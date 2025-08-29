El festival que permite sumergirse en la obra y la época de Jane Austen en Inglaterra

Este 2025 los aficionados a la obra de Jane Austen y a la literatura están de celebración con el aniversario del nacimiento de la escritora, que nació en 1775 en Steventon Hampshire, y también con el anuncio de una nueva adaptación de su título más conocido, Orgullo y Prejuicio, que llegará el próximo año.

Mientras, el legado de Austen en el 250 aniversario de su nacimiento se continúa celebrando y uno de los puntos marcados en el calendario es el festival que lleva su nombre, que tiene lugar de forma anual en la ciudad de Bath, a 156 kilómetros de Londres, en el sur de Inglaterra.

Un Jane Austen Festival que se celebra desde 2001 y conmemora así a su residente más famosa, además de que permite un viaje en el tiempo al conservar gran parte de los edificios que existían en época de la Regencia, en la que vivió la escritora.

La programación del Jane Austen Festival 2025

Esta edición del Jane Austen Festival 2025 tiene lugar desde el viernes 12 al domingo 21 de septiembre, con una programación especial debido a la conmemoración del 250 aniversario de la autora de Orgullo y Prejuicio, que tendrá un musical sobre Sentido y Sensibilidad o una adaptación teatral de Emma.

La programación del Jane Austen Festival en Bath incluye diferentes actos, desde la moda, peluquería, bailes o servicio de té, partida de croquet, crucero por el canal, noches de juegos, picnic o incluso tour por las localizaciones de algunas películas y series que han adaptado sus novelas.

Con esto, Bath se llena de personas vestidas de época para trasladarse directamente a la Regencia, con un festival que también incluye costura en grupo, con bordados de gorros o fabricación de sombrillas, así como entrenamiento de esgrima. Todo ello además con personas expertas en la materia, y hasta familiares lejanos de la escritora.

Las entradas se pueden comprar online, a pesar de que la gran mayoría de eventos tienen entradas agotadas, algunos de ellos se podrán disfrutar por Zoom, y también se puede entrar en una lista de espera que se adjudica cuando se cancela la visita de otros asistentes.

La vida de Jane Austen en Bath

A pesar de que nació en Steventon Hampshire, Bath es una de las ciudades que más influenció y destacó en la vida de Jane Austen, donde vivió durante varios años en diversas localizaciones de la localidad, siendo la más destacada la número 4 de Sydney Place, donde se alojó de 1801 a 1804.

Un punto permanente en Bath en el que se homenajea a la escritora es el Jane Austen Center en Gay Street, una casa decorada al estilo de su época, con exposición sobre su vida, su estancia y cómo la ciudad influenció en sus novelas, con personas vestidas de personajes de su obra y música de fondo de Händel, compositor al que ella admiraba.