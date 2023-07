Harry Potter será una serie de televisión

Desde principio de año que se corría el rumor sobre una posible serie de Harry Potter. En abril, salió el anuncio oficial con un video a modo de tráiler desde el canal de Max, la plataforma de streaming que reemplaza a HBO Max y que reiniciará la historia del joven mago:

Es muy pronto para conocer una fecha de estreno. Primero comenzará una intensa búsqueda del elenco. Los protagonistas, al inicio de la saga, tienen once años. Durante una década (tiempo estimado para finalizar la serie, que, por cierto, es la misma cantidad de años que tardó en concluirse la saga en el cine), los actores que los interpreten estarán comprometidos con el papel. Posiblemente, elijan personas poco conocidos en el ambiente actoral para que no existan referencias previas en la audiencia, al igual que ocurrió con Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

El universo de Harry Potter

Este universo mágico, en verdad, nunca terminó. La franquicia avanzó hacia otros proyectos. Este año se lanzó Hogwarts Legacy, un videojuego de mundo abierto para PlayStation, Nintendo Switch, Xbox y Microsoft Windows. Mientras que la saga de Animales Fantásticos continuó con el mundo mágico en la pantalla grande. Con Eddie Redmayne como Newt Scamander, el mago protagonista en esta ocasión, la primera película se estrenó en 2016. La segunda y la tercera, en 2018 y 2022 respectivamente. La saga no fue un gran éxito y ahora se encuentra en una pausa. El director de las tres entregas fue David Yates, quien también llevó adelante las últimas cuatro de Harry Potter, y el guión de cada una fue escrito por J.K. Rowling, autora de la saga original. En teatro, la saga se expandió hacia el futuro, con una obra que funciona como secuela: Harry Potter y el legado maldito. La historia retoma la historia del epílogo de la saga: diecinueve años después de la batalla de Hogwarts, con los hijos de los protagonistas y nuevos conflictos relacionados con el pasado del mago más famoso de todos los tiempos. La obra se ha producido en diferentes partes del mundo y sigue haciendo funciones en el Palace Theatre de Londres donde se estrenó en 2016. Tiene dos partes y está escrita por Jack Thorne, el director John Tiffany y la propia J.K. Rowling.

Controversia

Para la serie de Max, Rowling será la productora ejecutiva y los guionistas no fueron confirmados. Tal vez, la decisión de no incluirla en esa instancia tenga que ver con la polémica que la envuelve en los últimos años. Lo primero fue en 2018, cuando la escritora dio un like a un tweet que decía que “las mujeres trans son hombres con vestido”. En 2019 el escándalo fue aún más grande, la autora comenzó una serie de comentarios en su perfil de Twitter sobre los supuestos peligros del activismo trans. Después de estos tweets, que al día de hoy continúan, muchos actores y actrices de la saga cinematográfica, como Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Evanna Lynch y Eddie Redmayne, hicieron comentarios a favor de la lucha trans y en contra del discurso transfóbico de la autora.

El asunto despierta tanta controversia que Cassey Bloys, CEO de HBO, tuvo que aclarar que “nuestra prioridad es lo que está en la pantalla. La historia de Harry Potter es increíblemente positiva y trata sobre el amor y la autoaceptación. Esa es nuestra prioridad: lo que está en pantalla. Ella [Rowling] estará involucrada. Es productora ejecutiva de la serie y sus ideas van a ser útiles para ésta”.

J.K. Rowling también declaró en este sentido con un tweet. Mucha gente la critica e incluso insulta en Twitter y no quiere verla relacionada con las nuevas propuestas del mundo de Harry Potter. “Terribles noticias, que siento el deber de compartir. Activistas están tratando de organizar otro boicot a mi trabajo, esta vez del programa de televisión de Harry Potter. Como quien está advertido también está armado, he tomado la precaución de abastecerme con una gran cantidad de champán”, fueron sus palabras en la red social. (https://twitter.com/jk_rowling/status/1649474151977984006?lang=es).

David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery tuvo varios encuentros con J.K Rowling para llegar a un acuerdo respecto a la nueva serie. La autora controló desde un primer momento las adaptaciones de sus libros, incluso contándole a los actores y guionistas de las películas algunos misterios que, en ese entonces, todavía no se habían resuelto ni siquiera en el papel. Por lo tanto, no es de extrañar que Rowling forme parte también de este proyecto. De hecho, una de las propuestas principales del nuevo proyecto es ser muy fieles a los libros. Sería uno de los atractivos principales: al trataste de una serie, podrán adaptar mucho más contenido de la obra literaria que el que pudo abarcar la versión cinematográfica. J.K. Rowling habló al respecto: “El compromiso de Max de preservar la integridad de mis libros es importante para mí, y estoy emocionada de ser parte de esta nueva adaptación que permitirá un grado de profundidad y detalle solo posible en una serie de televisión de larga duración”.

¿Qué es Max?

Max es la nueva plataforma que reemplaza HBO Max y que incluye, a la vez, a Warner Bros. Discovery. Está siendo utilizada en Estados Unidos desde mayo. En los próximos meses llegará a Latinoamérica, mientras que en Europa estará disponible en 2024. Las novedades de Max serían mayor cantidad de contenido, una navegación simplificada para mejorar la experiencia, más personalización y facilidad con la descarga de contenido para ver si conexión. Además, incluye contenido 4K ULTRA HD.

En el catálogo de Max estará la serie de Harry Potter como una de sus joyas principales, pero la plataforma planea revivir muchas de sus historias más populares y queridas por los espectadores: tendrá un spin-off de la comedia The Big Bang Theory, una nueva precuela de Juego de tronos titulada El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante, una reversión de Expedientes Warren (El conjuro en Latinoamérica).