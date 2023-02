Cómo es el espectáculo que dará la escritora Mariana Enriquez en el Coliseo

La escritora argentina Mariana Enriquez presentará el próximo 16 de marzo No traigan flores, un espectáculo que la tendrá como protagonista arriba del escenario del Teatro Coliseo, en el centro porteño.

Según anticipó la producción, se trata del primer show integral que la escritora protagoniza para compartir una selección de textos propios, además de otros cercanos a su universo, para ponerse en primera persona y narrar en el marco de una puesta artística y musical sobre el escenario del Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125, CABA).

La acompañarán el artista Alejandro Bustos en visuales con arena para profundizar una especie de viaje onírico y los músicos Horacio Hurtado y Pablo Ledesma.

“Voy a leer algunos textos bastante breves por una cuestión de no atormentar demasiado a la gente. Algún hit, digamos, y algunos textos sobre todo de El otro lado, que es un libro largo y caro. Y yo les voy a hacer como alguna intro, situándolos, contando cómo los escribí, qué hice. Como tener un poco más de diálogo”, adelantó la autora recientemente en una entrevista con la periodista Hinde Pomeraniec para Infobae y Radio Nacional.

“La idea es dialogar con los fans y vamos a proyectar mucho fan art. Vamos a hacer alguna suelta de libros, no solo de los libros en castellano sino también quizás algunos en inglés, francés, portugués. De los que más se puedan leer, quiero decir. Todos firmados. Vamos a ver cómo lo hacemos porque no tengo ejemplares para cada uno de los que vayan pero tengo unos cuantos”, agregó.

La escritora también anticipó que durante el espectáculo también leerá fragmentos de su celebrada novela Nuestra parte de noche, que acaba de ser lanzada con gran éxito en los Estados Unidos.

En los últimos días el libro recibió múltiples elogios de la prensa de ese país. El diario The Washington Post habló de “una obra maestra del terror sobrenatural” mientras que The New York Times definió a su autora como “una estrella del rock de la literatura”.

Mariana Enriquez nació en 1973. Periodista cultura de larga trayectoria y escritora, en la actualidad trabaja como subeditora del suplemento Radar del diario argentino Página 12 y también es columnista en Radio Nacional.

El espectáculo No traigan flores, de Mariana Enriquez, llega a escena el jueves 16 de marzo a partir de las 20 en el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125, CABA). Las entradas están a la venta, desde 3500 pesos, en la página de la sala y también por el sistema de venta Ticketek.

AL con información de agencias