Paul McCartney dice que utilizó la IA para crear la última canción de los Beatles

A finales de este año se publicará una nueva y última grabación de los Beatles en la que se utilizó inteligencia artificial, según anunció Sir Paul McCartney.

El músico dijo que había utilizado nueva tecnología para “extraer” la voz de John Lennon de una vieja maqueta y completar una canción de hace décadas.

“Acabamos de terminarla y saldrá este año”, declaró el martes al programa Today de Radio 4.

Aunque McCartney no dio el nombre de la canción, es probable que se trate de una composición de Lennon de 1978 llamada “Now and Then”. El demo era una de las varias canciones grabadas en casetes con la etiqueta “Para Paul” que Lennon grabó poco antes de su muerte en 1980, y que más tarde la viuda de Lennon, Yoko Ono, entregó a McCartney.

Se grabó en gran parte en un minicomponente casero, mientras Lennon estaba sentado al piano en su departamento de Nueva York. La letra, que comienza “Sé que es verdad, es todo gracias a ti / Y si lo logro, es todo gracias a ti” [I know it’s true, it’s all because of you / And if I make it through, it’s all because of you], es típica de las canciones de amor apologéticas que Lennon escribió en la última parte de su carrera.

La idea de utilizar la IA para reconstruir la maqueta surgió de la epopeya de ocho horas Get Back, de Peter Jackson. Para el documental, el editor de diálogos Emile de la Rey utilizó IA a medida para reconocer las voces de los Beatles y separarlas del ruido de fondo.

Fue este proceso el que permitió a McCartney hacer un “dúo” con Lennon en su reciente gira, incluido el festival de Glastonbury del año pasado, y para las nuevas mezclas con sonido envolvente del álbum Revolver de los Beatles el año pasado.

“Jackson fue capaz de sacar la voz de John de un trozo de casete de mala calidad”, afirma McCartney. “Teníamos la voz de John y un piano y él pudo separarlos con IA. Le dicen a la máquina: 'Esa es la voz. Esto es una guitarra. Borrá la guitarra'”.

“Así que cuando vinimos a hacer el que será el último disco de los Beatles, era un demo que tenía John y pudimos tomar la voz de John y conseguirla pura a través de esta IA. Entonces podemos mezclar el disco, como lo harías normalmente. Así que te da cierto margen de maniobra”, agregó.

“Now and Then” ya se había barajado como posible canción de reunión de los Beatles en 1995, cuando estaban recopilando la serie Anthology. Los tres miembros supervivientes de la banda publicaron dos de las canciones de las cintas de Lennon, “Free As A Bird” y “Real Love”, lo que significó el primer material “nuevo” de la banda en 25 años.

Pero aunque también intentaron grabar “Now and Then”, la sesión se abandonó rápidamente. El productor Jeff Lynne, que se encargó de limpiar las canciones de la reunión, dijo que la banda estaba “jugando con ella” en el transcurso de una tarde.

“La canción tenía estribillo, pero carece casi por completo de estrofas. Hicimos la pista de acompañamiento, un borrador que realmente no terminamos”, recordó Lynne.

McCartney reveló más tarde que la canción se archivó porque George Harrison la había calificado de “puta basura” y se negó a trabajar en ella.

“No tenía un buen título, había que retocarla un poco, pero tenía una estrofa preciosa y John la cantaba”, declaró a Q Magazine. “Pero a George no le gustaba. Como los Beatles son una democracia, no lo hicimos”.

Otro factor que contribuyó a desechar la canción fue un defecto técnico en la grabación original, que presentaba un zumbido persistente procedente de los circuitos eléctricos del departamento de Lennon.

En 2009, se publicó una nueva versión del demo sin el ruido de fondo en un CD pirata, lo que llevó a los fans a especular con la posibilidad de que se tratara de una grabación totalmente diferente y que hubiera sido robada del departamento de Lennon tras su muerte.

A lo largo de los años, hubo informes de que McCartney publicaría una versión completa de la canción, y el músico habló a menudo de su deseo de hacerlo.

“Y había otra en la que empezamos a trabajar, pero George se salió de ella (...) esa sigue dando vueltas”, dijo a un documental de la BBC Four sobre Jeff Lynne en 2012. “Así que voy a arreglar con Jeff y hacerlo. Terminarla, uno de estos días”.

La noticia llega en un momento en el que la polémica sobre el uso de la IA en la música sigue creciendo, con falsificaciones de Drake, The Weekend y Kanye West que han recibido cientos de miles de reproducciones antes de ser eliminadas de los servicios de streaming.

Un grupo británico incluso utilizó la IA para imaginar cómo sonaría Oasis si se reunieran y publicaran un nuevo álbum en 2023.

McCartney, que hablaba antes de la presentación de un nuevo libro y una exposición fotográfica en la National Portrait Gallery, dijo que algunas aplicaciones de la IA le preocupaban.

“No estoy mucho en Internet, pero la gente me dice: 'Oh, sí, hay una pista en la que John canta una de mis canciones', y es sólo IA... da un poco de miedo, pero es emocionante, porque es el futuro. Ya veremos adónde nos lleva”.