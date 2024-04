Arranca la venta de entradas para el BAFICI 2024: las diez películas imperdibles

La 25ª edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) se realizará del miércoles 17 al domingo 28 de abril. Sin embargo, la venta anticipada de entradas ($1.500 para el público general y $1.200 para estudiantes y jubilados) comenzará este martes 9, a las 10 de la mañana, por lo que los cinéfilos suelen tener marcadas las películas insoslayables para adquirir los tickets antes de que se agoten. Así, entre los 283 cortos, medios y largometrajes que se proyectarán en la Sala Lugones, El Cultural San Martín (dos salas), el Gaumont (también dos), el Cinépolis Plaza Houssay (cuatro pantallas), el Cine Arte Cacodelphia (tres salas) y el Museo del Cine “Pablo Ducrós Hicken” destacamos en esta guía los siguientes diez.

A Traveler’s Needs (Corea del Sur/2024), de Hong Sangsoo. Reecontrarse cada año con el maestro surcoreano es uno de los grandes placeres cinéfilos del BAFICI y, en este caso, tiene el plus de ser la tercera colaboración con Isabelle Huppert luego de En otro país (2012) y La cámara de Claire (2017). La estrella francesa interpeta a una mujer instalada en Corea que da clases particulares mediante un novedoso método de enseñanza de idiomas. Esta agridulce comedia ganó hace menos de dos meses el Gran Premio del Jurado, segundo en importancia del Festival de Berlín.

L’Empire (Francia/2024), de Bruno Dumont. La nueva película del siempre provocador director de La vida de Jesús, La humanidad, Flandres, Entre la fe y la pasión, Fuera de Satán, Camille Claudel 1915, La bahía y P’tit Quinquin se sitúa nuevamente en Normandia, escenario privilegiado de varias de sus últimas historias. Allí, en un pueblo costero epítome de lo anodino, encontramos a una mujer que celebra poder tomar sol desnuda y un hombre que remolca un barco del mar. Pero, a partir de allí, el realizador francés propone una suerte de parodia de La guerra de las galaxias / Star Wars para revisitar el mito, con un sorprendente uso de los efectos especiales y creando una suerte de multiverso propio. Ganadora del Premio del Jurado en la reciente Berlinale.

Segundo premio (España/2024), de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez. Con más de tres décadas de trayectoria, Los Planetas es una de las bandas esenciales del rock español. Sin embargo, a fines de los años '90, con la partida de la bajista que los había acompañado desde los inicios y el guitarrista inmerso en una espiral de drogas, autodestrucción y continuas tensiones con el cantante, el grupo se encontraba muy cerca de la disolución. En medio de esa precaria situación, lograron concretar el sueño de grabar en Nueva York su tercer disco, Una semana en el motor de un autobús, que terminaría por consagrarlos. Ese es el período que Isaki Lacuesta (La leyenda del tiempo, Entre dos aguas, Un año, una noche), uno de los mejores directores españoles y siempre muy ligado a la música, eligió para una aproximación ficcional que le valió hace pocos días la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española, el premio a Mejor Dirección y el de Mejor Montaje en el Festival de Málaga.

L’Amour fou (Francia/1969), de Jacques Rivette. Dentro de una sección Rescates que incluye desde Adiós Sui Generis, de Bebe Kamin; hasta Después de hora, de Martin Scorsese; pasando por París, Texas, de Wim Wenders, se destaca este clásico que, a pesar de haberse estrenado hace ya 55 años, sigue luciendo estimulante, provocador, moderno y audaz con su propuesta de teatro dentro del cine. La copia restaurada con la supervisión de la directora de fotografía Caroline Champetier que se presentó en el Festival de Cannes 2023, con la presencia en la Sala Debussy de los hoy veteranísimos protagonistas Bulle Ogier y Jean-Pierre Kalfon, es imponente y, así, la proyección de este film de algo más de cuatro horas de duración constituye uno de los hitos cinéfilos de esta edición.

Ospina Cali Colombia (Portugal/2023), de Jorge de Carvalho. Luis Ospina (1949-2019) fue una figura clave del cine colombiano, latinoamericano y mundial. Su infancia, su introducción a la cinefilia, su formación en los Estados Unidos donde conoció el movimiento under de Stan Brakhage, Jonas Mekas y Kenneth Anger, sus trabajos junto a Carlos Mayolo, el surgimiento del mítico Grupo de Cali o Caliwood, que comenzó en 1971 como una comuna hippie, un ámbito para el cine independiente y el cineclubismo, su relación con Andrés Caicedo, su amistad con Raúl Ruiz, su conexión con el grupo de Fassbinder, el fracaso de casi todo su cine de ficción (Pura sangre, incursión en la clase B, se convertiría con el tiempo en película de culto), la euforia de la cocaína y la destrucción de Cali por el narcotráfico que lo llevaron a abandonar la ciudad, su prolífica carrera como documentalista con el advenimiento de las cámaras portátiles de video, su permanente lugar de outsider, su mirada desencantada de la sociedad contemporánea marcada por la posverdad y el auge de las nuevas (ultra)derechas, sus siempre apasionantes análisis, y sus incursiones en el falso documental, desde Agarrando pueblo hasta Un tigre de papel, son solo algunos de los temas que se recorren en los apasionantes 81 minutos de la charla con el portugués Jorge de Carvalho.

Le Procès Goldman (Francia/2023), de Cédric Kahn. El realizador de largometrajes como L'ennui, Roberto Succo, Feux rouges, Les regrets, Une vie meilleure, Vie sauvage, La prière y Fête de famille apuesta por una película de juicio (el 90 por ciento de las casi dos horas está conformado por los testimonios y alegatos dentro de tribunales) con la reconstrucción del caso de Pierre Goldman, un militante e intelectual de extrema izquierda que fue condenado en primera instancia en 1969 a cadena perpetua por el asesinato de dos farmacéuticas, crimen que el imputado aseguró no haber cometido (sí se declaró culpable de varios robos con armas). La sentencia fue apelada y en 1976 se realizó un segundo juicio, que es el que Kahn muestra con absoluto detalle e indudable rigor. ¿Qué resonancias puede tener hoy un juicio a un activista izquierdista? Kahn logra no solo que nos sumerjamos en la apasionante vida de Goldman (de familia judía, largo accionar clandestino en guerrillas de América Latina, autor en la cárcel de un libro sobre sus experiencias y pensamientos que fue un furor editorial y alguien que contó con el apoyo y la presencia en los tribunales de figuras como Simone Signoret y Regis Debray) sino también un cuestionamiento del papel de una policía marcada por el racismo y los excesos (que se pueden apreciar en la actualidad en su extralimitada actitud represiva). Lo más interesante de Le procès Goldman, además de la impecable reconstrucción de las múltiples aristas del proceso, es la forma en que expone la dimensión ética y moral del protagonista y de sus abogados frente a unos fiscales y unos policías que de alguna manera intentaban sostener el status quo de la época. En ese sentido, el film de Kahn se suma a la tendencia reciente del cine francés (desde Saint Omer hasta Anatomía de una caída) a la hora de exponer mediante los detalles de un juicio las contradicciones y miserias tanto individuales como institucionales y sociales.

MMXX (Rumania/2023), de Cristi Puiu. El realizador de La noche del señor Lazarescu (2005), Aurora (2010), Sieranevada: Una reunión de familia (2016) y Malmkrog (2020) rodó un film de casi tres horas de duración con cuatro historias (la última de ellas es extraordinaria) ambientadas en tiempos de la pandemia de COVID-19. La maestría de la puesta en escena y de las actuaciones se advierten sobre todo en planos secuencia que pueden durar hasta 40 minutos.

Godard par Godard (Francia/2023), de Florence Platarets. ¿Hay algo nuevo que decir y/o mostrar a esta altura sobre Jean-Luc Godard? Probablemente, no, pero este documental de apenas una hora escrito por un experto en JLG como Frédéric Bonnaud al menos tiene el mérito de condensar buena parte de los aspectos esenciales y encima reuniendo un material de archivo extraordinario. En efecto, esta suerte de collage audiovisual está construido con entrevistas (cuando JLG las daba), fotos, detrás de escena de los rodajes, pruebas de cámara, participaciones públicas y muchos de sus testimonios que se escuchan en off. Dividido en capítulos ordenados de forma temporal con las distintas facetas de JLG (del rockstar de los '60, al militante, al intelectual/ensayista), de su época con Anna Karina a su etapa ya con Anne-Marie Miéville, Godard para Godard resulta un muy atractivo documental de archivo, en el que se van mechando participaciones de figuras que colaboraron con él o lo conocieron de cerca, como las propias Karina y Miéville, Claude Brasseur, Louis Aragon, Michel Piccoli, Anne Wiazemsky (otra de sus parejas largas), Jacques Dutron, Isabelle Huppert, Serge Toubiana, Serge Daney, Nathalie Baye, Bernardo Bertolucci, Johnny Hallyday y nada menos que François Truffaut. Desde su fascinación por Pickpocket / El carterista, de Robert Bresson, hasta su decisiva participación para detener el Festival de Cannes en medio del Mayo del '68, pasando por sus precisas indicaciones durante las filmaciones, Godard par Godard no será un documental rupturista ni demasiado sorprendente, pero sí valioso y disfrutable.

Comme le feu (Canadá/2024), de Philippe Lesage. Ganadora en febrero último de la sección Generation 14plus de la Berlinale, la nueva película del realizador de Ce cœur qui bat (2010), Laylou (2012), Les démons (2015), Copenhague a Love Story (2016) y Genèse (2018) es un bello y sensible retrato sobre el paso de la adolescencia a la adultez. Sensorial y rigurosa (mayoría de elocuentes planos fijos y una duración de casi tres horas), Comme le feu transmite con tersura, amabilidad, melancolía y con muy pocas palabras cómo los momentos que pueden cambiar una vida a veces llegan de la forma más simple e inesperada posible.

Fuck you! El último show (Argentina/2024), de José Luis García. Notable documentalista y director de fotografía, García vuelve después de una larga ausencia con este registro del en verdad penúltimo concierto de Sumo, el 10 de octubre de 1987 en el Estadio Obras Sanitarias (apenas dos meses y medio antes de la muerte de Luca Prodan el 22 de diciembre de ese año). El director de Cándido López, los campos de batalla y La chica del sur editó casi 37 años después este material inédito sobre la banda del propio Prodan, Ricardo Mollo, Germán Daffunchio, Diego Arnedo, Roberto Pettinato y Alberto “Superman” Troglio que promete generar tantas lágrimas de nostalgia y emoción como adrenalina en la función de clausura. El BAFICI estrenará además un film sobre el también fallecido Palo Pandolfo: Cenizas y diamantes, la película de Don Cornelio y La Zona, de Ricky Piterbarg.

La programación completa del BAFICI 2024 y la venta de entradas está disponible en este link.

DB/DTC