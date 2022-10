Llevate entradas para ver a Benny Benack III, el trompetista y cantante aclamado en los clubes de Jazz de Nueva York

El trompetista y vocalista norteamericano Benny Benack III llega a Buenos Aires por primera vez, con su particular energía y estilo de Nueva York. En estos conciertos en Bebop Club en formato de quinteto presentará su más reciente álbum “A Lot of Livin' to Do”, grabado con la participación de superestrellas del jazz como Christian McBride y Veronica Swift.

La formación será Benny Benack III, trompeta y voz; Dante Picca, piano; Guido Baucia, saxo; Eloy Michelini, batería y Diego Rodríguez, en contrabajo.

La historia de Benny Benack III

A la edad treinta y un años, el trompetista y cantante nominado a los premios Emmy, Benny Benack III, ha demostrado ser un extraño talento: no solo un trompetista feroz con un dominio conmovedor de la lengua vernácula de la trompeta postbop -en la línea de Kenny Dorham y Freddie Hubbard-, sino también un cantante con una entrega astuta, madura y naturalmente expresiva al estilo de Sinatra, interpretando standards y sus propios temas, con un emocionante sentido del espectáculo.

Esta habilidad tan propia fue reconocida por la crítica en la revista Downbeat (2022), en la que apareció no solo como la segunda estrella masculina emergente como vocalista, sino también como trompetista. Su maravillosa entonación y vigoroso virtuosismo le permiten abordar asombrosas hazañas vocales de composición propia (complejos solos con letra).

Más allá de estas virtudes, Benny es pianista. Benny ha actuado internacionalmente como maestro de ceremonias/anfitrión para el Postmodern Jukebox de Youtube, y alcanzó su propio suceso viral al obtener millones de visits por su participación en la ganadora “8-Bit Big Band” en los Grammy.

A comienzos de 202 lanzó A Lot of Livin’ to Do, continuación de su bien recibido álbum debut One of a Kind en 2017. Este nuevo disco cuenta con la participación del extraordinario bajista y embajador del jazz Christian McBride (cuya Big Band, ganadora de un premio Grammy, recurre con frecuencia a Benny en la sección de trompetas) y al baterista/productor Ulysses Owens, Jr., como así la presencia de Takeshi Ohbayashi al piano y Rhodes. Su dúo vocal junto con la joven y destacada cantante Veronica Swift se convirtió instantáneamente en un gran éxito transcripto y aprendido por vocalistas de jazz de todo el mundo.

Además de su gira mundial como líder de una banda contemporánea, Benny ha aparecido como solista de trompeta en círculos más comerciales junto a Josh Groban, Ben Folds, el ícono de la moda Isaac Mizrahi, Ann Hampton Callaway y más. Ha tocado en Birdland, Jazz at Lincoln Center, Mezzrow, Bemelmans Bar en Carlyle y otros lugares destacados de Nueva York. También ha sido invitado especial de la Orquesta Sinfónica de Pops de Pittsburgh, la Orquesta de Jazz de Columbus y la Orquesta Filarmónica de Minsk. Hizo su debut en televisión en el programa de variedades inspirado en SNL de NBC “Maya & Marty”, tocando en la banda del estudio dirigida por el aclamado bajista y arreglista de Broadway Charlie Rosen. Su reconocimiento mundial se ha visto reforzado por los recientes conciertos transmitidos en vivo en Smalls Jazz Club, donde mantiene una residencia semanal, así como por sus frecuentes apariciones en el programa semanal “Emmet's Place” de su compañero león joven Emmet Cohen.

Tercero en una línea generacional de notables del jazz de Pittsburgh, Benny sigue los pasos de su abuelo, trompetista y director de orquesta, Benny Benack, Sr. (1921-1986), y de su padre, Benny Benack, Jr., saxofonista y clarinetista que le dio a la joven Benny su primera experiencia profesional. Benny, Sr. provenía de un linaje de Pittsburgh que también produjo a Roy Eldridge, Earl Hines, Art Blakey, Billy Strayhorn y muchos más. Grabó el tema principal de los Piratas de Pittsburgh (1960) y estuvo de gira con Tommy Dorsey y Raymond Scott, entre otros. Benny III regresa a Pittsburgh a menudo para actuar y saludar a sus antepasados familiares, así como al patrimonio del jazz en general, sin embargo, apuesta por su audaz y altamente individual propuesta artística. Es un artista patrocinador de varias marcas relacionadas con instrumentos musicales, así como de líneas de moda masculina, incluidas X-Suit, Alain Dupetit, Proper Cloth y Vittone.

Para tener en cuenta:

Los conciertos serán viernes 7 y sábado 8 de octubre a las 20 y a las 22, en Uriarte 1658, Palermo (CABA). Entradas desde $ 2800 a través de www.bebopclub.com.ar o por boletería, de martes a domingos de 17 a 20

CG