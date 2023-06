Día del Periodista: ¿por qué se celebra el 7 de junio?

El 7 de junio se celebra en Argentina el Día del Periodista con el objetivo de recordar y celebrar la fundación de la Gazeta de Buenos Ayres. El primer medio de prensa con ideas patrióticas se fundó el 7 de junio de 1810 y en 1938, durante el primer Congreso Nacional de Periodistas realizado en la provincia de Córdoba, se decretó que el Día del Periodista se celebrara todos los 7 de junio.

Día Mundial del Medio Ambiente: ¿por qué se conmemora cada 5 de junio?

Más

El responsable de la fundación de la Gazeta de Buenos Ayres fue Mariano Moreno. Este medio de prensa, creado por pedido de la Primera Junta, tenía como objetivo anunciar al público los actos oficiales y las noticias locales e internacionales. Sus primeros redactores fueron Manuel Belgrano, Juan José Castelli y el propio Mariano Moreno.

El decreto en el que la Primera Junta dictamina la creación del periódico está fechado el 1 junio de 1810, siete días después de la Revolución de Mayo.

También escribieron en este periódico:

Gregorio Funes.

Pedro José Agrelo.

Vicente Pazos Kanki.

Bernardo Monteagudo.

Manuel José García.

Emiliano Medrano.

Camilo Henríquez.

Julián Álvarez.

Bernardo Vélez.

Manuel Antonio Castro.

“Si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, vale, debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y será tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía”, sostenía en aquellos años el partícipe de la Revolución de Mayo Mariano Moreno.

El editor fue el sacerdote Manuel Alberti.

Por qué se celebra el 7 de junio el Día del Periodista

La Gazeta de Buenos Aires se publicó hasta el 12 de septiembre de 1821, cuando fue sustituido por el Registro Oficial por el entonces ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, Bernardino Rivadavia.

Más de un siglo después, en 1938, se determinó que el 7 de junio sería el Día del Periodista. La decisión se tomó durante el primer Congreso Nacional de Periodistas realizado en la provincia de Córdoba.

Los primeros ejemplares de la Gazeta de Buenos Ayres se encuentran actualmente en la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional de la República Argentina.

El Día Internacional del Periodista se conmemora el 8 de septiembre en homenaje al periodista checo Julius Fucik, ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943.