Por su 40º aniversario, lanzarán una edición de lujo de “Thriller” de Michael Jackson

Un CD doble de lujo del emblemático disco “Thriller” de Michael Jackson, el cual incluye el máster original y un extra con demos y rarezas, saldrá a la venta el próximo 18 de noviembre, celebrando el 40º aniversario de su lanzamiento en 1983, junto a otras 15 pistas adicionales, las cuales estarán disponibles digitalmente.

De todos modos, a partir del próximo lunes ya se podrá conocer a través de las plataformas digitales uno de los diez bonus track que incluirá la caja; lo irán siguiendo los otros nueve temas, uno nuevo cada lunes hasta la fecha de lanzamiento de la edición física.

La presentación de esta nueva edición de colección está a cargo de Sony Music y el Estate de Michael Jackson, la guarda de la obra del fallecido artista. También estará acompañada de distintos eventos a nivel global los cuales aún no han sido revelados.

Con clásicos como la canción que le da el nombre al disco, también incluye “Beat it”, “Billie Jean”, “Wanna Be Startin' Somethin'” y “The Girl Is Mine” -en un dúo con Paul McCartney-, entre tantos. Con la magistral producción de Quincy Jones, “Thriller” se convirtió en el disco más vendido de todos los tiempos, en una cifra que supera los 100 millones de ejemplares.

Debido a mis fuertes convicciones personales, deseo enfatizar que esta película de ninguna manera respalda una creencia en lo sobrenatural. Michael Jackson — Apertura del videoclip de Thriller

El álbum permaneció durante 500 semanas en la lista de discos más vendidos, consagrando a Michael Jackson como el “Rey del Pop”.

El cantante ya era una celebridad desde su aparición en escena en los años 60, con el grupo familiar The Jackson 5, conformado con sus hermanos, a pesar de ser el menor de ellos. Inició su carrera solista con el exitoso debut en 1979 de “Off the Wall”; y el lanzamiento del mencionado disco a principios de los 80 lo ubicó en lo más alto de la escena musical.

En la Argentina, “Thriller” significó la llegada a la popularidad masiva de Michael Jackson, al punto que llegaron a existir programas televisivos que explotaron su figura, como el bizarro “Bailando con Michael Jackson y sus amigos”, por el Canal 9 de Alejandro Romay. Con la conducción de un desconocedor del absoluto del tema, como era el cronista cinematográfico Domingo Di Núbila, organizaba consursos de breakdance y emitía videoclips de bandas internacionales.

LC con información de agencia Télam