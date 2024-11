Vuelve “Ensayo del fin del mundo”, la obra de Florencia Wechowsky sobre el trabajo de bailar

Un grupo diverso de bailarines y bailarinas y un cantante lírico se juntan a entrenar. Despojados de todo artificio escénico, se empeñan en perfeccionar las técnicas que los vuelven extraordinarios. Abren las puertas de su intimidad para mostrar eso que debe permanecer oculto: todo lo que falla, todo lo que falta.

Se trata de Ensayo del fin del mundo, una propuesta dirigida por Florencia Wechowsky que funciona como un puente para asistir a la ceremonia cotidiana del trabajo de bailar, “acaso la forma más perfecta de resistencia frente a este lento apocalipsis”, dicen los intérpretes.

La obra, que fue recientemente galardonada por mejor dirección y coreografía en los premios María Guerrero, se reestrena el viernes 15 de noviembre a las 20:30 en Estudio Los Vidrios, en Donado 2348 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sobre Florencia Wechowsky

Es escritora, periodista y directora escénica, ganadora del Premio María Guerrero por su trabajo de direccion en Ensayo del fin del mundo. Como escritora publicó las novelas El telo de papá (2013) y Las bailarinas no hablan (2017), ambas por Penguin Random House. Sus obras se muestran en el Festival Internacional de Buenos Aires, en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, en el Festival Nueva Ópera, en el Générateur de Ressource et d’Activités Musicales Exploratoires de Lyon, en el Hessel Museum del Bard College de New York, entre otros espacios.

Trabaja la performance desde una perspectiva relacional, creando obras específicas para las personas que las van a ejecutar. Formada como bailarina clásica en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, utiliza en su trabajo los lenguajes clásicos para desarrollar temas urgentes.

Funciones

Viernes 15 a las 20:03

Viernes 22 a las 20:30

Domingo 24 a las 19:00

Viernes 29 a las 20:30

Entradas

Valor general: $11.000

Estudiantes y jubilados: $10.000