Con un discurso entre la “figuración de los escritores” y el “lugar menguante” de la lectura, Martín Kohan inauguró la Feria del Libro 2023

“La Feria del libro ocurre en un lugar impropio, porque el propio, ¿cuál sería?”, señaló en uno de los tramos más destacados de su discurso Martín Kohan, el escritor elegido para dar apertura a la edición 2023 de la Feria del Libro de Buenos Aires. Lo dijo después de los discursos habituales de los ministros de Cultura de la Nación y de la Ciudad y de los organizadores del evento, uno de los más importantes de la agenda cultural en el país que tendrá lugar hasta el 15 de mayo en el predio de La Rural, del barrio porteño de Palermo.

“Buenas noches a las autoridades y a los que no son autoridades”, bromeó Kohan al comenzar y anunció que su discurso llevaría como título “El salón literario” ante el auditorio que lo escuchó con atención y complicidad durante su exposición. Luego de una descripción para la que citó a Walter Benjamin, el escritor caracterizó las formas de acceso a la Rural como modos, también, de llegada a la lectura.

“Cada vez más las ferias de libros y festivales tienden a constituirse como espacios de la presentación estelar de los escritores”, dijo y describió un creciente “afán de figuración” que deja a la lectura y a los lectores “un lugar menguante”.

“El arte de estar en otra cosa se vuelve ciertamente difícil”, dijo para referirse a las complicaciones que se padecen a la hora de la lectura.

Sin embargo, aseguró que su intención no era la de trazar una división sino de alguna manera mostrar un color de época: “Cuando las grietas no son entre explotados y explotadores no me interesan tanto”, afirmó.

Hacia el final, destacó que prefirió evitar las frases altisonantes. “Pienso a la literatura como un murmullo”, concluyó.

"La Feria en medio del ruido de la ciudad, las voces en medio del ruido de la Feria. ¿O no es ésa acaso la manera en que discurre el decir literario en el espacio más bien ajeno de la sociedad, de la realidad general?" Martín Kohan en el Acto de Inauguración de la #FILBuenosAires

Novelista, docente universitario, ensayista y cuentista, además de la publicación de sus notables libros, Kohan se ha plantado en los últimos tiempos como una voz potente dedicada a analizar distintos asuntos vinculados con la historia argentina, pero también con la memoria, el lenguaje, la política y, por supuesto, la literatura.

El acto

Por primera vez en la historia de este evento, la transmisión virtual contó con su versión en lengua de señas.

El primero en tomar la palabra fue Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro. Sobre el escenario, destacó la compra por parte del Ministerio de Educación de la Nación de 16 millones de ejemplares de libros de texto para escuelas de todos los niveles educativos.

Además hizo énfasis en la necesidad de seguir impulsando en el Congreso el pedido por la creación del Instituto Nacional del Libro, un proyecto que perdió estado parlamentario.

Durante su intervención, subrayó también un tema que sigue rondando entre las principales preocupaciones de los distintos actores del mundo del libro: la escasez del papel, su constante aumento de precio y las distintas dificultades del sector con las importaciones. Para Vaccaro esta situación, “pone en peligro la bibliodiversidad”.

"Incorporamos en este acto y en

otros la comunicación por lengua de señas que nos acompañará en las sucesivas ediciones de esta Magna, por magnífica Feria que realizamos.c



Seguirlo en vivo por

Luego de hacer un repaso por la programación prevista para esta edición de la Feria, en uno de los tramos más aplaudidos de su discurso, el titular de la Fundación señaló: “En un país donde todos los escritores se creen Borges –salvo Borges– no está mal darnos un baño de modestia”.

De inmediato, tomaron la palabra autoridades de Santiago de Chile, la ciudad invitada para esta edición del evento.

Luego, el turno fue para Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Para el funcionario porteño, “una Feria que es mucho más que un evento cultural o comercial”.

Avogadro también apuntó que en este evento “lo que se pone en valor es la palabra”. “Los libros nos acompañaron a lo largo de las muy frecuentes crisis que tiene nuestro país”, agregó.

Enrique Avogadro @eavogadro, Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires @datacultura, en el Acto de Inauguración de la #FILBuenosAires ✨

Para el cierre de las intervenciones de funcionarios y organizadores, la palabra fue para Tristán Bauer, ministro de Cultura de la Nación.

El funcionario celebró la nueva edición de la Feria, destacó que el Gobierno nacional lleva invertidos “más de 2.000 millones de pesos” en el sector editorial e hizo un repaso por algunos hitos que cambiaron la escritura “a partir de una revolución tecnológica sin precedentes”.

Programación 2023

Para esta edición los organizadores de la Feria y las distintas editoriales que participan del evento anunciaron la presencia de grandes escritores y escritoras del exterior y de la Argentina que se presentarán en más de dos mil actividades programadas a lo largo de las dos semanas y media que dura el evento.

Entre los nombres más destacados, se encuentran los de los españoles Irene Vallejo (autora del colosal El infinito en un junco), Fernando Aramburu, Andrés Barba y Arturo Pérez-Reverte; el argentino radicado en los Estados Unidos Hernán Díaz; el pensador francés Éric Sadin y la uruguaya Ida Vitale, que este año celebra cien años.

Además, como la ciudad invitada para esta ocasión será Santiago de Chile, entre otros estarán presentes los chilenos Raúl Zurita, Nona Fernández y Alejandra Costamagna.

Además, entre los nombres locales que se anunciaron, estarán presentes en distintas mesas, lecturas, paneles y firmas de libros escritoras y escritores como Federico Jeanmaire, Guillermo Martínez, Claudia Piñeiro, Eduardo, Sacheri, Gabriela Exilart, Florencia Etcheves, Dolores Reyes y Florencia Canale.

Otras personalidades del mundo de la cultura, de la ciencia, de los medios, de la historia y del entretenimiento que suelen tener gran convocatoria en la Feria y una vez más participarán de distintas actividades son Alejandro Dolina, Felipe Pigna, Darío Sztajnszrajber, Diego Golombek, Daniel Balmaceda, Mariano Sigman, Ludovica Squirru, Jorge Fernández Díaz y Jimena La Torre.

Horarios y costos

La Feria permanecerá abierta de lunes a viernes de 14 a 22 y los sábados, domingos y el lunes 1° de mayo, de 13 a 22.

El sábado 29 de abril se celebrará la Noche de la Feria y el horario será extendido: de 13 hasta la medianoche.

De lunes a jueves la entrada costará 800 pesos y viernes, sábados, domingos y feriados, 1200. Como en las últimas ediciones, cada visitante que compre una entrada recibirá un “chequelibro” de 1200 pesos para usar en las librerías adheridas una vez que termine la Feria.

A su vez, el ingreso será gratuito todos los días para menores de hasta 12 años inclusive, visitas escolares y personas con discapacidad. También podrán ingresar sin pagar todos los días los docentes, quienes deberán presentar recibo de sueldo o comprobante, y también aquellas personas que posean el Pase Cultural.

Por último, de lunes a viernes, excepto 1° de mayo, el acceso será gratuito para estudiantes de todos los niveles educativos, jubilados y pensionados que presenten algún documento que acredite su condición.

