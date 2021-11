“Hundirse o nada. La educación en tiempos de pandemia”, una charla gratuita de la socióloga francesa Marion Fourcade

“Hundirse o nadar". La educación en tiempos de pandemia es el tercer encuentro del ciclo ¿En qué sociedad vivimos? y estará a cargo de Marion Fourcade. Será el miércoles 3 de noviembre a las 12 de manera gratuita y virtual.

El ciclo de conversaciones organizado por el Instituto Francés de Argentina, Fundación Medifé, IDAES – UNSAM -y que cuenta con el apoyo de elDiarioAR- consta de cuatro conferencias de figuras relevantes de las ciencias sociales de Francia. Ya estuvieron Eva Illouz y Francois Dubet y quedan por exponer Marion Fourcade y Didier Fassin.

El objetivo es “volver a preguntarnos sobre la vida colectiva realmente existente cuando sus cimientos parecen conmovidos por un acontecimiento global como es la pandemia del Covid-19”, explican los organizadores. Desde miradas originales, basadas en amplias y reconocidas trayectorias académicas y expresando ideas con una fuerte resonancia en los debates públicos, Illouz, Dubet, Fourcade y Fassin comenzaron a trazar los grandes dilemas, conflictos y enigmas que encierra el vivir juntos cuando la peste pero también las desigualdades, las exclusiones, las discriminaciones y las violencias que regulan los intercambios económicos, políticos, culturales, étnicos y amorosos. Por eso el título del Ciclo es la pregunta ¿en qué sociedad vivimos?

Este miércoles Ariel Wilkis, Decano Escuela IDAES, presentará a Fourcade. Como en las otras reuniones se requiere inscripción previa pero la actividad es sin cargo.

La charla de Marion Fourcade explorará la "gran migración en línea" a partir del Covid-19 a través de la lente de un caso: la virtualización de las escuelas públicas en Estados Unidos. Las escuelas primarias y secundarias (o K-12 en la jerga estadounidense) ofrecen un punto de vista particularmente útil para analizar las promesas, los fracasos y las implicancias a largo plazo del cambio digital forzado por la llegada de la pandemia. El sistema escolar no sólo se ha encontrado en el centro de las controversias acerca de la legitimidad de los momentos de confinamiento, sino también por el paso de la educación a la virtualidad que ha sido especialmente radical y difícil. Por último, la transformación de la escuela durante este periodo revela de manera flagrante la gran dependencia que los servicios públicos tienen de los proveedores de tecnología (privados) que los están remodelando a su propia imagen.

Marion Fourcade es doctora por la Universidad de Harvard (2000), fue profesora en la Universidad de Nueva York y la Universidad de Princeton antes de unirse al departamento de sociología de Berkeley en 2003. Actualmente es directora de Social Science Matrix en la Universidad de Berkeley e integra Maxpo, Centro Max Planck en Ciencias Sociales.

Formada en sociología comparada, Fourcade estudia las variaciones nacionales en el conocimiento y la práctica. En su primer libro, Economists and Societies (Princeton University Press 2009), exploró el carácter distintivo de la disciplina y profesión de la economía en tres países. En 2021 editará junto a Didier Fassini el libro Pandemic Exposures. Economy and Society in the Time of Coronavirus. Sus temas de investigación junto a colegas incluyen nuevas formas de estratificación social y moralidad en la economía digital; la valoración de la naturaleza en perspectiva comparada; las sociedades algorítmicas; la digitalización de los Estados y su regulación moral por los mercados financieros, entre otros.

La charla con inscripción previa en fundacionmedife.com.ar será en francés (idioma original) y con traducción simultánea al español vía Zoom y por Facebook/IDAES.

La última conversación del ciclo estará a cargo de Didier Fassin el 1 de diciembre.

¿En qué sociedad vivimos? es organizado por el Instituto Francés de Argentina, Fundación Medifé, IDAES (Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales) de la Universidad de San Martín, con el apoyo de la Editorial Siglo XXI y elDiarioAR.

