Marley reveló que la subrogante de su hija perdió sangre en el parto y fue cuestionado por su exigencia: “Quería que nazca natural”

Alejandro “Marley” Wiebe reveló detalles del nacimiento de su segunda hija Milenka por vientre subrogado y recibió críticas. En una una entrevista, el conductor contó que la mujer gestante perdió sangre en el parto, pero él, aun contra la sugerencia del médico, exigió que “nazca natural”.

La pequeña nació el 28 de diciembre de 2024 en Estados Unidos y se adelantó a lo previsto ya que la mujer gestante, llamada Kasandra, tenía fecha para los primeros días de enero.

Ni bien Alejandro llegó a suelo estadounidense -quien había viajado antes casualmente por si se adelantaba el parto-, le avisaron que Milenka podía nacer en las próximas horas.

Ahora, durante una nota con su hija bebé en brazos, Marley recordó cómo fue el trabajo de parto de la mujer que subrogó su vientre para gestar a la pequeña y recibió críticas por la decisión que tomó.

“De repente me dicen ‘dilatación de 7, ¡ya nace’! y empezaron ‘¡pujá, pujá!’ y así estuvimos horas y horas”, comenzó contando el conductor de Telefe.

En ese sentido, el padre de Milenka Mirko recordó su pedido: “En un momento, vino el médico, me dijo que había mucho sangrado y me habló de un nuevo método que es como una especie de aspiradora para succionar al bebé y acelerar el momento. Me preguntó y le dije ‘yo no quiero eso, quiero que nazca natural’”.

“El médico me dijo que la bebé no estaba encontrando el camino del parto y que él tenía que priorizar que no haya sangrado, entonces me propuso descansar una hora y media y definir cómo seguíamos”, continuó.

Finalmente, según relató el mismo Marley, tras esperar una hora y media a que la bebé naciera de manera natural, debió declinar su postura por sugerencia de los profesionales.

“Eran dos y media de la mañana cuando el médico volvió y me dijo que había mucho sangrado, que iban a tener que trabajar con esa especie de aspiradora, y ahí fue nació, pero nació dormida”, confesó.

Las críticas que recibió Marley por la decisión que tomó durante el parto de Milenka

El recorte de ese polémico fragmento de la entrevista que el conductor brindó a la revista Caras se viralizó rápidamente y los usuarios de las redes sociales criticaron su falta de consideración con la mujer gestante.

En X diferentes personas apuntaron contra Alejandro y lo compararon con la serie El cuento de la criada, que cuenta la historia de una sociedad totalitaria y postapocalíptica en la que las mujeres fértiles son obligadas a parir para otros matrimonios que no pueden tener hijos.

Por su parte, Malena Pichot señaló la contradicción planteada por Marley: “'Yo quiero que nazca natural', dice el delirante ejecutando la práctica menos natural del mundo”.

En ese sentido, la activista por los derechos de las mujeres Ana Correa opinó: “Es un horror. El cuerpo, el dolor y las consecuencias los pone la mujer. No puedo creer que naturalicen esto”.

Más reacciones:

NB