presentaron en una conferencia de prensa en el Hospital Clínic de Barcelona, con ocasión del Día mundial del cáncer de colon, este 31 de marzo.

“La conclusión es que una prueba menos invasiva como es el test de sangre oculta en heces consigue los mismos resultados en términos de reducción de la mortalidad y de reducción de nuevos casos de cáncer en comparación con la colonoscopia”, afirmó el doctor Antoni Castells, director asistencial del Clínic y jefe del grupo Oncología Gastrointestinal y Pancreática del Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

En la mayoría de comunidades autónomas está en marcha desde hace años el cribado poblacional del cáncer de colon, que se realiza con un test de sangre oculta en heces y, en caso de resultado positivo, es necesario realizar una colonoscopia, una exploración del interior de los intestinos. Una de las ventajas de este cribado es que no sólo permite detectar la enfermedad en estadios precoces sino que también puede prevenirla porque permite detectar los adenomas o lesiones premalignas y sacarlas antes de que evolucionen en cáncer.

El proyecto COLONPREV es el primer estudio a nivel internacional que compara las dos estrategias de cribado, el test de heces y la colonoscopia, y sus investigadores tenían la hipótesis de que la prueba de sangre oculta en heces, mucho menos invasiva y más fácil de asumir por parte de la población, no sería inferior como estrategia de detección en términos de reducción de la muerte.

Para confirmar o descartar esta hipótesis, los investigadores del estudio realizaron un ensayo clínico aleatorizado con 57.000 hombres y mujeres de entre 50 y 69 años de ocho comunidades autónomas, a las que se hizo seguimiento durante diez años. Los participantes se dividieron en dos grupos: uno fue invitado a realizarse una colonoscopia cada dos años y el otro, la prueba inmunoquímica fecal. El objetivo principal era comparar la mortalidad por cáncer colorrectal al cabo de una década.

Los resultados mostraron que la participación en el cribado fue mayor en el grupo del test de sangre oculta en heces, del 40%, en comparación con el grupo invitado directamente a la colonoscopia, que fue de cerca del 32%.

La mortalidad por cáncer colorrectal después de diez años fue similar en ambos grupos: 0,22% en el de colonoscopia y 0,24% en el de test de sangre oculta en heces. También lo fue la incidencia de los tumores. “Con estas participaciones, las dos estrategias son equivalentes”, subrayó el doctor Castells.

Un artículo previo del mismo proyecto, pero centrado en los resultados obtenidos en la primera ronda del programa de cribado y publicado en The New England Journal of Medicine, ya mostró en 2012 que ambas estrategias detectaban el mismo número de tumores, pero el nuevo trabajo va más allá al demostrar que también son equivalentes en términos de reducción de la muerte.

En Cataluña, por ejemplo, todos los hombres y mujeres de entre 50 y 69 años están invitados a participar en el cribado de detección precoz de cáncer de colon y recto. Consiste en una prueba sencilla con automuestra que se realiza en casa para detectar si las deposiciones contienen pequeñas cantidades de sangre que no se ven a simple vista.

Entre un 1% y un 5% de los casos se detecta sangre y, si éste es el resultado, se recomienda realizar una colonoscopia para conocer la causa del sangrado. Cabe puntualizar que un resultado positivo en el test no es sinónimo de cáncer, sino que en la mayoría de las ocasiones, la sangre es por pólipos benignos en ese momento u otras lesiones del tracto digestivo. Sólo en unos pocos casos se explica por la presencia de un tumor.

El doctor Castells apuntó que los resultados del estudio pueden animar a más personas a participar en el cribado. “Creemos que este estudio, en clave local, puede incentivar la participación en el cribado, viendo que es un test fácil, cómodo de realizar y que el 95% de las personas que participan en el programa se ahorran la colonoscopia”, recalcó.

El programa de cribado está pendiente de ampliarse hasta los 74 años en España y aquí el consenso está claro, mientras que se está discutiendo si habría que adelantarlo también a los 45 años después de que se esté observando un incremento relativo de casos en esta franja.

El doctor Enrique Quintero, gastroenterólogo del Hospital Universitario de Canarias y coordinador del estudio, señaló que es necesario priorizar la ampliación a los 74 años y la mejora de la participación. “No podemos pasar a cribar por debajo de los 50 años manteniendo unas participaciones bajas y que en algunas regiones no llegan al 40% en la población de riesgo medio”, dijo en referencia a las tasas de participación, muy desiguales por comunidad y en algunas, muy bajas.

El proyecto COLONPREV fue financiado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el Instituto de Salud Carlos III. La presentación de los resultados ha contado con la participación de la doctora Michela Bertero, directora de estrategia del IDIBAPS; Marta Puyol, directora científica de la Fundación Científica de la AECC y Ximo Serra, un participante del estudio.