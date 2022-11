Su origen se remonta al siglo XVII y, sin embargo, fue en la última década que el concepto se popularizó. Se trata de una de esas palabras que son tan rápidamente absorbidas por la sociedad que pareciera casi como si el lenguaje cotidiano las hubiese estado esperando ansioso para adoptarlas ¿Quién no ha oído hablar recientemente de influencers? Están en las noticias, en las columnas de opinión y en las conversaciones cotidianas. Por la velocidad con la que se lo ha admitido en el habla de todos los días, no tenemos una única definición de qué es un influencer hoy y es posible que nunca nos hayamos detenido a pensar en una. Lo asociamos con la cantidad de seguidores, con la fama digital, con una plataforma determinada o una generación… ¿y si no es nada de eso? ¿O todo eso a la vez? Hay personas que escriben influencer como orgullosa descripción de su trabajo en su CV, mientras que otras lo utilizan de modo despectivo para menospreciar a alguien. Están quienes sueñan con serlo y quienes prefieren hablar de “creadores de contenidos”. En medio de esta confusión conceptual, ¿alguien tiene razón o estamos todos equivocados?

Abordar un fenómeno de estas características no es fácil y este libro no quiere ser un atajo. De hecho, ni siquiera es un tratado sobre influencers digitales o un compendio de consejos para convertirse en uno. Se trata, en cambio, de un ensayo sobre la influencia, una de las habilidades más importantes para el mundo que nos toca vivir. Una herramienta fundamental para navegar una coyuntura marcada por sucesos inesperados, escenarios complejos, situaciones volátiles y acciones no lineales. Y que tiene, claro, a los influencers de las redes sociales como protagonistas, pero como parte de un repertorio más amplio que abarca a la sociedad toda como el elenco completo de una narración compleja, viva y en desarrollo.

Nuestra hipótesis de trabajo será que vivimos en la era de la cultura de la influencia, el emergente de una serie de cambios tecnológicos y culturales que permeó desde las redes sociales a buena parte de la sociedad y que se volvió uno de los rasgos distintivos del espacio de la comunicación de esta segunda década del siglo XXI. Esto nos llevará a hablar de influencers digitales, pero iremos más allá e intentaremos mostrar su impacto en el mundo del marketing, la comunicación, la política, la cultura, las identidades y las disidencias. El impacto de la influencia y de las reglas de la digitalidad es un asunto que capturó nuestro interés hace ya cinco años cuando comenzamos a reunirnos, primero con un café y luego en entornos virtuales, para discutirlo desde nuestras propias disciplinas y experiencias. Tomás estudió Filosofía y transita los espacios digitales desde hace casi dos décadas, en donde comenzó con un blog que le abrió puertas a oportunidades profesionales únicas. Así conoció, primero, a Juan, quien también tenía un blog a inicios del nuevo siglo, y que hoy es el CEO de Be Influencers, la primera agencia de marketing digital enfocada en influencers de Argentina.

Siempre atenta a los cambios que se producen en su campo profesional, Miriam De Paoli, periodista e innovadora social, ahora con el foco puesto en el campo de la longevidad, convocó a Tomás para diseñar juntos un laboratorio de comunicación para jóvenes y así sellaron un vínculo que primero fue profesional y luego una amistad. Fue cuestión de tiempo para que los intereses de los tres confluyeran en conversaciones, lecturas compartidas, contenidos en redes, conferencias, workshops… y ahora un libro.

Cultura de la influencia tiene, en su concepción, una invitación provocadora: pensar más allá de los influencers digitales, pero utilizarlos de prisma para entender, a partir de sus prácticas y estilos, de qué manera la influencia, como la estamos experimentando hoy, está moldeando una nueva sociedad.

Título: Cultura de la influencia

Autor: Tomás Balmaceda, Miriam De Paoli, Juan Marenco

Páginas: 208

Ediciones Marea